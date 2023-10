La solution énergétique domestique SunPower One de Maxeon est désormais disponible en Europe et en Australie

- La société présentera son écosystème de produits énergétiques résidentiels dans le cadre d'une tournée de présentation à l'intention des installateurs dans 13 villes d'Europe

SINGAPOUR, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), leader mondial de l'innovation solaire dans le domaine des cellules et modules photovoltaïques, a annoncé aujourd'hui que son écosystème de produits et de services SunPower One est désormais disponible auprès des revendeurs et installateurs agréés en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et en Australie. Pour célébrer cette étape, la société a organisé une tournée européenne au cours de laquelle les installateurs peuvent recevoir une formation, assister à des démonstrations pratiques et obtenir les certifications nécessaires à l'installation des produits SunPower One. La tournée démarre à Anvers, en Belgique, et se poursuivra pendant deux mois à travers l'Europe, en passant par 13 villes.

SunPower One is on tour!

Après cette phase, la société prévoit de déployer l'écosystème SunPower One dans d'autres pays d'Europe au dernier trimestre 2023 et sur d'autres marchés en 2024.

SunPower One est un écosystème de produits de pointe qui permet aux consommateurs de prendre le contrôle de leur consommation d'énergie domestique et d'optimiser l'utilisation de l'énergie propre qu'ils produisent. La gamme de produits au sein de l'écosystème comprend les panneaux solaires résidentiels à haut rendement de l'entreprise, le nouveau système de stockage tout-en-un SunPower Reserve, la future solution de recharge SunPower Drive EV et une série d'autres services énergétiques et d'intégrations.

Tous ces produits et services sont liés par une expérience consommateur repensée dans l'application SunPower One destinée aux propriétaires. L'application SunPower One va au-delà du simple contrôle de la production des panneaux solaires d'un propriétaire, et offre proactivement aux utilisateurs des informations énergétiques qui montrent en détail les appareils qui consomment de l'électricité dans la maison, en soulignant les possibilités de mieux utiliser la production photovoltaïque, la capacité de la batterie et la programmation de la charge des VE pour améliorer les économies financières.

En juin 2023, Maxeon a annoncé une collaboration avec Samsung Electronics Co. Ltd. pour intégrer l'application SunPower One dans la plateforme de maison connectée SmartThings afin que les propriétaires puissent gérer automatiquement encore plus d'appareils dans la maison pour optimiser leur consommation d'énergie.

« Les propriétaires cherchent aujourd'hui à mieux contrôler leur consommation d'énergie et reconnaissent la valeur de l'investissement dans des systèmes énergétiques de qualité supérieure et très performants, a déclaré Mark Babcock, directeur des revenus chez Maxeon Solar Technologies. Avec les panneaux solaires haute performance de Maxeon comme technologie sous-jacente, SunPower One permet aux propriétaires de mieux contrôler la quantité d'énergie qu'ils consomment et de l'utiliser de manière plus efficace. »

« Nous sommes ravis de la nouvelle offre SunPower One pour l'Italie, car elle combine les performances supérieures de la meilleure technologie de panneaux solaires avec d'autres matériels et logiciels pour créer un écosystème complet, le tout regroupé sous une seule marque pour une expérience unique et transparente, a commenté Daniele Botti, directeur général de Kennew, partenaire Elite de SunPower, Italie. Maxeon démontre une fois de plus son rôle de pionnier non seulement dans le domaine des solutions solaires, mais aussi dans celui de la gestion de l'énergie. »

« Le nouveau SunPower One apporte une solution unique à notre portefeuille de produits et de solutions et nous aidera à approcher nos clients d'une manière différente, avec une offre premium complète définie par une proposition de valeur très convaincante pour les propriétaires à la recherche d'une marque en laquelle ils peuvent avoir confiance, ainsi que des produits qui les aident à devenir des acteurs plus intelligents de la transition énergétique. En plus des avantages liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique, cela renforce également la relation entre les clients et les installateurs, ce qui nous permet de suggérer à nos clients des opportunités d'optimiser l'utilisation de leurs systèmes, et même de les étendre lorsque le moment est venu », a ajouté Daniel Vanwetswinkel, président de SolarPower partners, partenaire Elite de SunPower, Belgique.

