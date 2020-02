Die tragbare Armbanduhr und das Pflaster von Biobeat erhalten die CE-Kennzeichnung für die nicht-invasive, manschettenlose Überwachung des Blutdrucks sowie der Herzleistung, des Schlaganfallvolumens, der Herzschlagfrequenz und der Sättigung

Die Smartwatch und das Pflaster von Biobeat verbinden sich mit der Cloud über ein Smartphone oder ein dediziertes Gateway. Jedes Gerät ist für die Verwendung in verschiedenen Anwendungsfällen vorgesehen, bei denen der Benutzer nur eines der beiden Geräte tragen darf. Die Armbanduhr ist am Handgelenk zu tragen, während das Pflaster an einer beliebigen Stelle des Oberkörpers platziert werden kann.