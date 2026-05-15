La energía limpia es clave para reducir el coste de utilizar combustibles fósiles

- La crisis de Ormuz demuestra que la energía limpia es clave para reducir el coste económico de la dependencia de los combustibles fósiles

La Comisión de Transiciones Energéticas advierte que las respuestas impulsadas por la crisis que refuerzan la dependencia de los combustibles fósiles corren el riesgo de sumir a las economías en mayores costes y una vulnerabilidad a largo plazo. Acelerar el despliegue de energías limpias puede sustituir el equivalente a todos los flujos del embalse de Ormuz en los próximos años y es la vía más duradera hacia la resiliencia económica y la seguridad energética.

HALLAZGOS CLAVE

Los sistemas de combustibles fósiles transmiten perturbaciones; los sistemas de energía limpia las absorben. Los sistemas de combustibles fósiles dependen de flujos continuos de materias primas a través de puntos críticos concentrados y transmiten las perturbaciones instantáneamente a través de los precios globales. En cambio, entre el 70 y el 90% de los costes de la energía limpia corresponden a una inversión inicial. Una vez construidas, la energía solar, eólica, las baterías y las redes suministran energía durante años, independientemente de las perturbaciones del mercado.

Si se mantienen, los elevados precios de los combustibles fósiles podrían añadir entre 1 y 2 billones de dólares al gasto bruto anual en petróleo y gas. Esto es comparable a la brecha anual de inversión en energía limpia de 1,5 billones de dólares, entre los niveles de inversión actuales de 2 billones de dólares y los 3,5 billones de dólares necesarios para construir un sistema energético con cero emisiones netas y más resiliente hasta el año 2050.

La nueva infraestructura de combustibles fósiles ahora garantizaría la próxima perturbación. Los nuevos yacimientos de petróleo y gas suelen tardar entre 5 y 10 años en alcanzar la producción. La energía solar en tejados y las bombas de calor pueden ampliarse en cuestión de meses. Los vehículos eléctricos ya están reduciendo estructuralmente la demanda de petróleo. El despliegue de vehículos eléctricos por sí solo podría sustituir alrededor de 5 millones de barriles diarios para 2030 y entre 9 y 10 millones de barriles diarios para 2035, lo que equivale aproximadamente a la mitad del flujo de petróleo del Estrecho de Ormuz anterior a la crisis. Además de la creciente demanda de tecnologías limpias, una respuesta coordinada en materia de energías limpias podría sustituir el 20% de la demanda mundial de petróleo y más del 30% de la demanda mundial de gas para 2035, reduciendo de forma permanente la exposición a futuras crisis.

LONDRES, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Comisión de Transiciones Energéticas publicó hoy el informe «Lecciones sobre seguridad energética tras la crisis de Ormuz», advirtiendo que la reacción política de expandir la infraestructura de combustibles fósiles corre el riesgo de reforzar las mismas vulnerabilidades que causaron esta crisis. El informe insta a los gobiernos a acelerar la transición hacia las energías limpias como la respuesta más eficaz a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, la dependencia de las importaciones y la inestabilidad geopolítica.

La magnitud del shock

El cierre del estrecho de Ormuz ha afectado a 18,4 millones de barriles diarios de petróleo —la mayor crisis de suministro registrada, superando el embargo petrolero árabe de 1973—, además del 20% del comercio mundial de GNL y un tercio de todos los fertilizantes comercializados a nivel global. Los efectos son más graves en las economías emergentes y dependientes de las importaciones. Alrededor del 84% del petróleo crudo y más del 80% del GNL que transita por Ormuz tiene como destino los mercados asiáticos.

Los precios de referencia del petróleo en Asia subieron de alrededor de 70 dólares por barril a entre 90 y 120 dólares en marzo, mientras que los precios del GNL aumentaron de entre 10 y 12 dólares por millón de BTU antes de la crisis a más de 25 dólares por millón de BTU. El alza de los precios del petróleo y el gas repercute directamente en los costes del transporte, la alimentación, la energía doméstica y la industria, afectando primero a los hogares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas. Esta situación le está costando a Europa casi 500 millones de euros al día.

Los daños sufridos por la planta de GNL de Ras Laffan en Qatar, con una reducción de la capacidad del 17% y unas reparaciones que se estiman en 3 a 5 años, indican que esta interrupción podría remodelar estructuralmente los mercados mundiales de GNL.

ETC estima que la crisis podría añadir entre 1 y 2 billones de dólares en gasto bruto adicional en combustible a la economía mundial solo en 2026, si se mantienen los precios actuales: no para obtener más energía, sino para obtener la misma energía a un coste mayor.

