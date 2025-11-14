Die deutsche Frauen-Wellness-Marke Princess Luna stellt auf der CIIE wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinnovationen vor

SHANGHAI, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 8. China International Import Expo (CIIE), die am 5. November in Shanghai begann, diente der deutschen Frauen-Wellness-Marke Princess Luna als Plattform, um ihre wissenschaftlich gestützten Gesundheitsinnovationen zu präsentieren.

image

Die Marke erregte auf der Messe mit ihrem forschungsbasierten Ansatz für weibliche Wellness große Aufmerksamkeit und unterstrich ihr Engagement, die Bedürfnisse der weiblichen Gesundheit durch wissenschaftlich formulierte Produkte zu erfüllen. Viele Besucher kamen, um sich über die innovativen Angebote zu informieren, was das wachsende Interesse der Verbraucher an Produkten für die Frauengesundheit widerspiegelt.

Auf der Messe präsentierte Princess Luna ihre wichtigsten Produktlinien, die das mikrobiologische Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden von Frauen unterstützen sollen. Die Marke lud Gesundheitsexperten ein, um die Wissenschaft hinter dem Schutz der Frauengesundheit zu erläutern und häufige Missverständnisse zu beseitigen.

"Der Schutz der Intimsphäre ist von entscheidender Bedeutung, und wir sollten nicht zögern, offen darüber zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir ein gesundes mikrobiologisches Umfeld aufrechterhalten können", sagt Bai Wenpei, ein führender Gynäkologe aus China.

Dieser offene Dialog wurde zu einem Höhepunkt des Standes, der bei den internationalen Besuchern positive Reaktionen hervorrief.

"Es ist wirklich toll, eine deutsche Marke wie Princess Luna auf der CIIE zu sehen", kommentierte ein deutscher Besucher. "Ich bin ein großer Befürworter der Marke, und es ist schön zu sehen, dass alle offen über die Gesundheit von Frauen sprechen.

Über die Aktivitäten der Marke wurde in den wichtigsten chinesischen Medien, darunter People's Daily und CCTV.com, ausführlich berichtet. In den Berichten wurden die wissenschaftliche Grundlage der Marke und ihre Ausrichtung auf Chinas Bestreben nach hochwertigen Gesundheitsinnovationen hervorgehoben. Diese Anerkennung unterstreicht sowohl die Glaubwürdigkeit der Marke als auch das wachsende Marktpotenzial für spezialisierte Produkte für die Frauengesundheit.

"Trotz der hohen Inzidenz von Gesundheitsproblemen im Intimbereich von Frauen entscheiden sich immer noch viele dafür, das Problem zu ertragen und zu vernachlässigen", sagte der Markenvertreter. "Wir hoffen, dass sich durch die offene Diskussion dieses Themas mehr Frauen auf der ganzen Welt wohl fühlen, wenn sie ihre gesundheitlichen Sorgen ansprechen und erkennen, dass sie mit diesen Herausforderungen nicht allein sind."

Mit Blick auf die Zukunft plant Princess Luna, das Wohlbefinden von Frauen weltweit durch wissenschaftliche Innovationen weiter zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823126/image.jpg