SunPower One offrira également aux installateurs SunPower une expérience moderne et efficace grâce à une application unique permettant de mettre en service tous les produits et services de l'écosystème SunPower One. Cela permettra de rationaliser les temps de mise en service de SunPower Reserve et Drive afin d'atteindre ou de dépasser les standards de l'industrie, permettant ainsi aux installateurs de terminer leur travail plus rapidement et d'augmenter la vélocité de leur activité. SunPower One comprend également une nouvelle expérience numérique pour mieux soutenir le cycle de vente des installateurs, y compris un compte consolidé à partir duquel il est possible d'accéder à la documentation marketing, à la formation sur les produits et à l'enregistrement de la garantie.

« Évoluer au-delà des panneaux ne consiste pas seulement à lancer de nouveaux produits, mais aussi à tirer parti de nos prouesses technologiques pour accélérer l'adoption de l'énergie propre. Nos investissements dans l'amélioration de l'expérience numérique de nos clients, la combinaison d'un matériel de pointe facile à installer avec des services innovants, et l'élargissement de la solution avec des intégrations telles que Samsung SmartThings, contribuent tous à résoudre les difficultés rencontrées par les consommateurs et les installateurs », a souligné Ralf Elias, directeur général des produits chez Maxeon.

Au cours de la tournée SunPower One, outre la formation technique et la certification des produits pour les installateurs, les propriétaires auront la possibilité d'interagir avec la gestion complète de l'énergie domestique de SunPower One et de vivre la véritable expérience SunPower One. Pour en savoir plus : [email protected].

Les clients australiens pourront se renseigner sur l'expérience de solution énergétique domestique SunPower One sur le stand de Maxeon, VV131, à l'occasion du salon All Energy Australia, qui se tiendra les 25 et 26 octobre prochains.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) stimule le changement positif (comme l'annonce son slogan « Powering Positive Change™ »). Basée à Singapour, la société Maxeon conçoit et fabrique des panneaux solaires de marque Maxeon® et SunPower®, et a des opérations de vente dans plus de 100 pays, opérant sous la marque SunPower dans certains pays en dehors des États-Unis. La société est un chef de file de l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire, avec plus de 1 000 brevets et deux gammes de panneaux solaires de premier ordre. Les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 700 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier de la fabrication solaire durable, Maxeon s'appuie sur plus de 35 ans d'histoire dans l'industrie solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour plus d'informations sur la façon dont Maxeon alimente le changement positif (Powering Positive Change™), rendez-vous sur www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les partenariats prévus, le calendrier de lancement des produits et des services et nos attentes concernant la montée en puissance, l'acceptation et la demande des clients, la traction sur le marché, les ventes incitatives et les opportunités d'expansion ; les attentes de la société concernant le calendrier, l'utilité, la performance et le succès de sa stratégie d'offre de produits sur les marchés existants et nouveaux ; les attentes de la société concernant les avantages de son offre de produits en matière d'environnement et de développement durable ; les attentes et les plans de la société en matière de stratégie à court et à long terme, y compris nos domaines d'intervention et d'investissement prévus, l'expansion du marché et l'orientation des produits et de la technologie. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, nos attentes et nos croyances actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris notre dernier rapport sur le formulaire 20-F, notamment par l'intermédiaire de la rubrique « Item 3.D. Risk Factors ». Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section « Financials & Filings » de notre site web de relations avec les investisseurs à l'adresse https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Rendez-vous sur https://corp.maxeon.com/trademarks pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2222870/General_Map_FINAL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_updated_Logo.jpg

SOURCE Maxeon Solar Technologies, Ltd.