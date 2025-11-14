La marque allemande Princess Luna, spécialisée dans le bien-être des femmes, présente à la CIIE ses innovations en matière de santé fondées sur la science

SHANGHAI, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La 8e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), qui a débuté le 5 novembre à Shanghai, a servi de plateforme à la marque allemande de bien-être féminin Princess Luna pour présenter ses innovations en matière de santé fondées sur la science.

image

La marque a attiré l'attention lors du salon grâce à son approche du bien-être féminin basée sur la recherche, soulignant son engagement à répondre aux besoins en matière de santé intime grâce à des produits scientifiquement formulés. De nombreux visiteurs sont venus s'informer sur ses offres innovantes, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de santé féminine.

Au cours de l'exposition, Princess Luna a présenté ses principales lignes de produits conçues pour favoriser l'équilibre microbiologique et le bien-être général des femmes. La marque a invité des professionnels de la santé à présenter la science qui sous-tend la protection de la santé des femmes et à répondre aux idées fausses les plus répandues.

"La protection du bien-être intime est cruciale et nous ne devrions pas hésiter à en parler ouvertement. Il est important de comprendre comment maintenir des environnements microbiologiques sains", a déclaré Bai Wenpei, un éminent gynécologue chinois.

Ce dialogue ouvert est devenu l'un des points forts du stand, suscitant des réactions positives de la part des visiteurs internationaux.

"C'est vraiment formidable de voir une marque allemande comme Princess Luna à la CIIE", a commenté un visiteur allemand. "Je suis une fervente partisane de la marque et il est merveilleux de voir tout le monde parler ouvertement de la santé des femmes.

Les activités de la marque ont bénéficié d'une couverture médiatique ciblée de la part des principaux médias chinois, notamment le People's Daily et CCTV.com. Les rapports ont mis l'accent sur les fondements scientifiques de la marque et sur son alignement sur les efforts déployés par la Chine en faveur d'innovations de haute qualité dans le domaine de la santé. Cette reconnaissance souligne à la fois la crédibilité de la marque et le potentiel d'expansion du marché des produits spécialisés dans la santé féminine.

"Malgré l'incidence élevée des problèmes de santé intime des femmes, beaucoup choisissent encore d'endurer et de négliger le problème", a déclaré le représentant de la marque. "Nous espérons qu'en discutant ouvertement de ce sujet, davantage de femmes dans le monde se sentiront à l'aise pour aborder leurs problèmes de santé et réaliseront qu'elles ne sont pas seules à faire face à ces défis."

À l'avenir, Princess Luna prévoit de faire progresser le bien-être des femmes dans le monde entier grâce à l'innovation scientifique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823126/image.jpg