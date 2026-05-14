La crise d'Ormuz montre que les énergies propres sont essentielles pour réduire le coût économique de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles

La Commission sur la transition énergétique met en garde contre les réactions de crise qui renforcent la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et risquent d'enfermer les économies dans des coûts plus élevés et une vulnérabilité à long terme. L'accélération du déploiement des énergies propres peut déplacer l'équivalent de tous les flux d'Ormuz au cours des prochaines années et constitue la voie la plus durable vers la résilience économique et la sécurité énergétique.

RÉSULTATS CLÉS

Les systèmes à base de combustibles fossiles transmettent les chocs ; les systèmes à base d'énergies propres les absorbent. Les systèmes fossiles dépendent des flux continus de matières premières qui passent par des points d'étranglement concentrés sur le site et transmettent les perturbations instantanément par le biais des prix mondiaux. En revanche, 70 à 90 % des coûts des énergies propres sont des investissements initiaux. Une fois construits, le solaire, l'éolien, les batteries et les réseaux fournissent de l'énergie pendant des années, indépendamment des perturbations du marché.

S'ils se maintiennent, les prix élevés des combustibles fossiles pourraient ajouter 1 à 2 billions de dollars aux dépenses brutes annuelles en pétrole et en gaz. Ce chiffre est comparable au déficit annuel d'investissement dans les énergies propres de 1,5 trillion de dollars, entre les niveaux d'investissement actuels de 2 trillions de dollars et les 3,5 trillions de dollars nécessaires pour mettre en place un système énergétique net zéro et plus résilient jusqu'en 2050.

La mise en place de nouvelles infrastructures fossiles bloquerait le prochain choc. Il faut généralement 5 à 10 ans pour que les nouveaux gisements de pétrole et de gaz atteignent le stade de la production. L'énergie solaire et les pompes à chaleur installées sur les toits peuvent être mises en place en quelques mois. Les VE réduisent déjà structurellement la demande de pétrole. Le déploiement des VE pourrait à lui seul déplacer environ 5 millions de barils par jour d'ici à 2030 et 9 à 10 millions de barils par jour d'ici à 2035, ce qui équivaut à environ la moitié des flux de pétrole d'Hormuz avant la crise. En plus de l'augmentation de la demande de technologies propres, une réponse coordonnée en matière d'énergie propre pourrait remplacer 20 % de la demande mondiale de pétrole et plus de 30 % de la demande mondiale de gaz d'ici à 2035, réduisant ainsi de manière permanente l'exposition aux chocs futurs.

LONDRES, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'Energy Transitions Commission a publié aujourd'hui Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis, avertissant que le réflexe politique d'étendre l'infrastructure des combustibles fossiles risque de renforcer les mêmes vulnérabilités que celles qui ont causé cette crise. Le rapport invite les gouvernements à accélérer la transition vers les énergies propres, qui constitue la réponse la plus efficace à la volatilité des prix des combustibles fossiles, à la dépendance à l'égard des importations et aux bouleversements géopolitiques.

L'ampleur du choc

La fermeture d'Ormuz a perturbé 18,4 millions de barils de pétrole par jour - le plus grand choc d'approvisionnement jamais enregistré, dépassant l'embargo pétrolier arabe de 1973 - ainsi que 20 % du commerce mondial de GNL et un tiers de tous les engrais échangés à l'échelle mondiale. Les effets sont les plus graves dans les économies émergentes et dépendantes des importations. Environ 84 % du pétrole brut et plus de 80 % du GNL transitant par Ormuz sont destinés aux marchés asiatiques.

Les prix du pétrole de référence asiatique sont passés d'environ 70 $/b à 90-120 $/b en mars, tandis que les prix du GNL sont passés d'environ 10-12 $/MMBtu avant la crise à plus de 25 $/MMBtu. La hausse des prix du pétrole et du gaz se répercute directement sur les coûts des transports, de l'alimentation, de l'énergie domestique et de l'industrie, frappant en premier lieu les ménages à faibles revenus et les petites entreprises. Ces perturbations coûtent à l'Europe près de 500 millions d'euros par jour.

Les dommages subis par l'installation de GNL du Qatar à Ras Laffan , dont la capacité a diminué de 17 % et dont les réparations sont estimées à 3-5 ans, indiquent que les perturbations pourraient remodeler structurellement les marchés mondiaux du GNL.

L'ETC estime que la crise pourrait ajouter 1 à 2 billions de dollars de dépenses brutes supplémentaires en carburant à l'économie mondiale rien qu'en 2026, si les prix actuels se maintiennent : non pas pour plus d'énergie, mais pour la même énergie à un coût plus élevé.

