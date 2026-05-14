Die Hormuz-Krise zeigt, dass saubere Energie der Schlüssel zur Verringerung der wirtschaftlichen Kosten der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist

Die Energy Transitions Commission warnt davor, dass krisenbedingte Reaktionen, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verstärken, die Volkswirtschaften in höhere Kosten und langfristige Anfälligkeit treiben können. Die Beschleunigung des Einsatzes sauberer Energien kann in den nächsten Jahren das Äquivalent aller Hormuz-Ströme ersetzen und ist der dauerhafteste Weg zu wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und Energiesicherheit.

SCHLÜSSELFESTSTELLUNGEN

Systeme für fossile Brennstoffe übertragen Erschütterungen, saubere Energiesysteme absorbieren sie. Fossile Systeme sind von kontinuierlichen Rohstoffströmen über konzentrierte Engpässe abhängig und übertragen Störungen sofort auf die globalen Preise. Im Gegensatz dazu sind 70-90 % der Kosten für saubere Energie Vorlaufkapital. Einmal gebaut, liefern Solar- und Windenergie, Batterien und Netze über Jahre hinweg Energie, unabhängig von Marktstörungen.

Wenn die hohen Preise für fossile Brennstoffe anhalten, könnten die jährlichen Bruttoausgaben für Öl und Gas um 1 bis 2 Billionen Dollar steigen. Das ist vergleichbar mit der jährlichen Investitionslücke von 1,5 Billionen Dollar zwischen dem derzeitigen Investitionsniveau von 2 Billionen Dollar und den 3,5 Billionen Dollar, die erforderlich sind, um bis zum Jahr 2050 ein Netto-Null-Energiesystem mit größerer Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Eine neue fossile Infrastruktur würde jetzt den nächsten Schock eindämmen. Neue Öl- und Gasfelder benötigen in der Regel 5-10 Jahre, um die Produktion zu erreichen. Solaranlagen auf Dächern und Wärmepumpen können innerhalb weniger Monate erweitert werden. Elektrofahrzeuge senken bereits jetzt strukturell die Ölnachfrage. Allein durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen könnten bis 2030 etwa 5 mb/d und bis 2035 9-10 mb/d ersetzt werden, was etwa der Hälfte der Ölströme vor der Hormuz-Krise entspricht. Zusätzlich zu der bereits stark gestiegenen Nachfrage nach sauberen Technologien könnte eine koordinierte Reaktion auf saubere Energien bis 2035 20 % der weltweiten Öl- und über 30 % der weltweiten Gasnachfrage ersetzen und die Anfälligkeit für künftige Schocks dauerhaft verringern.

LONDON, May 15, 2026 /PRNewswire/ -- Die Energy Transitions Commission veröffentlichte heute Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis und warnte davor, dass der politische Reflex, die Infrastruktur für fossile Brennstoffe auszubauen, die gleichen Schwachstellen zu verstärken droht, die diese Krise verursacht haben. Der Bericht fordert die Regierungen auf, den Übergang zu sauberen Energien zu beschleunigen, da dies die wirksamste Antwort auf die Preisschwankungen bei fossilen Brennstoffen, die Abhängigkeit von Importen und geopolitische Störungen ist.

Das Ausmaß des Schocks

Durch die Schließung von Hormuz wurden 18,4 Millionen Barrel Öl pro Tag unterbrochen - die größte Versorgungsunterbrechung aller Zeiten, die das arabische Ölembargo von 1973 noch übertrifft - sowie 20 % des weltweiten LNG-Handels und ein Drittel aller weltweit gehandelten Düngemittel. Die Auswirkungen sind in Schwellenländern und importabhängigen Volkswirtschaften am stärksten. Rund 84 % des Rohöls und mehr als 80 % des Flüssiggases im Transit durch Hormuz sind für die asiatischen Märkte bestimmt.

Die asiatischen Benchmark-Ölpreise stiegen im März von etwa 70 $/Barrel auf 90-120 $/Barrel, während die LNG-Preise von etwa 10-12 $/MMBtu vor der Krise auf über 25 $/MMBtu stiegen. Höhere Öl- und Gaspreise wirken sich direkt auf die Kosten für Verkehr, Lebensmittel, Haushaltsenergie und Industrie aus und treffen Haushalte mit geringem Einkommen und kleine Unternehmen zuerst. Die Unterbrechung kostet Europa fast 500 Millionen Euro pro Tag.

Die Schäden an der katarischen LNG-Anlage in Ras Laffan, deren Kapazität um 17 % gesunken ist und deren Reparaturen auf 3 bis 5 Jahre geschätzt werden, deuten darauf hin, dass Störungen die globalen LNG-Märkte strukturell umgestalten könnten.

ETC schätzt, dass die Krise der Weltwirtschaft allein im Jahr 2026 zusätzliche Bruttokraftstoffausgaben in Höhe von 1 bis 2 Billionen Dollar bescheren könnte, wenn die derzeitigen Preise beibehalten werden: nicht für mehr Energie, sondern für die gleiche Energie zu höheren Kosten.

Länder mit sauberem Strom sind besser geschützt

Dies ist der erste große Schock bei fossilen Brennstoffen, bei dem es für die wichtigsten Energiequellen skalierbare Alternativen gibt. Spanien mit einem Anteil von 57 % an Strom aus erneuerbaren Energiequellen verzeichnete mit Preisen von 50 $/MWh die niedrigsten Energiepreissteigerungen in der EU nach dem Hormuz-Abkommen. Singapur, dessen Stromerzeugung zu 95 % von Gas abhängig ist, sah sich im April mit Preisen von über 200 $/MWh konfrontiert. Der Unterschied liegt im Systemdesign, nicht in der Geografie.

"Die aktuelle Krise zeigt, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht nur ein Klimarisiko, sondern auch eine wirtschaftliche und strategische Schwachstelle darstellt. Saubere Energiesysteme sind dezentraler, effizienter und weniger anfällig für die Preisschocks, die durch die ständige Abhängigkeit von gehandelten Brennstoffen entstehen. Adair Turner, Ko-Vorsitzender, Kommission für die Energiewende

Fünf für alle Beteiligten vorteilhafte Antworten der Regierung

Auch wenn das Tempo und der Mix des Einsatzes je nach den nationalen Gegebenheiten variieren werden, könnte eine koordinierte Reaktion in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektrifizierung, grüne Kraftstoffe, Düngemittel und Effizienz die Öl- und Gasexporte durch die Straße von Hormuz bis 2035 vollständig ersetzen.

"Jahrzehntelang haben wir ein Energiesystem aufgebaut, das verschwenderisch, unsicher und unbeständig ist. Drei Viertel der Weltbevölkerung sind von Brennstoffen abhängig, die sie nicht kontrollieren können, deren Preise sie nicht beeinflussen können und die anfällig für Schocks sind, die sie nicht verhindern können. Die entscheidende Frage ist nun, ob die Regierungen handeln, um ein widerstandsfähigeres System zu schaffen oder um ein System aufrechtzuerhalten, das bereits anfällig für Störungen ist. Jules Kortenhorst, Ko-Vorsitzender, Kommission für die Energiewende

Das ETC nennt fünf Maßnahmen, die die Abhängigkeit von der Volatilität fossiler Brennstoffe verringern und gleichzeitig die Energiesicherheit und Erschwinglichkeit verbessern.

Beschleunigung des Einsatzes von Strom aus erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien im Versorgungsmaßstab und dezentral können Gas in Stromsystemen ersetzen, insbesondere wenn sie mit Batterien, Netzen und Flexibilität kombiniert werden.

Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Der Einsatz von E-Fahrzeugen ist einer der größten verfügbaren Hebel, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern. Das Potenzial liegt darin, die weltweiten Ausgaben für Erdölimporte um mehr als 600 Milliarden Dollar pro Jahr zu senken.

Elektrifizierung des Heizens und Kochens. Wärmepumpen und elektrisches Kochen können die Abhängigkeit von Gas und LPG verringern und gleichzeitig die Erschwinglichkeit der Haushalte verbessern.

Skalierbare grüne Brennstoffe und Düngemittel. Eine sauberere Düngemittelproduktion, ein besseres Nährstoffmanagement und schadstoffarme Kraftstoffe können die Belastung in den Bereichen Lebensmittel, Schifffahrt und Luftfahrt verringern.

Verbesserung der Energieeffizienz in der gesamten Wirtschaft. Die Nachrüstung von Gebäuden, intelligente Energiesysteme, strengere Ausrüstungsnormen, Materialeffizienz und Betriebseffizienz können die Gefährdung sofort und zu geringen Kosten verringern.

Kurzfristige Zielkonflikte müssen dennoch bewältigt werden. Gezielte Unterstützung für gefährdete Haushalte könnte notwendig sein, und einige Länder könnten vorübergehend die Nutzung der bestehenden Kohle- oder LNG-Infrastruktur erhöhen. Die Regierungen sollten jedoch flächendeckende Subventionen für fossile Brennstoffe, neue Kohlekapazitäten, den groß angelegten Ausbau von Öl- und Gasvorkommen, die langfristige Bindung von LNG und eine Schwächung der Kohlenstoffpreissignale vermeiden.

Der Markt reagiert bereits darauf

Verbraucher und Unternehmen sind bereits dabei, sich von teuren und unzuverlässigen fossilen Brennstoffen abzuwenden. Chinesische Solarexporte verdoppelten sich im März im Vergleich zum Februar; 50 Länder verzeichneten so hohe Solar-PV-Importe wie nie zuvor - Indien rund +140%, Äthiopien rund +390% im Vergleich zum Vorjahr. Die Zulassungen von Elektrofahrzeugen in der EU stiegen im März im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 %. In Indien löste die LPG-Knappheit einen 3- bis 30-fachen Anstieg der Verkäufe von Induktionskochfeldern aus.

Download Lektionen zur Energiesicherheit nach der Hormuz-Krise.

Über das ETC: Die Energy Transitions Commission (ETC) ist ein globaler Zusammenschluss führender Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Energiewirtschaft, die sich dem Ziel verschrieben haben, im Einklang mit dem Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu begrenzen, bis Mitte des Jahrhunderts eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Dieses Papier wurde vom ETC-Sekretariat erstellt und sollte nicht so verstanden werden, dass die Mitglieder mit jeder Feststellung oder Empfehlung einverstanden sind. Die Kommission für die Energiewende wird von SYSTEMIQ Ltd.

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