Kontinentale und Diaspora-Führer rufen zu koordinierten globalen Maßnahmen auf, um die Anerkennung von Sklaverei und Kolonialismus durch die UNO in konkrete Wiedergutmachungsmaßnahmen umzusetzen.

GENF, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Pan Afrikanische Progressive Front (PPF), in strategischer Allianz mit der Ligue Panafricaine-UMOJA (LP-U) und der Université Populaire Africaine en Suisse (UPAF), hat offiziell das Genfer Forum für Wiedergutmachungsgerechtigkeit und koloniale Verantwortlichkeit abgeschlossen. Dieser Gipfel gipfelte in der offiziellen Gründung der PPF-D Taskforce Gerechtigkeit und der einstimmigen Annahme der Genfer Erklärung zu Wiedergutmachungsgerechtigkeit, den 12-monatigen Advocacy Kalender und das Reparations Advocacy Handbuch & Toolkit.

Die panafrikanische Koalition in Genf hat die Global Justice Taskforce für Wiedergutmachung ins Leben gerufen und die bahnbrechende Genfer Erklärung für Wiedergutmachungsgerechtigkeit verabschiedet

An diesem hochrangigen Arbeitstreffen, das in der Gandhi Hall, Maison Internationale des Associations stattfand, nahmen führende Politiker, Rechtsexperten, Historiker und Organisatoren der Zivilgesellschaft aus Afrika, Europa und Nordamerika teil. Hauptziel des Forums war es, die Anerkennung von Sklaverei und Kolonialismus durch die Vereinten Nationen in einen konkreten, umsetzbaren Rahmen für weltweite Entschädigungen zu überführen.

Die Konferenz umfasste einen historischen und rechtlichen Rahmen von Genosse Kwesi Pratt Jnr und eine Grundsatzrede von S.E. Samuel Sam-Sumana, ehemaliger Vizepräsident von Sierra Leone.

Die Genfer Erklärung wird den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union, und dem Europäischen Parlament innerhalb von Wochen übermittelt werden. Wichtige Meilensteine aus dem Forum:

PPF-D Justiz Taskforce : Ein neues Koordinierungsgremium mit spezialisierten Arbeitsgruppen für juristische Strategie, öffentliche Interessenvertretung, Medienarbeit und Bildungsarbeit.

: Ein neues Koordinierungsgremium mit spezialisierten Arbeitsgruppen für juristische Strategie, öffentliche Interessenvertretung, Medienarbeit und Bildungsarbeit. Handbuch & Toolkit für die Wiedergutmachungsarbeit : Eine umfassende Ressource, die von politischen Entscheidungsträgern, Journalisten und Jugendbewegungen auf allen Kontinenten genutzt werden kann.

: Eine umfassende Ressource, die von politischen Entscheidungsträgern, Journalisten und Jugendbewegungen auf allen Kontinenten genutzt werden kann. 12-monatiger Advocacy-Kalender: Ein synchronisierter Fahrplan für parlamentarisches Engagement und internationale Medienkampagnen, der bis zum 15. Mai 2026 veröffentlicht werden soll.

Voices of the Movement Amzat Boukari-Yabara, Präsident von LP-U, stellte fest, dass Panafrikanismus und wiedergutmachende Gerechtigkeit die historische Wahrheit auf und politische Macht auf der anderen Seite darstellen.

„Es sei festgehalten, dass am 28. April 2026 in Genf, dem Sitz der internationalen Menschenrechtsbewegung, Afrikaner und unsere Freunde aus allen Kontinenten zusammengekommen sind, nicht um zu bitten, sondern um zu erklären. Nicht um zu bitten, sondern um zu organisieren. Nicht nur um die Vergangenheit zu trauern, sondern um die Zukunft zu fordern", erklärte S.E. Sam Sumana.

Unter wird die Taskforce ihre erste operative Sitzung innerhalb 60 Tagen zum Übergang der Bewegung „von Erklärung zu Lieferung" einberufen.

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Pan-African Progressive Front Headquarters, 11 Asafoatse Ankaa Road, Osu-Accra, Ghana.

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