Los países con energía limpia están mejor protegidos

Esta es la primera gran crisis de combustibles fósiles en la que existen alternativas escalables en las principales fuentes de demanda energética. España, con un 57% de electricidad renovable, registró los menores aumentos de precios de la energía en la UE tras el paso del estrecho de Ormuz, con precios de 50 dólares/MWh. Singapur, con un 95% de generación eléctrica dependiente del gas, se enfrentó a precios superiores a los 200 dólares/MWh en abril. La diferencia radica en el diseño del sistema, no en la geografía.

«La crisis actual demuestra que la dependencia de los combustibles fósiles no solo representa un riesgo climático, sino también una vulnerabilidad económica y estratégica. Los sistemas de energía limpia están más distribuidos, son más eficientes y están menos expuestos a las fluctuaciones de precios derivadas de la continua dependencia de los combustibles comercializados», declaró Adair Turner, copresidente de la Comisión de Transiciones Energéticas.

Cinco respuestas gubernamentales beneficiosas para todos

Si bien el ritmo y la combinación de las medidas de implementación variarán según las circunstancias nacionales, una respuesta coordinada en materia de energías renovables, electrificación, combustibles ecológicos, fertilizantes y eficiencia energética podría sustituir por completo las exportaciones de petróleo y gas del estrecho de Ormuz para 2035.

«Durante décadas, hemos construido un sistema energético derrochador, inseguro y volátil. Tres cuartas partes de la población mundial dependen de combustibles que no controlan, cuyos precios se fijan en mercados que no influyen y que son vulnerables a crisis que no pueden prevenir. La cuestión fundamental ahora es si los gobiernos actúan para construir un sistema más resiliente o para mantener uno que ya es vulnerable a las perturbaciones», explicó Jules Kortenhorst, copresidente de la Comisión de Transiciones Energéticas

La ETC identifica cinco medidas que reducen la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles, al tiempo que refuerzan la seguridad energética y la asequibilidad.

Acelerar el despliegue de electricidad renovable. Las energías renovables a gran escala y distribuidas pueden sustituir al gas en los sistemas eléctricos, especialmente cuando se combinan con baterías, redes y flexibilidad.

Electrificar el transporte por carretera. El despliegue de vehículos eléctricos es una de las principales herramientas disponibles para reducir la dependencia del petróleo, con el potencial de recortar el gasto mundial en importaciones de petróleo en más de 600.000 millones de dólares anuales.

Electrificar la calefacción y la cocina. Las bombas de calor y la cocina eléctrica pueden reducir la dependencia del gas y el GLP, a la vez que mejoran la asequibilidad para los hogares.

Ampliar el uso de combustibles y fertilizantes ecológicos. Una producción de fertilizantes más limpia, una mejor gestión de nutrientes y combustibles de bajas emisiones pueden reducir la exposición en los sistemas alimentarios, marítimos y aéreos.

Mejorar la eficiencia energética en toda la economía. La rehabilitación de edificios, los sistemas energéticos inteligentes, estándares de equipos más estrictos, la eficiencia de los materiales y la eficiencia operativa pueden reducir la exposición de forma inmediata y a bajo coste.

Aún es necesario gestionar las compensaciones a corto plazo. Puede ser necesario proporcionar apoyo específico a los hogares vulnerables, y algunos países podrían aumentar temporalmente el uso de la infraestructura existente de carbón o GNL. Sin embargo, los gobiernos deben evitar los subsidios generalizados a los combustibles fósiles, la construcción de nuevas centrales de carbón, la expansión a gran escala de la exploración y producción de petróleo y gas, la dependencia a largo plazo del GNL y el debilitamiento de las señales de precios del carbono.

El mercado ya está respondiendo.

Los consumidores y las empresas ya están dejando de usar combustibles fósiles caros y poco fiables. Las exportaciones chinas de energía solar se duplicaron en marzo con respecto a febrero; 50 países registraron importaciones récord de energía solar fotovoltaica: India con un aumento de alrededor del 140% y Etiopía con un aumento de alrededor del 390% interanual. Las matriculaciones de vehículos eléctricos en la UE aumentaron casi un 50% interanual en marzo. En India, la escasez de GLP provocó un aumento de entre 3 y 30 veces en las ventas de placas de inducción.

Descargue las lecciones sobre seguridad energética tras la crisis de Ormuz.

Acerca de la ETC: La Comisión de Transiciones Energéticas (ETC) es una coalición global de líderes del sector energético comprometidos con lograr cero emisiones netas para mediados de siglo, en consonancia con el objetivo climático de París de limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2°C. Este documento fue elaborado por la Secretaría de la ETC y no debe interpretarse como una declaración de conformidad de todos los miembros con sus conclusiones o recomendaciones. La Comisión de Transiciones Energéticas está alojada en SYSTEMIQ Ltd.