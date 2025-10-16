NORDIC GROUP B.V. COMPARTE DATOS DEL GEL CANALICULAR LACRIFILL®

- NORDIC GROUP B.V. A TRAVÉS DE SU FILIAL NORDIC PHARMA, INC. (EE.UU.), COMPARTE DATOS DE PACIENTES Y EL ESTUDIO DE EXPERIENCIA DE PACIENTES PARA EL GEL CANALICULAR LACRIFILL®, UNA NUEVA TERAPIA PARA EL OJO SECO, DURANTE LA ACADEMIA AMERICANA DE OFTALMOLOGÍA (AAO) 2025

BERWYN, Pa., 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., una filial de Nordic Group B.V., presentará el gel canalicular LACRIFILL, una terapia novedosa para los síntomas del ojo seco, en la Reunión Anual de la Academia Americana de Oftalmología en Orlando, Florida, del 18 al 20 de octubre y analizará los datos de pacientes de LACRIFILL publicados recientemente y los resultados de los estudios de experiencia de los pacientes con los asistentes.

"Los profesionales de la visión asisten a la AAO para aprender sobre las innovaciones oftalmológicas que benefician a los pacientes. Por eso, poder compartir que el 98,11 % de los pacientes encuestados que usan LACRIFILL Canalicular Gel, tanto por primera vez como por segunda vez, respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si volverían en el futuro para recibir otra dosis de LACRIFILL Canalicular Gel, es realmente emocionante" afirmó el Dr. Jai Parekh, MBA, director Comercial de Eye Care U.S. "Nos centramos continuamente en proporcionar datos y oportunidades educativas que demuestren el impacto que LACRIFILL Canalicular Gel tiene en los pacientes y las prácticas".

Para ello, el Dr. Vance Thompson, la Dra. Kayla Karpuk, OD, y el Dr. Mark Packer han sido invitados como autores colaboradores para un artículo de "Perspectivas Críticas" sobre la oclusión lagrimal en el contexto de la cirugía de cataratas y refractiva, que se publicará en un próximo número de Expert Review of Ophthalmology. El autor principal, Vance Thompson, señala que "la enfermedad del ojo seco puede influir en la planificación preoperatoria, los resultados quirúrgicos, la recuperación posoperatoria, la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes sometidos a cirugía refractiva o de cataratas premium. LACRIFILL cubre un nicho de mercado, ya que está indicado hasta por 6 meses de uso, por lo que puede usarse preoperatoriamente para optimizar la superficie ocular y mantener el beneficio postoperatorio."

El sábado 18 de octubre a las 17:30 h se celebrará en la AAO la Ceremonia de Premios y Recepción para Networking de Mujeres en Oftalmología (WIO). Tras la exitosa colaboración del año pasado, Nordic Pharma se enorgullece de ser nuevamente el Patrocinador Principal del evento. "Agradecemos el continuo apoyo de Nordic Pharma para honrar a mujeres destacadas en oftalmología y para impulsar nuestra misión de mejorar el entorno profesional para las oftalmólogas", declaró Lisa M. Nijm, MD, JD, consejera delegada de WIO y fundadora de Warrenville Eyecare & Lasik.

Se invita a los asistentes a la AAO a visitar el stand n° 1401 para disfrutar de demostraciones de inyecciones. También podrán realizar pedidos en el stand.

El nuevo informe del Taller sobre Ojo Seco TFOS (DEWS) III de la Sociedad de la Película Lagrimal y la Superficie Ocular (TFOS), publicado en el American Journal of Ophthalmology, citó dos estudios sobre el novedoso relleno canalicular de ácido hialurónico (AH) reticulado de Nordic Pharma en la Sección 6.2.4 "Nuevos Diseños de Tapones y Otras Tecnologías". El primer estudio observó mejoras en la tinción corneal, las puntuaciones de la prueba de Schirmer y otras mediciones tres meses después de su administración. Un segundo estudio, que comparó el Gel Canalicular LACRIFILL con un tapón canalicular de hidrogel disponible comercialmente, concluyó que el relleno de AH reticulado es seguro y bien tolerado, y que las mejoras estadísticamente significativas en los signos y síntomas de DED se mantuvieron durante seis meses.

Para obtener más información y detalles para solicitar el Gel Canalicular LACRIFILL, visite lacrifill.com

Acerca de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. es una compañía farmacéutica internacional de tamaño mediano, de propiedad privada, centrada en el desarrollo y la comercialización de productos especializados. La mejora de su cartera se ha logrado mediante desarrollos específicos y adquisiciones enfocadas para consolidar sus bases en el cuidado ocular, la reumatología y la salud femenina. Nordic Group ha consolidado su presencia en toda Europa y, más recientemente, se ha expandido fuera de Europa con un aumento de adquisiciones en todo el mundo.

Nordic Group forma parte de SEVER Life Sciences, un holding creado en 2019 que reúne a tres empresas diversas pero complementarias que ofrecen una amplia gama de productos, servicios de desarrollo farmacéutico y tecnologías de administración.

Acerca de Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., filial de Nordic Group B.V., está asociada con compañías biofarmacéuticas globales bien establecidas y está en una posición única para aprovechar su experiencia en llevar medicamentos derivados de la biotecnología, fabricación estéril y otras tecnologías de vanguardia al mercado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otras, declaraciones relacionadas con el desarrollo comercial de Nordic Group/Nordic Pharma y la implementación de sus iniciativas estratégicas. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de Nordic Group/Nordic Pharma sobre eventos futuros, conllevan riesgos e incertidumbres que podrían causar que los desarrollos y resultados reales difieran significativamente de las expectativas de Nordic Group/Nordic Pharma. Estos factores incluyen, entre otros, las condiciones generales del mercado, las tendencias regulatorias, los cambios en la situación financiera de terceros que trabajan con Nordic Group/Nordic Pharma y otros factores que podrían afectar el rendimiento comercial y financiero de Nordic Group/Nordic Pharma. Nordic Group/Nordic Pharma no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por cualquier otro motivo.

Contacto

Nordic Pharma, Inc.

Kate Popova

Responsable de Proyectos y Contratos

Tel.: 610-285-1699

[email protected]

Gail Feerrar

Director de Ventas y Marketing

Tel.: 610-285-7152

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2630120/Nordic_Pharma_TM_Logo_RGB__1_Logo.jpg