L'EXPANSION ET LA CROISSANCE D'ESTEVE DANS L'UE ET AUX ÉTATS-UNIS ACCÉLÈRENT SA TRANSFORMATION EN UNE ENTREPRISE MONDIALE DE SOINS DE SANTÉ

Les nouveaux actifs dans les deux secteurs d'activité - pharmaceutique et CDMO - soutiennent une croissance à deux chiffres des revenus nets et du BAIIA et témoignent d'une exécution solide de la stratégie

Des acquisitions ciblées et une intégration rapide élargissent le portefeuille d'activités pharmaceutiques d'ESTEVE avec huit nouveaux produits sur les 18 derniers mois

L'activité de CDMO se développe aux États-Unis grâce à de nouveau actifs, apportant des capacités de développement en phase précocez

L'obtention de la certification B Corp, confirme son engagement fort en matière d'impact social et environnemental

BARCELONE, Espagne, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE a présenté aujourd'hui ses résultats pour 2025, marquée par une exécution stratégique soutenue, une croissance à deux chiffres à la fois des revenus nets (+14%[1] par rapport à 2024) et du BAIIA (+19% par rapport à 2024) et ainsi qu'un renforcement significatif de son engagement ESG.

Tout au long de l'année 2025, ESTEVE a poursuivi la mise en œuvre de sa feuille de route à long terme visant à s'affirmer comme une entreprise mondiale de soins de santé. Cette ambition s'est traduite par une croissance inorganique de ses activités pharmaceutiques avec l'ajout de médicaments hautement spécialisés. La société a également renforcé son activité CDMO, en acquérant de plus grandes capacités de développement précoce grâce à l'achat d'une nouvelle entreprise aux États-Unis.

Conformément à sa stratégie, ESTEVE, qui a démontré sa capacité à réaliser des acquisitions ciblées et à en accélérer l'intégration, a encore renforcé son portefeuille de produits pharmaceutiques spécialisés, en ajoutant en 2025 trois médicaments hautement spécialisés, renforçant ainsi son orientation vers les populations de patients insuffisamment prises en charge, en oncologie et en endocrinologie.

En mars 2026, la société a conclu l'acquisition de l'unité commerciale de TerSera, une société pharmaceutique basée aux États-Unis, composée de deux médicaments pharmaceutiques hautement spécialisés. Grâce à ces opérations successives, ESTEVE a intégré d huit nouveaux produits à ses activités au cours des 18 derniers mois.

En parallèle, ESTEVE a continué à mettre en œuvre sa stratégie de croissance CDMO. L'acquisition de Regis Technologies aux États-Unis constitue une étape importante, en ajoutant des capacités de développement de phase précoce et en renforçant la présence de l'entreprise sur le plus grand marché pharmaceutique mondial. Cette opération renforce les capacités de CDMO d'ESTEVE pour soutenir ses partenaires tout au long de la chaîne de valeur, depuis le développement initial jusqu'à la fabrication commerciale.

Ces avancées stratégiques confirment la solidité du modèle économique bimoteur d'ESTEVE, les activités pharmaceutique et CDMO progressant conformément à des feuilles de route clairement définies.

Une exécution stratégique génératrice de performance

"La croissance soutenue à deux chiffres et les marges solides d'ESTEVE en 2025 reflètent la force de notre modèle économique bimoteur et de la discipline avec laquelle nous exécutons notre stratégie. En investissant dans l'innovation, en développant notre plateforme mondiale et en plaçant la responsabilité au cœur de notre activité, nous apportons de la valeur aux patients et aux partenaires tout en assurant une croissance rentable pour l'avenir", déclare Staffan Schüberg, CEO d'ESTEVE.

L'orientation stratégique d'ESTEVE s'est traduite par une croissance à deux chiffres des revenus en 2025 : 828 millions d'euros (+14% à taux de change constant par rapport à 2024). Les activités pharmaceutiques et le CDMO ont progressé à des rythmes similaires, contribuant conformément à leurs feuilles de route respectives. La société a réalisé un BAIIA de 151 millions d'euros (+19% à taux de change constant par rapport à 2024), maintenant une solide marge de BAIIA de 18% (par rapport aux revenus nets), reflétant la force de son modèle d'entreprise bimoteur et l'excellence opérationnelle.

