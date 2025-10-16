DIE NORDIC GROUP B.V. WIRD ÜBER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFT NORDIC PHARMA, INC. (USA) IM RAHMEN DER AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY (AAO) 2025 PATIENTENDATEN UND ERFAHRUNGSBERICHTE ZU LACRIFILL® CANALICULAR GEL, EINER NEUARTIGEN THERAPIE FÜR TROCKENE AUGEN, VERÖFFENTLICHEN

BERWYN, Pennsylvania, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., wird auf der Jahrestagung der American Academy of Ophthalmology vom 18. bis 20. Oktober in Orlando, Florida, LACRIFILL Canalicular Gel vorstellen, eine neuartige Therapie für Symptome des trockenen Auges, und mit den Teilnehmern die kürzlich veröffentlichten LACRIFILL-Patientendaten sowie die Ergebnisse der Patientenerfahrungsstudie diskutieren.

„ Experten für Augenheilkunde besuchen die AAO, um sich über Innovationen in der Augenheilkunde zu informieren, die den Patienten zugutekommen. Daher ist es besonders erfreulich mitzuteilen, dass 98,11 % der befragten Patienten, die LACRIFILL Canalicular Gel zum ersten Mal oder wiederholt angewendet haben, die Frage, ob sie in Zukunft erneut eine Dosis LACRIFILL Canalicular Gel erhalten möchten, mit „Ja" beantwortet haben", erklärte Jai Parekh, MD, MBA, kaufmännischer Leiter von Eye Care U.S. „Wir sind ständig bestrebt, Daten und Informationsmöglichkeiten bereitzustellen, die die Wirkung von LACRIFILL Canalicular Gel auf Patienten und Praxen belegen."

Zu diesem Zweck wurden Vance Thompson, MD, Kayla Karpuk, OD, und Mark Packer, MD, als Mitautoren für einen Artikel über „Critical Perspectives" zum Thema Tränenkanalverschluss im Zusammenhang mit Katarakt- und Refraktionschirurgie eingeladen, der in einer der nächsten Ausgaben von Expert Review of Ophthalmology erscheinen wird. Der Hauptautor Vance Thompson merkt an: „Das Syndrom des trockenen Auges kann die präoperative Planung, die Operationsergebnisse, die postoperative Genesung, die Zufriedenheit und die Lebensqualität von Patienten beeinflussen, die sich einer anspruchsvollen Katarakt- oder Refraktionsoperation unterziehen. LACRIFILL füllt eine Nische, da es für eine Anwendungsdauer von bis zu 6 Monaten indiziert ist und somit präoperativ zur Optimierung der Augenoberfläche und zur Aufrechterhaltung des Nutzens postoperativ eingesetzt werden kann."

Am Samstag, dem 18. Oktober, um 5:30 p.m. findet im Rahmen der AAO die Preisverleihung und Networking-Veranstaltung der Women in Ophthalmology (WIO) statt. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit im letzten Jahr freut sich Nordic Pharma, erneut als Hauptsponsor der Veranstaltung fungieren zu dürfen. „Wir sind Nordic Pharma sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung bei der Würdigung herausragender Frauen in der Augenheilkunde und bei der Förderung unserer Mission, das berufliche Umfeld für Augenärztinnen zu verbessern", erklärte Lisa M. Nijm, MD, JD, Geschäftsführerin von WIO und Gründerin von Warrenville Eyecare & Lasik.

Die Teilnehmer der AAO sind herzlich eingeladen, am Stand Nr. 1401 vorbeizuschauen, um an Injektionsvorführungen teilzunehmen. Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, am Stand Bestellungen aufzugeben.

Der neue TFOS Dry Eye Workshop (DEWS) III-Bericht der Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), der im American Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurde, zitiert in Abschnitt 6.2.4 Newer Plug Designs and Other Technologies (Neuere Plug-Designs und andere Technologien) zwei Studien zu Nordic Pharmas neuartigem vernetzten Hyaluronsäure (HA)-Kanaläulenfüller. Die erste Studie ergab drei Monate nach der Verabreichung Verbesserungen bei der Hornhautfärbung, den Schirmer-Testwerten und anderen Messungen. Eine zweite Studie, in der LACRIFILL Canalicular Gel mit einem handelsüblichen Hydrogel-Kanalplug verglichen wurde, ergab, dass der vernetzte HA-Füllstoff sicher und gut verträglich ist und dass „statistisch signifikante Verbesserungen der Anzeichen und Symptome der Augentrockenheit (Dry Eye Disease, DED) über einen Zeitraum von sechs Monaten anhielten".

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für LACRIFILL Canalicular Gel finden Sie unter lacrifill.com

Informationen zur Nordic Group B.V.

Die Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, privat geführtes internationales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten konzentriert. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und fokussierte Akquisitionen erreicht, um ein Fundament auf den Gebieten Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit aufzubauen. Die Nordic Group ist in ganz Europa fest verwurzelt und hat in jüngster Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb von Europa expandiert.

Die Nordic Group ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die drei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Unternehmen zusammenführt, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Verabreichungstechnologien anbieten.

Informationen zu Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit renommierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um sein Fachwissen bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, sterilen Herstellungsverfahren und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

