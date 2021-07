Se dan a conocer los ganadores de la nueva iniciativa "Champions of Change" como la siguiente etapa del programa Vital 50 Best for Recovery

Champions of Change es un pilar clave en la iniciativa en evolución "50 Best for Recovery" de la organización. Se realizará una donación considerable a cada una de las causas de los ganadores a través del fondo de 50 Best for Recovery, lo que permitirá a los premiados seguir desarrollando sus proyectos.

El primero de los ganadores de este año es Kurt Evans, cofundador de Down North Pizza en Filadelfia, Estados Unidos, que contrata exclusivamente a personas que estuvieron en la cárcel, a la vez que ofrece oportunidades de carreras gastronómicas con un salario justo. Evans es el activista detrás de la exitosa serie de cenas "End Mass Incarceration" (Fin de la reclusión masiva), y también es cofundador de Everybody Eats Philly, un equipo de chefs afroamericanos que lideran la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Viviana Varese, activista de LGBTQ+ y de la diversidad, reabrió recientemente Viva, ganador de una estrella Michelin en Milán, y el nuevo restaurante W Villadorata en Sicilia con un fuerte enfoque en la inclusión tanto para el personal como para los proveedores. En el otoño de 2021, Varese desea abrir una gelateria en Milán, y está contratando y capacitando sobrevivientes de abuso doméstico para que se encarguen de la operación.

Cuando la pandemia llegó a Tailandia, el chef indio Deepanker Khosla convirtió su restaurante de Bangkok, Haoma, en el que trabajan principalmente empleados migrantes de Birmania y Nepal, en una cocina que repartía sopa a residentes desempleados de Bangkok. Recaudó fondos para su campaña, No One Hungry, en la que los empleados preparan comidas gratuitas para las personas sin hogar, y también pueden recibir comida para ellos mismos y sus familias.

William Drew, director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, expresó: "Nos complace reconocer a Kurt, Viviana y Deepanker con los primeros premios de Champions of Change y estamos muy ansiosos de ver cómo utilizarán estas donaciones para promover sus increíbles proyectos".

Champions of Change es uno de los tantos premios especiales que se anunciarán antes de la ceremonia de premiación de The World's 50 Best Restaurants 2021, que se llevará a cabo en Amberes, Flandes, el martes 5 de octubre.

