La coalition panafricaine de Genève a lancé le Groupe de travail mondial sur la justice concernant les réparations et a adopté la Déclaration de Genève historique sur la justice réparatrice

Les dirigeants du continent et de la diaspora appellent à une action mondiale coordonnée afin de traduire la reconnaissance par l'ONU de l'esclavage et du colonialisme en cadres de réparation plus concrets.

GENÈVE, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Front progressiste panafricain (PPF), en alliance stratégique avec la Ligue panafricaine – UMOJA (LP-U) et l'Université populaire africaine en Suisse (UPAF), a officiellement clôturé le Forum de Genève sur la justice réparatrice et la responsabilité coloniale. Ce sommet a abouti à la création officielle de la PPF-D Justice Taskforce et à l'adoption à l'unanimité de la Déclaration de Genève sur la justice réparatrice, du calendrier de plaidoyer sur 12 mois ainsi que du manuel et de la boîte à outils pour le plaidoyer en faveur des réparations.

Pan-African Coalition in Geneva Launched the Global Justice Taskforce on Reparations and Adopted the Landmark Geneva Declaration Reparative Justice

Organisée à la salle Gandhi de la Maison internationale des associations, cette réunion de travail de haut niveau a rassemblé un impressionnant panel de dirigeants politiques, d'experts juridiques, d'historiens et de responsables de la société civile venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objectif premier du forum était de traduire la reconnaissance de l'esclavage et du colonialisme par les Nations Unies en un cadre concret et réalisable de réparations au niveau mondial.

Au programme figuraient une présentation historique et juridique par le camarade Kwesi Pratt Jr. ainsi qu'un discours liminaire de S.E. Samuel Sam-Sumana, ancien vice-président de la Sierra Leone.

La Déclaration de Genève sera transmise aux Nations unies, à l'Union africaine et au Parlement européen dans les semaines à venir. Les moments forts du forum :

PPF-D Justice Taskforce : Un nouvel organe de coordination composé de groupes de travail spécialisés dans la stratégie juridique, la défense des intérêts du public, l'engagement auprès des médias et l'action éducative.

Manuel et boîte à outils sur le plaidoyer en faveur des réparations : Une ressource complète lancée à l'intention des décideurs politiques, des journalistes et des mouvements de jeunesse de tous les continents.

Calendrier de plaidoyer sur 12 mois : Une feuille de route synchronisée pour l'engagement parlementaire et les campagnes médiatiques internationales, dont la publication est prévue pour le 15 mai 2026.

Voix du mouvement : Amzat Boukari-Yabara, président du LP-U, a souligné que le panafricanisme et la justice réparatrice incarnent, d'un côté, la vérité historique et, de l'autre, le pouvoir politique.

« Qu'il soit consigné que le 28 avril 2026, à Genève, berceau des droits humains internationaux, des Africains et nos amis de tous les continents se sont réunis, non pas pour demander, mais pour déclarer. Non pas pour plaider, mais pour organiser. Non pas pour pleurer le passé, mais pour revendiquer l'avenir », a déclaré H.E. Sam Sumana.

À l'avenir, le groupe de travail tiendra sa première réunion opérationnelle dans un délai de 60 jours afin de faire passer le mouvement « de la déclaration à la concrétisation ».

Visitez pp-front.com pour pour consulter le manuel de plaidoyer en faveur des réparations.

Pan-African Progressive Front Headquarters, 11 Asafoatse Ankaa Road, Osu-Accra, Ghana.

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