Pour soutenir la croissance à long terme, ESTEVE a poursuivi un niveau d'investissement élevé. En 2025, 49 millions d'euros ont été investis dans le développement de processus et de technologies produits, soit une croissance de 7% par rapport à l'année précédente.

Les dépenses d'investissement ont atteint 104 millions d'euros, principalement liées à la construction en cours de nouveaux sites industriels de CDMO en Espagne et en Chine.

Au total, près de 500 millions d'euros ont été investis au cours des deux dernières années, combinant croissance organique et inorganique, afin de renforcer l'offre de médicaments hautement spécialisés et d'étendre les capacités industrielles de l'activité de CDMO.

L'entreprise réaffirme son ambition de poursuivre le développement de son portefeuille de produits pharmaceutiques hautement spécialisés et d'accélérer son expansion internationale avec un focus stratégique sur l'UE et les États-Unis.

ESTEVE prévoit d'atteindre un milliard d'euros de revenus nets en 2027, grâce à une expansion à la fois organique et inorganique dans les activités pharmaceutique et CDMO.

La mission et la responsabilité comme piliers centraux

Les résultats de l'entreprise ont été soutenus par l'engagement de ses équipes. ESTEVE a clôturé l'année 2025 avec plus de 2 200 employés représentant 35 nationalités et a atteint un niveau d'engagement record (87%) dans son enquête mondiale auprès des employés, reflétant une culture d'entreprise solide fondée sur les valeurs suivantes : l'humain, la transparence et la responsabilité.

En 2025, ESTEVE a franchi une étape majeure dans son parcours de développement durable en obtenant la certification B Corp, qui reconnaît formellement que son modèle d'entreprise, sa gouvernance et ses opérations répondent à des standards internationaux exigeants en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie et de la gouvernance d'ESTEVE, les critères ESG étant intégrés dans la prise de décision à tous les niveaux. Au cours de l'année, l'entreprise a lancé une politique ESG unifiée, a fait avancer sa feuille de route Net Zero et a continué à réduire son impact environnemental notamment par l'approvisionnement en électricité renouvelable, la réduction de la consommation d'eau et l'améliorant la gestion de ses déchets.

ESTEVE a également renforcé son engagement social en soutenant des associations de patients, des établissements de soins de santé et des projets communautaires qui ont eu un impact positif sur des centaines de milliers de personnes dans le monde.

À propos d'ESTEVE

ESTEVE est une entreprise internationale de soins de santé dont l'objectif est clair : améliorer la vie, ensemble. Cette raison d'être reflète son engagement envers les patients, les professionnels de la santé, les communautés et les innovateurs, convaincu que les progrès dans le domaine de la science et de la santé passent par la collaboration, le partage des responsabilités et la confiance. ESTEVE s'engage à respecter des normes ESG (environnement, social et gouvernance) strictes et est certifié B Corp.

A travers son activité pharmaceutique, ESTEVE se concentre sur les personnes atteintes de maladies complexes en leur proposant des solutions hautement spécialisées. Dans le cadre de l'activité d'ESTEVE CDMO, la société travaille aux côtés d'innovateurs afin d'accélérer le développement de traitements grâce au développement et à la fabrication d'API à petites molécules.

Fondé en 1929 et basé à Barcelone, ESTEVE s'est développé à l'échelle mondiale, avec des filiales pharmaceutiques en Europe et aux États-Unis, et des installations de CDMO en Espagne, au Mexique, en Chine et aux États-Unis.

Plus d'informations sur www.esteve.com.

Relations avec la presse

Gemma Mestre, Global External Communications Manager, [email protected], +34 934 466 000

1 Les chiffres de croissance des revenus nets et du BAIIA sont exprimés en % à taux de change constant.

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