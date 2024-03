Die gesamte Palette der n-Typ Vertex-Module von Trina Solar erhält die Kohlenstoffbilanz-Zertifizierung von UL Solutions

CHANGZHOU, China, 25. März 2024 /PRNewswire/ - - Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, hat bekannt gegeben, dass seine Module des Typs n-, einschließlich der Module der Serie Vertex N 720W, Vertex N 625W und Vertex S+, von UL Solutions die Zertifizierung des Kohlenstoffbilanz of Products erhalten haben. Dies ist eine Bestätigung und Validierung ihres Engagements für eine nachhaltige Praxis. Die Auszeichnung wurde am 4. März in Changzhou, Provinz Jiangsu, feierlich verliehen.

Die Erteilung der Zertifizierung folgt den Anforderungen der ISO 14067 und der Ökobilanz-Methodik und schätzt die gesamten Kohlenstoffemissionen des Produktlebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre, einschließlich Energiemanagement, Lebenszyklusanalyse, Materialeinsatz und Lieferkettenmanagement.

Nach der Überprüfung der Kohlenstoffbilanz der Module kann der Kohlenstoffbilanz der Module der Serien Vertex N 720W, Vertex N 625W und Vertex S+ von Trina Solar bis zu 400 kg/kW betragen. Das Vertex N 625W-Modul ist das erste Modul des Typs n-im mittleren Format, das die CFP-Zertifizierung erhalten hat, nachdem die Abmessungen rechteckiger Silizium-Wafer-Module im Juli letzten Jahres auf 2382 mm x 1134 mm standardisiert wurden, ein Schritt, der von Trina Solar angeführt wurde. Die Standardgröße wird auf der Grundlage der 210R-Module von Trina Solar gebildet.

Als Pionier in der PV- und Energiespeicherbranche fördert und praktiziert Trina Solar nachhaltiges Management über den gesamten Lebenszyklus seiner Solarmodule, einschließlich Produktdesign, Rohstoffbeschaffung, Produktion und Fertigung sowie End-of-Life-Management.

Das Unternehmen wurde von zahlreichen Behörden für seine ESG-Praktiken ausgezeichnet, u. a. mit dem Decarbonization Leader Award und dem Bloomberg Green ESG-Enterprises Award, und es wurde in die Forbes China ESG 50-Liste aufgenommen. Das Werk in Suqian, Provinz Jiangsu, ist vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie als nationale grüne Fabrik anerkannt. Trina Solar hat auch EPD-Zertifizierungen von UL Solutions erhalten und im Dezember eine registrierte EPD-Zertifizierung in Italien für die hervorragende Leistung der Vertex-Serie erhalten.

Zhao Jinqiang, Präsident des Geschäftsbereichs Zellen und Module von Trina Solar, sagte: „Trina Solar verbessert kontinuierlich seine ESG-Governance-Struktur. Der ESG-Ausschuss auf Unternehmensebene wird Leitlinien für die Unternehmensstrategie, Produkte, kohlenstoffarmes Management, Arbeitsrechte und nachhaltige Beschaffung bereitstellen."

Trina Solar wird sich mit seiner Mission Solarenergie für alle" weiterhin für eine grüne und nachhaltige Entwicklung einsetzen und mit anderen für eine Netto-Null-Zukunft arbeiten.