Die ersten „Champions of Change"-Gewinner werden in der nächsten Phase des Vital 50 Best for Recovery-Programms enthüllt

Champions of Change bildet eine wichtige Säule in der sich entwickelnden Initiative „50 Best for Recovery" der Organisation. Aus dem 50-Best-for-Recovery-Fonds wird eine beträchtliche Spende für die Projekte der Gewinner zur Verfügung gestellt, die es den Empfängern ermöglicht, ihre Projekte weiter aufzubauen.

Der erste der diesjährigen Preisträger ist Kurt Evans, Mitbegründer von Down North Pizza in Philadelphia, USA, das ausschließlich ehemals inhaftierte Personen beschäftigt und gleichzeitig kulinarische Karrieremöglichkeiten mit einem fairen Lohn bietet. Evans ist der Aktivist hinter der erfolgreichen Dinner-Serie „End Mass Incarceration" und Mitbegründer von „Everybody Eats Philly", einem Team schwarzer Köche, die den Kampf gegen Ernährungsunsicherheit führen.

Viviana Varese, eine LGBTQ+- und Diversity-Aktivistin, hat vor kurzem das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Viva in Mailand und das neue Restaurant W Villadorata in Sizilien wiedereröffnet, mit einem starken Fokus auf Inklusivität für Mitarbeiter und Lieferanten gleichermaßen. Im Herbst 2021 will Varese eine Gelateria in Mailand eröffnen und rekrutiert und schult gezielt Überlebende häuslicher Gewalt, um den Betrieb zu führen.

Als die Pandemie Thailand heimsuchte, verwandelte der indische Koch Deepanker Khosla sein Bangkoker Restaurant Haoma - in dem überwiegend Migranten aus Myanmar und Nepal arbeiten - in eine Suppenküche für arbeitslose Bangkoker. Er sammelte Spenden für seine Kampagne „No One Hungry", bei der die Mitarbeiter kostenlose Mahlzeiten für Obdachlose zubereiten und auch für sich selbst und ihre Familien Lebensmittel erhalten können.

William Drew, Director of Content für The World's 50 Best Restaurants, sagt: „Wir sind begeistert, Kurt, Viviana und Deepanker mit den ersten Champions of Change Awards auszuzeichnen und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sie diese Spenden nutzen werden, um ihre herausragenden Projekte voranzutreiben."

Champions of Change ist eine von mehreren Sonderauszeichnungen, die im Vorfeld der Preisverleihung The World's 50 Best Restaurants 2021 bekannt gegeben werden, die am Dienstag, den 5. Oktober in Antwerpen, Flandern, stattfinden wird.

