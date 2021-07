Se desvelan los ganadores de la primera edición de 'Champions of Change'

Champions of Change constituye un pilar fundamental de la iniciativa "50 Best for Recovery" de la organización. El 50 Best for Recovery Fund hará una importante donación a cada una de las causas de los ganadores, lo que permitirá a los beneficiarios seguir desarrollando sus proyectos.

El primero de los ganadores de este año es Kurt Evans, cofundador de Down North Pizza en Filadelfia (EE.UU.), que emplea exclusivamente a personas que han sido encarceladas, al tiempo que ofrece oportunidades de carrera culinaria con un salario justo. Evans es el activista que está detrás de la exitosa serie de cenas "End Mass Incarceration" y es también el cofundador de Everybody Eats Philly, un equipo de chefs negros que lidera la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Viviana Varese, una defensora de la diversidad y del colectivo LGBTQ+, ha reabierto recientemente el restaurante Viva, con una estrella Michelin, en Milán, y el nuevo restaurante W Villadorata, en Sicilia, con un fuerte enfoque en la inclusión tanto del personal como de los proveedores. En otoño de 2021, Varese tiene previsto abrir una heladería en Milán y está contratando y formando específicamente a supervivientes de abusos domésticos para dirigir la operación.

Cuando la pandemia golpeó a Tailandia, el chef indio Deepanker Khosla convirtió su restaurante de Bangkok, Haoma -cuyo personal está formado en gran parte por inmigrantes de Myanmar y Nepal- en un comedor social para los residentes de Bangkok sin trabajo. Recaudó fondos para su campaña No One Hungry (Nadie con hambre), en la que el personal prepara comidas gratuitas para los sin techo, y también puede recibir alimentos para ellos y sus familias.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, afirma: "Estamos encantados de reconocer a Kurt, Viviana y Deepanker con los primeros premios Champions of Change y estamos deseando ver cómo utilizarán estas donaciones para impulsar sus extraordinarios proyectos".

Champions of Change es uno de los varios premios especiales que se anunciarán en la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2021, que se celebrará en Amberes (Flandes) el martes 5 de octubre.

