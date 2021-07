Divulgados os vencedores do programa inaugural "Champions of Change", nova fase do programa vital 50 Best for Recovery

A premiação Champions of Change forma um pilar fundamental na iniciativa "50 Best for Recovery" da organização. Será feita uma doação substancial para cada uma das causas dos vencedores do 50 Best for Recovery Fund, permitindo que os beneficiários continuem desenvolvendo seus projetos.

O primeiro vencedor deste ano é Kurt Evans, cofundador da Down North Pizza na Filadélfia, nos EUA, que emprega exclusivamente indivíduos anteriormente encarcerados, além de oferecer oportunidades de carreira na culinária com um salário justo. Evans é o ativista por trás da bem-sucedida série de jantares "End Mass Encarceration" e também é cofundador da Everybody Eats Philly, uma equipe de chefs negros que lidera a luta contra a insegurança alimentar.

Viviana Varese, uma ativista LGBTQ+ e da diversidade, reabriu recentemente o Viva, restaurante com estrela no guia Michelin, em Milão, e o novo restaurante W Villadorata, na Sicília, com grande foco na inclusão para funcionários e fornecedores. No outono de 2021, Varese pretende abrir uma gelateria em Milão e está recrutando e treinando especificamente sobreviventes de violência doméstica para comandar a operação.

Quando a pandemia atingiu a Tailândia, o chef indiano Deepanker Khosla transformou o Haoma, seu restaurante em Bangkok, cuja maioria de funcionários é composta por imigrantes de Mianmar e Nepal, em uma cozinha comunitária para residentes desempregados de Bangkok. Ele arrecadou fundos para sua campanha: No One Hungry, onde os funcionários preparam refeições gratuitas para os desabrigados e também recebem alimentos para eles e suas famílias.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos entusiasmados em reconhecer Kurt, Viviana e Deepanker com a primeira premiação do Champions of Change e mal podemos esperar para ver como eles usarão essas doações para promover seus excepcionais projetos."

Champions of Change é um dos vários prêmios especiais que serão anunciados na cerimônia de premiação The World's 50 Best Restaurants 2021, que será realizada em Antuérpia, Flandres, na terça-feira, 5 de outubro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556361/Champions_of_Change_winners.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1556362/50_Best_Logo.jpg

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best