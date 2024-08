Le plus grand nombre de drones jamais utilisés dans un court métrage raconte l'histoire de l'aéroport international de Zayed dans un spectacle aérien spectaculaire

ABU DHABI, UAE, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Tradition et innovation, oiseaux de proie et drones s'unissent pour le lancement cinématographique de l'aéroport international Zayed, une fusion époustouflante de matériaux modernes, de lumière naturelle et d'espace, ajoutant un nouvel élément emblématique à la ligne d'horizon d'Abou Dhabi.

Depuis 4 000 ans, nous exploitons le vol des oiseaux de proie pour alimenter la vie et la civilisation.

Zayed International Airport Brand Video

En associant visuellement la liberté d'un vol de Falcon à la beauté des avions les plus modernes, ce film célèbre les opérations transparentes du nouvel aéroport, les expériences sans effort, la technologie futuriste et la connexion avec la nature.

Le film montre comment la richesse de la culture, de l'histoire et de l'esprit d'innovation d'Abu Dhabi a conduit à ce moment : le lancement de l'expérience de voyage la plus innovante de notre époque. Il capture la beauté du désert tout en célébrant l'innovation pour révéler la majesté de l'aéroport, rebaptisé avec des éléments de la culture émiratie et englobant la base solide de l'héritage arabe encouragé par la vision du père fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Une fois libéré, le majestueux faucon se transforme en un drone géant qui s'incline, bat des ailes et tourne vers la piste de l'aéroport ; il tourne au-dessus et se transforme en A380, tandis que la beauté de l'architecture de l'aérogare apparaît.

À l'atterrissage et après avoir été accueilli à Abu Dhabi, le drone A380 se transforme à nouveau en une masse de drones scintillants s'envolant vers le ciel pour composer le nouveau logo de l'aéroport international Zayed, englobant des éléments de la riche culture émiratie et le solide fondement de l'héritage arabe encouragé par la vision du père fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

La nouvelle identité célèbre l'héritage d'Abu Dhabi à travers des formes inspirées de son paysage élémentaire et de son histoire : un boutre traditionnel, un palmier-dattier, le soleil du désert, le fort Qasr Al Hosn et le bâtiment emblématique. Les icônes se fondent dans le nouveau logo, exprimant fièrement l'identité d'Abu Dhabi tout en invitant les passagers à écrire leur propre histoire.

Elena Sorlini, directrice générale et chef de la direction d'Abu Dhabi Airports, a déclaré : « Cette vidéo capture le sens de la liberté et de l'espace de l'aéroport international de Zayed ; c'est un moyen fantastique de montrer le mélange de tradition et d'innovation dans notre nouveau terminal époustouflant. Zayed International a été conçu pour offrir la meilleure expérience possible aux passagers et aux partenaires, et il est prêt à répondre à la demande croissante du tourisme à Abu Dhabi ».

