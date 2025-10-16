NORDIC GROUP B.V., PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SA FILIALE NORDIC PHARMA, INC. (U.S.), PARTAGERA DES DONNÉES PATIENTS ET UNE ÉTUDE SUR L'EXPÉRIENCE DES PATIENTS AVEC LE GEL CANALICULAIRE LACRIFILL®, UN NOUVEAU TRAITEMENT POUR LA SÉCHERESSE OCULAIRE, PENDANT LA CONFÉRENCE 2025 DE L'ACADÉMIE AMÉRICAINE D'OPHTHALMOLOGIE (AAO)

BERWYN, Pennsylvanie, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., une filiale de Nordic Group B.V., présentera le gel canaliculaire LACRIFILL, un nouveau traitement pour les symptômes de sécheresse oculaire, lors de la réunion annuelle de l'Académie américaine d'ophtalmologie à Orlando, en Floride, du 18 au 20 octobre, et discutera avec les participants des données patients et des résultats de l'étude sur l'expérience des patients concernant LACRIFILL, récemment publiés.

« Les professionnels des soins oculaires se rendent à la conférence de l'AAO pour s'informer sur les innovations ophtalmologiques qui profitent aux patients, et le fait de pouvoir partager que 98,11 % des patients interrogés pour la première fois ou à nouveau sur le gel canaliculaire LACRIFILL ont répondu "oui" lorsqu'on leur a demandé s'ils reviendraient à l'avenir pour une autre dose de gel canaliculaire LACRIFILL est vraiment enthousiasmant ! », a déclaré Jai Parekh, MD, MBA, directeur commercial chez Eye Care U.S. Nous nous efforçons en permanence de fournir des données et des opportunités de formation montrant l'impact du gel canaliculaire LACRIFILL sur les patients et les cabinets médicaux. »

À cette fin, Vance Thompson, MD, Kayla Karpuk, OD, et Mark Packer, MD, ont été invités à collaborer en tant qu'auteurs à un article "Critical Perspectives" sur l'occlusion lacrymale dans le cadre de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive, qui paraîtra dans un prochain numéro d'Expert Review of Ophthalmology. L'auteur principal, Vance Thompson, note que « la sécheresse oculaire peut influencer la planification préopératoire, les résultats chirurgicaux, la récupération postopératoire, la satisfaction et la qualité de vie des patients qui subissent une chirurgie de la cataracte ou réfractive de pointe. LACRIFILL remplit une niche car il est indiqué pour une utilisation allant jusqu'à 6 mois, il peut donc être utilisé en préopératoire pour optimiser la surface oculaire et maintenir un bénéfice en postopératoire. »

Le samedi 18 octobre à 17h30, la cérémonie de remise des prix et la réception de réseautage de Women in Ophthalmology (WIO) se tiendront à la conférence de l'AAO. S'appuyant sur la collaboration fructueuse de l'année dernière, Nordic Pharma est fière d'être à nouveau le sponsor principal de l'événement. « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de Nordic Pharma pour honorer des femmes exceptionnelles dans le domaine de l'ophtalmologie et pour faire avancer notre mission qui consiste à améliorer l'environnement professionnel des femmes ophtalmologues », a déclaré Lisa M. Nijm, MD, JD, PDG de WIO et fondatrice de Warrenville Eyecare & Lasik.

Les participants à la conférence de l'AAO sont invités à s'arrêter au stand 1401 pour assister à des sessions de démonstration d'injection. Les participants auront également la possibilité de passer des commandes sur le stand.

Le nouveau rapport TFOS Dry Eye Workshop (DEWS) III de la Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), publié dans l'American Journal of Ophthalmology, cite deux études sur le nouveau produit de comblement canaliculaire réticulé à base d'acide hyaluronique (AH) de Nordic Pharma dans la section 6.2.4 Newer Plug Designs and Other Technologies. La première étude a révélé une amélioration de la coloration de la cornée, des résultats au test de Schirmer et d'autres mesures trois mois après l'administration. Une deuxième étude, comparant le gel canaliculaire LACRIFILL à un bouchon canaliculaire en hydrogel disponible dans le commerce, a montré que le produit de comblement à base d'AH réticulé est sûr et bien toléré, et que "des améliorations statistiquement significatives des signes et symptômes de la maladie de l'œil sec ont été maintenues pendant six mois".

Pour plus d'informations et pour commander le gel canaliculaire LACRIFILL, visitez le site lacrifill.com.

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. est une entreprise pharmaceutique internationale privée de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits spécialisés. L'enrichissement du portefeuille a été réalisé grâce à des développements et acquisitions ciblés afin de jeter les bases des soins oculaires, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Nordic Group s'est profondément enraciné dans toute l'Europe et, plus récemment, s'est développé en dehors de l'Europe en multipliant les acquisitions dans le monde entier.

Nordic Group fait partie de SEVER Life Sciences, une holding créée en 2019 qui regroupe trois entreprises diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

À propos de Nordic Pharma, Inc.

Filiale de Nordic Group B.V., Nordic Pharma, Inc. est partenaire de sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies et occupe une position unique pour tirer parti de son expertise dans la mise sur le marché de médicaments issus de la biotechnologie, la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux développements commerciaux de Nordic Group/Nordic Pharma et à la mise en œuvre des initiatives stratégiques de Nordic Group/Nordic Pharma. Étant donné que ces déclarations reflètent les opinions, les attentes et les convictions actuelles de Nordic Group/Nordic Pharma concernant des événements futurs, ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les développements et les résultats réels diffèrent matériellement des attentes de Nordic Group/Nordic Pharma. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du marché, les tendances réglementaires, les changements dans la situation financière des tiers qui traitent avec Nordic Group/Nordic Pharma, et d'autres facteurs qui pourraient affecter les activités et les performances financières de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma n'assume aucune obligation de mise à jour publique des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

