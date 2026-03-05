Le groupe VentureMed annonce qu'il fait désormais affaire sous le nom de Flex Vascular

MINNEAPOLIS, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc, une société innovante de dispositifs médicaux spécialisée dans la préparation des vaisseaux et la gestion de l'accès pour les fistules et greffes AV et les maladies vasculaires périphériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait désormais des affaires sous le nom de Flex Vascular.

Le nom DBA (Doing Business As) reflète l'engagement ciblé de la société en faveur de l'innovation vasculaire et s'aligne directement sur sa technologie phare, le système FLEX Vessel Prep™.

« Flex Vascular représente plus clairement qui nous sommes et ce que nous faisons », a déclaré Denis Harrington, directeur général. « Avec l'adoption croissante de FLEX Vessel Prep, il est devenu de plus en plus important que notre nom public corresponde clairement à notre orientation vasculaire et à la technologie que nous apportons aux cliniciens et aux patients. »

VentureMed Group, Inc. reste l'entité juridique de l'entreprise. La transition vers Flex Vascular est une mise à jour de la marque et n'implique pas de changement de propriété, de direction, de structure d'entreprise, d'offre de produits ou de statut réglementaire.

Le produit phare de la société, le système FLEX Vessel Prep™, reste inchangé. Le dispositif, qui a reçu l'agrément 510(k) de la FDA et le marquage CE, est conçu pour optimiser la préparation du vaisseau grâce à la technologie propriétaire Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC). Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des ballons qui appliquent une pression statique, KEMIC tire parti d'un mouvement contrôlé et d'une apposition dynamique des vaisseaux pour créer des micro-incisions longues et précises. Ce mécanisme facilite le gain luminal, peut améliorer l'absorption des médicaments lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une thérapie combinée et peut réduire le traumatisme du vaisseau dans le but de diminuer le risque de resténose.

Les clients, les partenaires et les parties prenantes commenceront à voir le nom Flex Vascular dans les communications, le matériel et les plateformes numériques de l'entreprise. Il n'y a pas d'impact sur les contrats existants, les prix, la disponibilité des produits ou l'assistance à la clientèle.

Pour plus d'informations, consultez le site www.FlexVascular.com.

À propos de Flex Vascular

Flex Vascular (VentureMed Group, Inc.) est une société privée pionnière dans le domaine des dispositifs médicaux, basée dans le Minnesota, qui se consacre au développement de solutions endovasculaires pour l'accès artérioveineux (AV) et les interventions vasculaires périphériques. La technologie phare de la société, le FLEX Vessel Prep™ System, est un dispositif autorisé par la FDA 510(k) et approuvé par le marquage CE, conçu pour optimiser la préparation des vaisseaux à l'aide de sa technologie exclusive Kinetic Endovascular Micro-incision Creation (KEMIC).

