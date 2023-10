Die SunPower One Home Energy Solution von Maxeon ist jetzt in Europa und Australien erhältlich

- Das Unternehmen wird sein Ecosystem von Wohnenergieprodukten im Rahmen einer Roadshow für Installateure in 13 Städten in ganz Europa vorstellen

SINGAPUR, 9. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarprodukten, gab heute bekannt, dass sein SunPower One Produkt-Ecosystem- und Dienstleistungsangebot ab sofort über autorisierte Händler und Installateure in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Australien erhältlich ist. Um diesen Meilenstein zu feiern, hat das Unternehmen eine Europa-Tour organisiert, auf der Installateure Schulungen erhalten, das Produkt in der Praxis kennenlernen und die notwendigen Zertifizierungen für die Installation von SunPower One-Produkten erwerben können. Die Roadshow startet in Antwerpen, Belgien, und wird zwei Monate lang in 13 Städten in ganz Europa Station machen.

SunPower One is on tour!

Im Anschluss an diese Tour plant das Unternehmen, das SunPower One-Ecosystem im letzten Quartal 2023 in weiteren europäischen Ländern und 2024 in weiteren Märkten einzuführen.

SunPower One ist ein Ecosystem aus branchenführenden Produkten, die es Verbrauchern ermöglichen, die Kontrolle über ihren häuslichen Energieverbrauch zu übernehmen und die Nutzung der selbst erzeugten sauberen Energie, zu optimieren. Die Produktpalette des Ecosystems umfasst die hocheffizienten Solarmodule des Unternehmens für Privathaushalte, das neue All-in-One-Speichersystem SunPower Reserve, die kommende Ladelösung SunPower Drive EV sowie eine Reihe weiterer Energiedienstleistungen und -integrationen.

Alle diese Produkte und Dienstleistungen sind durch ein neu gestaltetes Kundenerlebnis in der SunPower One-App für Hausbesitzer miteinander verbunden. Die SunPower One-App geht über die bloße Überwachung der Leistung der Solarmodule eines Hausbesitzers hinaus und bietet den Nutzern proaktiv Energieeinblicke, die detailliert die Geräte aufzeigen, die im Haushalt Strom verbrauchen. Dabei zeigt sie die Möglichkeiten zur besseren Nutzung der PV-Produktion, der Batteriekapazität und der Zeitplanung für das Aufladen von Elektrofahrzeugen auf, um finanzielle Einsparungen zu erzielen.

Im Juni 2023 kündigte Maxeon eine Zusammenarbeit mit Samsung Electronics Co., Ltd. an, um die SunPower One-App in die SmartThings-Plattform für vernetztes Wohnen zu integrieren, damit Hausbesitzer noch mehr Geräte im Haus automatisch verwalten können, um ihren Energieverbrauch zu optimieren.

„Hausbesitzer wollen mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch und erkennen den Wert von Investitionen in qualitativ hochwertige, leistungsstarke Energiesysteme," sagte Mark Babcock, Chief Revenue Officer bei Maxeon Solar Technologies. „Mit den Hochleistungs-Solarmodulen von Maxeon als Basistechnologie gibt SunPower One den Hausbesitzern viel mehr Kontrolle über die Energiemenge, die ihr Haus verbraucht, und ermöglicht es ihnen, diese effizienter zu nutzen."

„Wir sind begeistert über das neue Angebot von SunPower One für Italien, da es die überragende Leistung der besten Solarmodultechnologie mit anderer Hardware und Software kombiniert, um ein komplettes Ecosystem zu schaffen – alles verpackt unter einer einzigen Marke für ein einzigartiges, nahtloses Erlebnis," sagte Daniele Botti, Managing Director bei Kennew, SunPower Elite-Partner, Italien. „Maxeon beweist einmal mehr, dass es nicht nur bei Solarlösungen, sondern auch beim Energiemanagement ein Vorreiter ist."