Les pays disposant d'une énergie propre sont mieux protégés

Il s'agit du premier choc majeur lié aux combustibles fossiles pour lequel il existe des solutions de remplacement évolutives pour les principales sources de la demande énergétique. L'Espagne, avec 57 % d'électricité renouvelable, a enregistré la plus faible augmentation des prix de l'énergie dans l'UE après la tempête, avec des prix de 50 $/MWh. Singapour, dont la production d'électricité dépend à 95 % du gaz, a dû faire face à des prix supérieurs à 200 $/MWh en avril. La différence réside dans la conception du système et non dans la géographie.

"La crise actuelle montre que la dépendance à l'égard des combustibles fossiles n'est pas seulement un risque climatique, mais aussi une vulnérabilité économique et stratégique. Les systèmes énergétiques propres sont plus distribués, plus efficaces et moins exposés aux chocs de prix créés par une dépendance continue vis-à-vis des combustibles commercialisés". Adair Turner, coprésident de la commission sur la transition énergétique

Cinq réponses gouvernementales gagnant-gagnant

Bien que le rythme et la composition du déploiement varient en fonction des circonstances nationales, une réponse coordonnée entre les énergies renouvelables, l'électrification, les carburants verts, les engrais et l'efficacité pourrait remplacer complètement les exportations de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz d'ici à 2035.

"Pendant des décennies, nous avons construit un système énergétique qui est gaspilleur, incertain et volatile. Les trois quarts de la population mondiale dépendent de combustibles qu'ils ne contrôlent pas, dont les prix sont fixés sur des marchés qu'ils n'influencent pas, et qui sont vulnérables à des chocs qu'ils ne peuvent pas prévenir. La question déterminante est maintenant de savoir si les gouvernements agissent pour construire un système plus résistant ou pour soutenir un système qui est déjà vulnérable aux perturbations". Jules Kortenhorst, coprésident de la commission sur la transition énergétique

Le CTE identifie cinq actions qui réduisent l'exposition à la volatilité des combustibles fossiles tout en renforçant la sécurité et l'accessibilité financière de l'énergie.

Accélérer le déploiement de l'électricité renouvelable. Les énergies renouvelables à l'échelle de l'entreprise et distribuées peuvent remplacer le gaz dans les systèmes électriques, en particulier lorsqu'elles sont associées à des batteries, à des réseaux et à une certaine flexibilité.

Électrifier le transport routier. Le déploiement des VE est l'un des plus grands leviers disponibles pour réduire la dépendance au pétrole, avec un potentiel de réduction des dépenses mondiales d'importation de pétrole de plus de 600 milliards de dollars par an.

Électrifier le chauffage et la cuisine. Les pompes à chaleur et la cuisson électrique peuvent réduire la dépendance au gaz et au GPL, tout en améliorant l'accessibilité financière des ménages.

Échelonner les carburants verts et les engrais . Une production d'engrais plus propre, une meilleure gestion des nutriments et des carburants à faibles émissions peuvent réduire l'exposition des systèmes alimentaires, maritimes et aériens.

Améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble de l'économie. La modernisation des bâtiments, les systèmes énergétiques intelligents, des normes plus strictes pour les équipements, l'efficacité des matériaux et l'efficacité opérationnelle peuvent réduire l'exposition immédiatement et à faible coût.

Les compromis à court terme doivent encore être gérés. Un soutien ciblé aux ménages vulnérables peut s'avérer nécessaire, et certains pays peuvent temporairement augmenter l'utilisation des infrastructures existantes de charbon ou de GNL. Mais les gouvernements devraient éviter les subventions globales aux combustibles fossiles, les nouvelles capacités de production de charbon, l'expansion à grande échelle des activités pétrolières et gazières en amont, l'immobilisation à long terme du GNL et l'affaiblissement des signaux de tarification du carbone.

Le marché réagit déjà

Les consommateurs et les entreprises se détournent déjà des combustibles fossiles coûteux et peu fiables. Les exportations chinoises de produits solaires ont doublé en mars par rapport à février ; 50 pays ont enregistré des importations de produits photovoltaïques solaires d'un niveau record - Inde : environ +140%, Éthiopie : environ +390% d'une année sur l'autre. Les immatriculations de VE dans l'UE ont augmenté de près de 50 % en mars par rapport à l'année précédente. En Inde, les pénuries de GPL ont provoqué une augmentation de 3 à 30 fois des ventes de tables de cuisson à induction.

Télécharger Leçons sur la sécurité énergétique après la crise d'Ormuz.

À propos de l'ETC : L'Energy Transitions Commission (ETC) est une coalition mondiale de dirigeants issus de l'ensemble du paysage énergétique qui s'est engagée à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle, conformément à l'objectif climatique de Paris visant à limiter le réchauffement de la planète à bien moins de 2°C. Ce document a été produit par le secrétariat de l'ETC et ne doit pas être considéré comme une approbation par les membres de toutes les conclusions ou recommandations. La Commission sur la transition énergétique est hébergée par SYSTEMIQ Ltd.

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