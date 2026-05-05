DIE EXPANSION UND DAS WACHSTUM VON ESTEVE IN DER EU SOWIE IN DEN USA BESCHLEUNIGEN DIE TRANSFORMATION ZU EINEM GLOBALEN GESUNDHEITSUNTERNEHMEN

Neue Vermögenswerte in beiden Geschäftsbereichen – Pharma und CDMO – sorgen für ein zweistelliges Wachstum bei Nettoumsatz und EBITDA und belegen die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie

Durch gezielte Übernahmen und schnelle Integration hat ESTEVE das Portfolio des Pharmageschäfts in den vergangenen 18 Monaten um acht neue Produkte erweitert

Das CDMO-Geschäft wächst durch neue Standorte in den USA, wodurch Kapazitäten für die frühe Entwicklungsphase hinzukommen

Das Unternehmen hat die B-Corp-Zertifizierung erhalten und unterstreicht damit sein starkes Engagement für soziale und ökologische Standards

BARCELONA, Spanien, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE hat heute seine Ergebnisse für 2025 vorgestellt und dabei ein von einer starken strategischen Umsetzung geprägtes Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Wachstum sowohl beim Nettoumsatz (+14 %[1] gegenüber 2024) als auch beim EBITDA (+19 % gegenüber 2024) sowie einem vertieften Engagement für soziale und ökologische Verantwortung im Rahmen von ESG hervorgehoben.

Im Laufe des Jahres 2025 trieb ESTEVE seinen langfristigen Entwicklungskurs als globales Gesundheitsunternehmen weiter voran und verknüpfte dabei anorganisches Wachstum in seinem Pharmageschäft mit der Übernahme hochspezialisierter Arzneimittel. Das Unternehmen hat zudem sein CDMO-Geschäft ausgebaut und durch den Erwerb eines neuen Unternehmens in den USA seine Kompetenzen im Bereich der frühen Entwicklung erweitert.

Im Einklang mit seiner Strategie hat ESTEVE mit starker Umsetzungskompetenz bei Transaktionen und deren schneller Integration sein Spezialpharma-Portfolio weiter gestärkt. Im Jahr 2025 wurden drei hochspezialisierte Arzneimittel ins Portfolio des Unternehmens aufgenommen und damit der Fokus auf unzureichend versorgte Patientengruppen in der Onkologie und Endokrinologie weiter gestärkt.

Im März 2026 schloss das Unternehmen die Übernahme der Infusion Business Unit des US-amerikanischen Pharmaunternehmens TerSera ab, die zwei hochspezialisierte Arzneimittel umfasst. Mit diesen beiden Neuzugängen hat ESTEVE in den vergangenen 18 Monaten acht neue Produkte erfolgreich in sein Portfolio integriert.

Gleichzeitig setzte ESTEVE auch seine Wachstumsstrategie im CDMO-Geschäft fort. Die Übernahme von Regis Technologies in den Vereinigten Staaten markierte einen wichtigen Meilenstein, da ESTEVE dadurch Kompetenzen in der frühen Entwicklungsphase hinzugewann und seine Präsenz im weltweit größten Pharmamarkt ausbaute. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit von ESTEVE CDMO, Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen – von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung.

Diese strategischen Fortschritte festigen das auf zwei Bereiche gestützte Geschäftsmodell von ESTEVE weiter, wobei sowohl Pharma als auch CDMO im Einklang mit klar definierten Entwicklungsplänen voranschreiten.

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie liefert solide Ergebnisse

"ESTEVEs anhaltend zweistelliges Wachstum und die robusten Margen im Jahr 2025 spiegeln die Stärke unseres auf zwei Bereiche gestützten Geschäftsmodells sowie die konsequente Umsetzung unserer Strategie wider. Durch Investitionen in Innovationen, den Ausbau unserer globalen Plattform sowie die Verankerung von Verantwortung in unserem Kerngeschäft schaffen wir einen Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Partner. Dabei sichern wir gleichzeitig nachhaltiges Wachstum für die Zukunft", sagte Staffan Schüberg, Geschäftsführer von ESTEVE.

ESTEVEs strategischer Fokus führte 2025 zu einem zweistelligen Wachstum des Nettoumsatzes auf 828 Millionen Euro (+14 % bei konstanten Wechselkursen gegenüber 2024), wobei Pharma und CDMO in ähnlichem Tempo wuchsen und im Einklang mit ihren jeweiligen Entwicklungsplänen zum Ergebnis beitrugen. Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von 151 Millionen Euro (+19 % bei konstanten Wechselkursen gegenüber 2024) und hielt eine robuste EBITDA-Marge von 18 % bezogen auf den Nettoumsatz. Dies spiegelt die Stärke des diversifizierten Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung der Strategie wider.