„Das neue SunPower One bietet ein unverwechselbares Angebot in unserem Produkt- und Lösungsportfolio und wird uns dabei helfen, unsere Kunden auf eine andere Art anzusprechen, mit einem vollständigen Premium-Angebot, das durch ein sehr überzeugendes Wertversprechen für Hauseigentümer definiert ist, die auf der Suche nach einer Marke sind, der sie vertrauen können, sowie nach Produkten, die ihnen helfen, intelligentere Akteure der Energiewende zu werden. Zusätzlich zu den Vorteilen einer verbesserten Energieeffizienz stärkt es auch die Beziehung zwischen Kunden und Installateuren und ermöglicht es uns, unseren Kunden Möglichkeiten zur Optimierung der Nutzung ihrer Systeme vorzuschlagen und sie sogar zu erweitern, wenn die Zeit reif ist," kommentierte Daniel Vanwetswinkel, Vorsitzender von SolarPower Partners, SunPower Elite Partner, Belgien.

SunPower One wird außerdem ein modernes und effizientes Erlebnis für SunPower-Installateure mit einer einzigen App zur Inbetriebnahme aller Produkte und Dienstleistungen innerhalb des SunPower-One-Ecosystems bieten. Dadurch werden die Inbetriebnahmezeiten für SunPower Reserve und Drive auf einen branchenführenden Wert oder besser gebracht, so dass die Installateure ihre Arbeit schneller abschließen und ihre Geschäftsgeschwindigkeit erhöhen können. SunPower One beinhaltet auch ein neues digitales Erlebnis, um den Verkaufszyklus für Installateure besser zu unterstützen, einschließlich eines konsolidierten Kontos, von dem aus man auf Marketingmaterial, Produktschulungen und Garantieregistrierungen zugreifen kann.

„Es geht nicht nur um die Einführung neuer Produkte, sondern auch darum, unsere technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um die Einführung sauberer Energie zu beschleunigen. Unsere Investitionen in die Verbesserung des digitalen Erlebnisses unserer Kunden, die Kombination branchenführender, einfach zu installierender Hardware mit innovativen Dienstleistungen und die Erweiterung der Lösung durch Integrationen wie Samsung SmartThings tragen alle dazu bei, die Probleme von Verbrauchern und Installateuren zu lösen," sagte Ralf Elias, Chief Product Officer bei Maxeon.

Während der SunPower-One-Tour werden neben technischen Schulungen und Produktzertifizierungen für Installateure auch Hausbesitzer die Möglichkeit haben, mit dem kompletten SunPower-One-Energiemanagement zu interagieren und die echte SunPower-One-Erfahrung zu machen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected].

Australische Kunden erhalten die neuesten Informationen über das SunPower One Home Energy Experience auf der All Energy Australia vom 25.-26. Oktober am Maxeon-Stand, VV131.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) treibt den positiven Wandel voran (Powering Positive Change™). Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur, und entwickelt und produziert Solarmodule der Marken Maxeon® und Sunpower®. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und agiert in einigen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend im Bereich Solarinnovation und verfügt über mehr als 1.000 Patente und zwei erstklassige Produktlinien für Solarmodule. Die Produkte von Maxeon werden über ein Netzwerk von mehr als 1.700 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern auf dem globalen Markt für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke vertrieben. Als Vorreiter in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine mehr als 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar, um mehr zu erfahren, wie Maxeon den positiven Wandel vorantreibt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27 A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf voraussichtliche Partnerschaften, Produkte und Dienstleistungen sowie auf unsere Erwartungen in Bezug auf Anlaufzeit, Kundenakzeptanz und -nachfrage, Marktzugkraft, Upselling und Expansionsmöglichkeiten; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Zeitplan, den Nutzen, die Leistung und den Erfolg seiner Produktangebotsstrategie in bestehenden und neuen Märkten; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorteile seines Produktangebots; die Erwartungen und Pläne des Unternehmens für die kurz- und langfristige Strategie, einschließlich unserer voraussichtlichen Schwerpunkt- und Investitionsbereiche, der Marktexpansion und des Produkt- und Technologiefokus. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") einreichen, einschließlich unseres jüngsten Berichts auf Formular 20-F, insbesondere unter der Überschrift "Item 3.D. Risk Factors." Kopien dieser Unterlagen sind online bei der SEC oder im Abschnitt "Financials & Filings" auf unserer Website für Investorenbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

© 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist eine eingetragene Marke von Maxeon Solar Technologies, Ltd. Besuchen Sie https://corp.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2222870/General_Map_FINAL.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_updated_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.