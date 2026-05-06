- La Coalición Panafricana en Ginebra lanzó el Grupo de Trabajo Global sobre Justicia y Reparaciones y adoptó la histórica Declaración de Ginebra sobre Justicia Reparadora

Líderes continentales y de la diáspora hacen un llamamiento a la acción global coordinada para traducir el reconocimiento de la esclavitud y el colonialismo por parte de la ONU en marcos de reparación concretos.

GINEBRA, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Frente Panafricano Progresista (PPF), en alianza estratégica con la Liga Panafricana–UMOJA (LP-U) y la Universidad Popular Africana en Suiza (UPAF), clausuró oficialmente el Foro de Ginebra sobre Justicia Reparadora y Responsabilidad Colonial. Esta cumbre culminó con la creación formal del Grupo de Trabajo de Justicia del PPF-D y la adopción unánime de la Declaración de Ginebra sobre Justicia Reparadora, el Calendario de Defensa de 12 Meses y el Manual y Kit de Herramientas para la Defensa Política en Materia de Reparaciones.

Pan-African Coalition in Geneva Launched the Global Justice Taskforce on Reparations and Adopted the Landmark Geneva Declaration Reparative Justice

Celebrada en el Gandhi Hall de la Maison Internationale des Associations, esta reunión de trabajo de alto nivel congregó a una formidable asamblea de líderes políticos, expertos jurídicos, historiadores y organizadores de la sociedad civil de África, Europa y América del Norte. El objetivo principal del foro fue traducir el reconocimiento de la esclavitud y el colonialismo por parte de la ONU en un marco concreto y viable para las reparaciones globales.

Las sesiones incluyeron una presentación histórica y jurídica a cargo del camarada Kwesi Pratt Jnr y un discurso de apertura de S.E. Samuel Sam-Sumana, exvicepresidente de Sierra Leona.

La Declaración de Ginebra se transmitirá a las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Hitos clave del foro:

Grupo de Trabajo de Justicia del PPF-D: Un nuevo organismo coordinador con grupos de trabajo especializados en estrategia jurídica, incidencia pública, participación en los medios de comunicación y divulgación educativa.

Un nuevo organismo coordinador con grupos de trabajo especializados en estrategia jurídica, incidencia pública, participación en los medios de comunicación y divulgación educativa. Manual y Kit de Herramientas para la defensa en Reparaciones: Un recurso integral lanzado para uso global por parte de legisladores, periodistas y movimientos juveniles de todos los continentes.

Un recurso integral lanzado para uso global por parte de legisladores, periodistas y movimientos juveniles de todos los continentes. Calendario de Defensa de 12 Meses: Una hoja de ruta sincronizada para la participación parlamentaria y las campañas internacionales en los medios de comunicación, cuya publicación está prevista para el 15 de mayo de 2026.

Voces del Movimiento: Amzat Boukari-Yabara, presidente del LP-U, señaló que el panafricanismo y la justicia reparadora representan, por un lado, la verdad histórica y, por otro, el poder político.

"Que conste que el 28 de abril de 2026, en Ginebra, sede de los derechos humanos internacionales, africanos y amigos de todos los continentes se reunieron no para pedir, sino para declarar. No para suplicar, sino para organizarse. No para lamentar el pasado en soledad, sino para reivindicar el futuro", declaró S.E. Sam Sumana.

En adelante, el Grupo de Trabajo celebrará su primera reunión operativa en un plazo de 60 días para impulsar el movimiento 'de la declaración a la acción'.

Visite pp-front.com para el Manual de Defensa de Reparaciones.

Sede del Pan-African Progressive Front, 11 Asafoatse Ankaa Road, Osu-Accra, Ghana.

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