Les premiers lauréats du prix « Champions of Change (Champions du changement) ont été dévoilés dans le cadre de la prochaine phase du programme Vital 50 Best for Recovery

Le prix Champions of Change constitue un pilier essentiel de l'initiative évolutive « 50 Best for Recovery » de l'organisation. Un don substantiel sera fait à chacune des causes des gagnants grâce à la collecte de fonds 50 Best for Recovery, qui permettra aux bénéficiaires de poursuivre le développement de leurs projets.

Le premier des lauréats de cette année est Kurt Evans, cofondateur de Down North Pizza à Philadelphie, aux États-Unis, qui emploie exclusivement d'anciens détenus en leur offrant la possibilité de faire carrière dans le secteur culinaire avec un salaire équitable. Evans est le militant à l'origine de la série de dîners « End Mass Incarceration », qui a connu un grand succès. Il est également le cofondateur de Everybody Eats Philly, une équipe de chefs noirs qui luttent contre l'insécurité alimentaire.

Viviana Varese, militante pour la diversité et les droits des personnes LGBTQ+, a récemment rouvert le restaurant Viva, étoilé au Michelin, à Milan, et le nouveau restaurant W Villadorata, en Sicile, privilégiant l'inclusion aussi bien dans le choix du personnel et que des fournisseurs. À l'automne 2021, Varese prévoit d'ouvrir une gelateria (un glacier) à Milan et recrute et forme des personnes ayant survécu à des abus domestiques pour diriger l'opération.

Lorsque la pandémie a frappé la Thaïlande, le chef indien Deepanker Khosla a transformé son restaurant de Bangkok, Haoma (dont le personnel est composé en grande partie de migrants originaires du Myanmar et du Népal) en soupe populaire pour les habitants de Bangkok au chômage. Il a collecté des fonds pour sa campagne « No One Hungry », dans le cadre de laquelle le personnel prépare des repas gratuits pour les sans-abri et peut également recevoir de la nourriture pour lui-même et sa famille.

William Drew, directeur du contenu de The World's 50 Best Restaurants, a déclaré : « Nous sommes ravis que Kurt, Viviana et Deepanker soient les premiers à recevoir le prix Champions of Change et nous sommes impatients de voir comment ils vont utiliser les dons pour faire avancer leurs projets exceptionnels. »

Champions of Change est l'un des nombreux prix spéciaux qui seront annoncés avant la cérémonie de remise des prix des 50 meilleurs restaurants du monde 2021, qui aura lieu à Anvers, en Flandre, le mardi 5 octobre.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1556361/Champions_of_Change_winners.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1556362/50_Best_Logo.jpg

