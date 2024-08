Die größte Anzahl von Drohnen, die jemals in einem Kurzfilm eingesetzt wurde, erzählt die Geschichte des Zayed International Airport in einer spektakulären Flugshow

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Tradition und Innovation, Raubvögel und Drohnen kommen zusammen für den filmischen Start des Zayed International Airport, einer atemberaubenden Verschmelzung von modernen Materialien, natürlichem Licht und Raum, die der Skyline von Abu Dhabi ein neues ikonisches Element hinzufügt.

Seit 4.000 Jahren machen wir uns den Flug der Raubvögel zunutze, um das Leben und die Zivilisation zu fördern.

Zayed International Airport Brand Video

Der Film verbindet die Freiheit eines Falkenflugs mit der Schönheit der modernsten Flugzeuge und zelebriert den reibungslosen Betrieb des neuen Flughafens, die mühelose Erfahrung, die futuristische Technologie und die Verbindung zur Natur.

Der Film zeigt, wie die reiche Kultur, die Geschichte und der Innovationsgeist von Abu Dhabi zu diesem Moment geführt haben: die Einführung des innovativsten Reiseerlebnisses unserer Zeit. Er fängt die Schönheit der Wüste ein und zelebriert gleichzeitig Innovation, um die Majestät des Flughafens zu offenbaren, der mit Elementen der emiratischen Kultur neu gestaltet wurde und das starke Fundament des arabischen Erbes umfasst, das durch die Vision des Gründers der VAE - Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - gefördert wurde.

Nach der Befreiung mutiert der stattliche Falke zu einem riesigen Drohnenfalken, der sich mit einem Flügelschlag auf die Landebahn des Flughafens zubewegt, darüber kreist und sich in einen A380 verwandelt, während die Schönheit der Terminalarchitektur sichtbar wird.

Nach der Landung und der Begrüßung in Abu Dhabi verwandelt sich die A380-Drohne wieder in eine Ansammlung glitzernder Drohnen, die in den Himmel fliegen und das neue Logo des Zayed International Airport bilden, das Elemente der reichen emiratischen Kultur und des starken arabischen Erbes enthält, das durch die Vision des Gründers der VAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, gefördert wurde.

Die neue Identität zelebriert das Erbe von Abu Dhabi durch Formen, die von der ursprünglichen Landschaft und der Geschichte inspiriert sind: ein traditionelles Dhau-Boot, eine Dattelpalme, die Wüstensonne, das Fort Qasr Al Hosn und das ikonische Gebäude. Die Symbole gehen in das neue Logo über, das die Identität Abu Dhabis stolz zum Ausdruck bringt und die Passagiere einlädt, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Elena Sorlini, Geschäftsführerin und CEO von Abu Dhabi Airports, sagte: „Dieses Video fängt das Gefühl von Freiheit und Raum des Zayed International Airport ein; es ist ein fantastisches Medium, das die Mischung aus Tradition und Innovation in unserem beeindruckenden neuen Terminal zeigt. Zayed International wurde entwickelt, um Passagieren und Partnern gleichermaßen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten, und ist bereit, die steigende Tourismusnachfrage in Abu Dhabi zu bedienen".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2478276/Zayed_International_Airport.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478308/4851195/Abu_Dhabi_Airports_Logo.jpg