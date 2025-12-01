Les données d'Accertify sur le Black Friday révèlent un changement dans les dépenses des consommateurs : Le volume des transactions augmente de 24 % tandis que le montant moyen des achats atteint son plus bas niveau depuis quatre ans

L'analyse de 52,5 millions de transactions montre que les consommateurs effectuent des achats plus fréquents et moins importants

ITASCA, Illinois, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Black Friday 2025 a vu un changement frappant dans le comportement des consommateurs, avec des acheteurs effectuant beaucoup plus de transactions mais dépensant moins par achat, selon les données publiées aujourd'hui par Accertify, Inc., un fournisseur leader de plateformes unifiées de décision en matière de gestion des risques.

L'analyse de plus de 52,5 millions de transactions montre que si le volume des achats en ligne a augmenté de 24 % d'une année sur l'autre, la valeur moyenne des transactions a chuté de 17 % pour s'établir à 115,46 dollars, soit le niveau le plus bas depuis 2021. Les données suggèrent un changement fondamental dans la manière dont les consommateurs abordent les achats de Noël : des achats plus fréquents et de moindre importance plutôt que des engagements importants.

« Les consommateurs semblent réinventer le Black Friday », a déclaré Mark Michelon, président d'Accertify. « Nous constatons que les acheteurs répartissent leur argent sur un plus grand nombre de transactions plutôt que d'effectuer de gros achats en une seule fois. Qu'il s'agisse de la prudence économique, de l'influence des options "acheter maintenant-payer plus tard" ou simplement de la façon dont les achats sur mobile encouragent les achats impulsifs, cela représente un changement significatif dans la psychologie des consommateurs. »

La tendance est particulièrement marquée dans le commerce de détail, où les transactions ont augmenté de 11,4 % pour atteindre 27 millions, tandis que le montant moyen des achats a baissé de 7 %. Le montant total des ventes au détail a atteint 3,73 milliards de dollars, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2024, mais la croissance est due au volume plutôt qu'à des achats plus importants.

Le Black Friday 2025 en chiffres

Accertify a traité 6,06 milliards de dollars de transactions lors du Black Friday, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2024 et la première fois que la société a dépassé les 6 milliards de dollars en une seule journée. Le volume des transactions a atteint 52,5 millions, contre 42,3 millions en 2024. Le pic d'activité s'est produit à 11 heures, heure centrale, lorsque la société a traité 3,27 millions de transactions pour une valeur de 392 millions de dollars.

D'autres secteurs industriels présentent des profils variés :

Compagnies aériennes : Le nombre de transactions a augmenté de 19 % pour atteindre 2,16 millions et les montants ont progressé de 18 % pour atteindre 931 millions de dollars, la valeur moyenne des transactions restant pratiquement inchangée d'une année sur l'autre.

Voyages et divertissement : Le volume des transactions est resté stable, tandis que le montant total des transactions a augmenté de 13,5 % d'une année sur l'autre, faisant grimper la valeur moyenne des transactions de 13,2 % sur un an, à 302,66 dollars.

L'IA permet aux commerçants de faire face à l'augmentation de la demande

L'augmentation des volumes de transactions crée de nouveaux défis pour les commerçants en matière de gestion du risque de fraude. Les clients d'Accertify ont constaté un taux d'approbation médian de 99,25 %, contre 98,93 % en 2024, s'appuyant sur les modèles d'IA et d'apprentissage automatique d'Accertify pour automatiser la prise de décision en matière de risque, s'adaptant ainsi à l'augmentation de 24 % du volume.

« Plus de transactions signifie plus de complexité pour les équipes chargées de la lutte contre la fraude », a déclaré M. Michelon. « L'apprentissage automatique permet aux commerçants de suivre l'évolution du comportement des consommateurs sans sacrifier les taux d'approbation, ni laisser passer la fraude ou dégrader l'expérience des consommateurs. »

*Les statistiques présentées dans ce communiqué sont dérivées des données client d'Accertify pour le Black Friday sur la période 2021-2025.

À propos d'Accertify

Accertify, Inc. est un fournisseur leader de plateformes unifiées de décision en matière de gestion des risques, couvrant la prévention de la fraude, la gestion de la rétrofacturation, la protection des comptes, la prévention des abus et les solutions de passerelle de paiement pour les clients de divers secteurs dans le monde entier. La gamme de produits et de services d'Accertify protège le commerce numérique et aide les clients à développer leurs activités en réduisant les pertes liées à la fraude, en simplifiant les processus commerciaux, tout en préservant l'expérience du consommateur. Pour en savoir plus sur Accertify, consultez le site www.accertify.com.

