Die VentureMed-Gruppe gibt bekannt, dass sie jetzt unter dem Namen Flex Vascular tätig ist

MINNEAPOLIS, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc., ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Vorbereitung von Gefäßen und das Zugangsmanagement für AV-Fisteln und -Transplantate sowie periphere Gefäßerkrankungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es jetzt unter dem Namen Flex Vascular tätig ist.

Der Name DBA (Doing Business As) spiegelt das gezielte Engagement des Unternehmens für vaskuläre Innovationen wider und steht in direktem Zusammenhang mit seiner Vorzeigetechnologie, dem FLEX Vessel Prep™ System.

„Flex Vascular repräsentiert noch deutlicher, wer wir sind und was wir tun", sagte Denis Harrington, Chief Executive Officer. „Mit der zunehmenden Akzeptanz von FLEX Vessel Prep wurde es immer wichtiger, dass unser Name in der Öffentlichkeit klar mit unserem vaskulären Schwerpunkt und der Technologie, die wir für Kliniker und Patienten anbieten, übereinstimmt."

Die VentureMed Group, Inc. bleibt die rechtliche Einheit des Unternehmens. Die Umstellung auf den Namen Flex Vascular ist eine Aktualisierung der Marke und beinhaltet keine Änderung der Eigentumsverhältnisse, der Führung, der Unternehmensstruktur, des Produktangebots oder des rechtlichen Status.

Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das FLEX Vessel Prep™ System, bleibt unverändert. Das Gerät ist von der FDA nach 510(k) zugelassen und mit dem CE-Zeichen versehen. Es wurde entwickelt, um die Gefäßvorbereitung mit der proprietären Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC)-Technologie zu optimieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen ballonbasierten Verfahren, bei denen statischer Druck ausgeübt wird, nutzt KEMIC die kontrollierte Bewegung und dynamische Gefäßapposition, um lange, präzise Mikroinzisionen zu erzeugen. Dieser Mechanismus erleichtert den Lumengewinn, kann bei einer Kombinationstherapie die Medikamentenaufnahme verbessern und das Gefäßtrauma verringern, um das Risiko einer Restenose zu senken.

Kunden, Partner und Stakeholder werden den Namen Flex Vascular ab sofort in der Unternehmenskommunikation, in Materialien und auf digitalen Plattformen sehen. Es gibt keine Auswirkungen auf bestehende Verträge, Preise, Produktverfügbarkeit oder Kundensupport.

Weitere Informationen finden Sie unter www.FlexVascular.com.

Über Flex Vascular

Flex Vascular (VentureMed Group, Inc.) ist ein bahnbrechendes, in Privatbesitz befindliches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Minnesota, das sich der Entwicklung endovaskulärer Lösungen für arteriovenöse (AV) Zugänge und periphere Gefäßinterventionen widmet. Das Flaggschiff des Unternehmens, das FLEX Vessel Prep™ System, ist ein von der FDA 510(k)-zugelassenes und mit dem CE-Zeichen versehenes Gerät zur Optimierung der Gefäßvorbereitung unter Verwendung der firmeneigenen Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC)-Technologie.

Medienkontakt: Tom Michals

[email protected]

+1(763) 951-0280

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/658751/5838619/VentureMed_Group_Logo.jpg