Um langfristiges Wachstum zu sichern, hat ESTEVE weitere umfangreiche Investitionen getätigt. Im Jahr 2025 investierte das Unternehmen 49 Millionen Euro in Produkt- und Prozessentwicklung sowie Technologien, was einem Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 104 Millionen Euro, was vor allem auf den laufenden Bau neuer Industriestandorte im CDMO-Bereich in Spanien und China zurückzuführen ist.

In den vergangenen zwei Jahren wurden von ESTEVE 500 Millionen Euro dafür eingesetzt, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit hochspezialisiertem Behandlungsbedarf weltweit zu verbessern und die CDMO-Kompetenzen auszubauen.

Auf anorganisches Wachstum entfiel in den vergangenen zwei Jahren eine kumulierte Investition von mehr als 500 Millionen Euro, um neue Arzneimittel für Patientinnen und Patienten mit hochspezialisiertem Behandlungsbedarf bereitzustellen und die CDMO-Kompetenzen auszubauen.

Das Unternehmen bekräftigt sein Bestreben, sein hochspezialisiertes Pharma-Portfolio weiterzuentwickeln sowie die internationale Expansion mit Schwerpunkt EU und USA zu verstärken.

ESTEVE erwartet, im Jahr 2027 einen Nettoumsatz von 1 Milliarde Euro zu erreichen, getragen von organischem und anorganischem Wachstum in den Bereichen Pharma und CDMO.

Unternehmenszweck und Verantwortung im Mittelpunkt

Die Ergebnisse des Unternehmens wurden durch das Engagement seiner Teams maßgeblich unterstützt. ESTEVE beendete das Jahr 2025 mit mehr als 2.200 Beschäftigten aus 35 Nationen und erreichte in seiner weltweiten Umfrage unter Beschäftigten mit 87 % einen Rekordwert bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Dies spiegelt eine starke Unternehmenskultur wider, die auf den Werten „People matter", „Transparenz" und „Verantwortungsbewusstsein" beruht.

Im Jahr 2025 erreichte ESTEVE einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, indem das Unternehmen die B-Corp-Zertifizierung erhielt. Damit wird formell anerkannt, dass das Geschäftsmodell, die Unternehmensführung sowie die Aktivitäten des Unternehmens hohe internationale Standards in Bezug auf soziale und ökologische Leistungen, Transparenz sowie Rechenschaftspflicht erfüllen.

Nachhaltigkeit ist fest in der Strategie und Unternehmensführung von ESTEVE verankert, wobei ESG-Kriterien auf allen Ebenen in die Entscheidungsfindung einfließen. Im Jahresverlauf führte das Unternehmen eine einheitliche ESG-Richtlinie ein, trieb seinen Plan zur Klimaneutralität voran und verringerte seinen ökologischen Fußabdruck weiter durch die Nutzung erneuerbarer Energie, einen geringeren Wasserverbrauch sowie ein verbessertes Abfallmanagement.

ESTEVE stärkte außerdem sein soziales Engagement und unterstützte Patientenorganisationen, Gesundheitseinrichtungen sowie Gemeinschaftsprojekte, die sich weltweit positiv auf Hunderttausende Menschen auswirkten.

Informationen zu ESTEVE

ESTEVE ist eine internationale Gesundheitsorganisation mit einem klaren Ziel: gemeinsam Leben verbessern. Dieser Daseinszweck spiegelt das Engagement des Unternehmens für Patientinnen und Patienten, medizinisches Fachpersonal, Gemeinschaften und Innovatoren sowie die Überzeugung wider, dass Fortschritt in Wissenschaft und Gesundheit Zusammenarbeit, gemeinsame Verantwortung und Vertrauen erfordert. ESTEVE hat sich zu strengen ESG-Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verpflichtet und ist als B-Corp-Unternehmen zertifiziert.

Im Pharmageschäft konzentriert sich ESTEVE darauf, Menschen mit komplexen Erkrankungen durch hochspezialisierte Lösungen zu unterstützen. Im Rahmen von ESTEVE CDMO arbeitet das Unternehmen mit Innovatoren zusammen, um Behandlungen durch die Entwicklung und Herstellung niedermolekularer pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) zu beschleunigen.

ESTEVE wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Pharma-Tochtergesellschaften in Europa und den Vereinigten Staaten sowie CDMO-Standorte in Spanien, Mexiko, China und den USA.

Weitere Informationen unter www.esteve.com.

1 Die Wachstumszahlen für Nettoumsatz und EBITDA werden als Prozentangaben bei konstanten Wechselkursen (CER) ausgewiesen.

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