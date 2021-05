Die weltgrößte Charity-Kryptowährung ELONGATE kündigt Kimbal Musk-Interview und EB Research Partnership Spende an

Elongate hat außerdem dazu beigetragen, in weniger als zwei Monaten nach dem Start über 2.300.000 US-Dollar für Organisationen wie Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Robers Color The Spectrum und Give India zu sammeln. Vor kurzem spendete Elongate 150.000 US-Dollar an die EB Research Partnership (EBRP), die größte globale Organisation, die sich der Finanzierung der Forschung zur Behandlung und Heilung von Epidermolysis Bullosa (EB) widmet. Durch ihre Arbeit steht die EB Research Partnership an der Schwelle zu einer Heilung für EB und der Methodik, Heilmittel für Millionen von Menschen zu entwickeln, die an anderen seltenen Krankheiten leiden.