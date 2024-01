Die PRA Group ernennt Keith Warren zum neuen Leiter für Risiko und Compliance

NORFOLK, Virginia, 23. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Die PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein Weltmarktführer im Bereich des Erwerbs und der Eintreibung notleidender Kredite, gab heute die Ernennung von Keith Warren zum Leiter des Bereichs Risiko und Compliance (Chief Risk and Compliance Officer, CRCO) mit Wirkung zum 29. Januar bekannt.

„Keiths umfangreiche Branchenkenntnisse und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung von Spitzenteams werden bei der Verfolgung unserer Geschäftsziele von unschätzbarem Wert sein", so Vik Atal, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der PRA Group.

Warren wird direkt an Atal berichten und Mitglied des leitenden Führungsteams sein.

„Es ist mir eine Ehre, Teil der PRA Group zu werden und einen Beitrag zu ihrer wichtigen Arbeit zur Stärkung der Weltwirtschaft zu leisten", sagte Warren. „Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam und den Kollegen aus dem gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten und den hervorragenden Ruf der PRA Group bei wichtigen Interessengruppen weiter auszubauen."

Warren, der bei der PRA Group unternehmensweit die Bereiche Risiko, Compliance und Risiko-Governance leiten wird, verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Compliance, Recht und operationelle Risiken bei verschiedenen Verbraucherbanken, mit Geschäftsprodukten und Kontrollfunktionen. Zuletzt war er Senior Vizepräsident und Leiter der Risiko- und Compliance-Abteilung bei TransUnion, wo er die globale zweite Verteidigungslinie im Bereich Risiko und Compliance leitete und Unternehmen und Produkte in über 35 Ländern betreute. Vor seiner Zeit bei TransUnion bekleidete Warren verschiedene Führungspositionen bei Unternehmen wie der Barclays Bank U.S., Wells Fargo, JPMorgan Chase und der Bank of America. Darüber hinaus war er als Unternehmensjurist für die First North American National Bank, die State Farm Bank, die HSBC Bank USA und die Bank of America tätig. Warren hat zwei Bachelor-of-Science-Abschlüsse in Management und in Kommunikation von der Syracuse University, einen Juris Doctor von der University of Richmond und er ist Mitglied der Anwaltskammer von Virginia.

Informationen zur PRA Group, Inc.

Als weltweit führendes Unternehmen in der Akquisition und Ansammlung von notleidenden Krediten gibt die PRA Group das Kapital an Banken und andere Gläubiger zurück, um die Ausweitung von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten Unternehmen der PRA Group mit Kunden zusammen, um ihnen bei Verschuldungsproblemen zu helfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pragroup.com.

Kontakt für Investoren:

Najim Mostamand, CFA

Vizepräsident, Investorenbeziehungen

(757) 431-7913

[email protected]

Kontakt für Medienvertreter:

Elizabeth Kersey

Senior Vizepräsidentin, Kommunikation und Öffentlichkeitspolitik

(757) 641-0558

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg