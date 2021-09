Die wissenschaftliche Initiative von GSK Consumer Healthcare, das Clean Breathing Institute und der Internationale Pharmazeutische Verband (FIP) mobilisieren die Apotheker, Maßnahmen gegen die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung zu ergreifen

LONDON, 11. September 2021 /PRNewswire/ -- Die wissenschaftliche Initiative von GSK, The Clean Breathing Institute (TCBI), hat diese Woche gemeinsam mit dem Internationalen Pharmazeutischen Verband (FIP) einen Aufruf zum Handeln an Apotheker gerichtet, um auf die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege einzugehen.

Mehr als 91 % der Weltbevölkerung leben an Orten, an denen die WHO-Luftqualitätsrichtlinien nicht eingehalten werden1, und es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und verschiedenen Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma und Bronchiolitis.

Der Aufruf zum Handeln wurde am 7. September bei einer Podiumsdiskussion mit Apothekern und Apothekerverbänden vorgestellt und bietet eine Anleitung für die Umsetzung der Maßnahmen durch einen globalen Rahmen und länderspezifische Lobbyarbeit. Als Fachleute der medizinischen Grundversorgung, die im vergangenen Jahr das Vertrauen der Patienten gewonnen haben, sind Apotheker in einer idealen Position, um die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege ihrer Patienten zu thematisieren.

Der Aufruf zum Handeln ist ein direktes Ergebnis der Initiative von TCBI und FIP, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Apotheker für die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege und ihre Rolle bei der Aufklärung der Patienten über dieses Thema besser zu verstehen. Im Jahr 2020 führte das FIP die allererste Umfrage zur Luftverschmutzungdurch und befragte Apotheker in 62 Ländern und Territorien zu ihrer aktuellen Rolle in der Atemwegsversorgung.

„Die Umfrage hat eine Reihe von Hindernissen aufgezeigt, die überwunden werden müssen, damit der Berufsstand sein volles Potenzial in diesem Bereich ausschöpfen kann, allen voran die mangelnde Ausbildung. Daher sind die Berufsverbände, darunter auch die FIP, aufgerufen, solche Leitlinien zu entwickeln, um die dringend erforderliche Umgestaltung der Apothekenpraxis zu unterstützen", so Gonçalo Sousa Pinto, FIP-Leiter für Praxisentwicklung und -umgestaltung und Mitverfasser des Berichts. „Wir sahen die Notwendigkeit, die Gespräche mit den Apothekern vor Ort fortzusetzen, um wirklich zu verstehen, wie wir helfen können, etwas zu bewirken."

Um dieses Problem anzugehen, organisierte die FIP in Zusammenarbeit mit dem TCBI mehrere Experten-Rundtischgespräche, um vorrangige Bereiche zu ermitteln: professionelle Apothekendienste, Aus- und Weiterbildung, die erforderlich sind, um Apotheker vor Ort im Hinblick auf Luftverschmutzung und die Gesundheit der Atemwege zu unterstützen; Möglichkeiten und Hindernisse für die Rolle der Apotheker bei der Luftverschmutzung; wichtige politische Faktoren und Hindernisse zur Unterstützung dieser neuen Rolle der Apotheker.

„Wir sind stolz auf die laufende Partnerschaft zwischen TCBI und FIP und unser gemeinsames Ziel, das Bewusstsein und die Aufklärung über die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Patienten zu fördern", sagte Tess Player, Global Head of Expert bei GSK Consumer Healthcare. „Wir sind bestrebt, die erforderlichen Ressourcen, Instrumente und Schulungen bereitzustellen, damit Apotheker dieses Thema besser mit ihren Patienten besprechen und Lösungen für den Umgang mit den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf ihr Wohlbefinden anbieten können."

Das Besser-Atmen-Versprechen

TCBI und FIP ermutigen Apotheker, das Besser-Atmen-Versprechen abzugeben, um den Aufruf zum Handeln zu unterstützen, der darauf abzielt, Apotheker mit den Instrumenten, der Ausbildung und der Unterstützung auszustatten, die sie benötigen, um sich in ihren Gemeinden für die Gesundheit der Atemwege einzusetzen. Das Versprechen ist eine sinnvolle Verpflichtung, die Apotheker eingehen können, um das Bewusstsein für die Luftverschmutzung zu schärfen und zu handeln, damit Patienten besser atmen können.

In Zukunft werden sich TCBI und FIP darauf konzentrieren, Apotheker, andere Angehörige der Gesundheitsberufe und Patientengruppen sowie die Öffentlichkeit für die durch Luftverschmutzung verursachten Gesundheitsrisiken und die verfügbaren Gesundheitsmaßnahmen zur Unterstützung einer besseren Patientenversorgung zu sensibilisieren. Beide Organisationen verpflichten sich, gemeinsam Aktivitäten und Veranstaltungen zu entwickeln, die sich auf professionelle pharmazeutische Dienstleistungen sowie die Aus- und Weiterbildung von Apothekern konzentrieren.

Informationen zu GSK Consumer Healthcare

GSK Consumer Healthcare verbindet Wissenschaft und Verbraucherwissen, um innovative, erstklassige Gesundheitsmarken zu schaffen, denen Verbraucher vertrauen und die von Experten für Mundgesundheit, Schmerzlinderung, Atemwegserkrankungen und Wellness empfohlen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gsk.com.

Informationen zu The Clean Breathing Institute

Das Clean Breathing Institute arbeitet mit wissenschaftlichem Fachwissen von akademischen, institutionellen und internationalen Einrichtungen sowie mit medizinischen Fachleuten und Innovatoren aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik (MINT) und Wirtschaft zusammen. Das Institut wurde mit dem Ziel gegründet, ein Netzwerk zu schaffen, das gemeinsam dazu beiträgt, die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege und die Lebensqualität zu verringern, wobei das saubere Atmen im Vordergrund steht. www.thecleanbreathinginstitute.com

Informationen zu FIP

Die Internationale Pharmazeutische Föderation (FIP) ist der weltweite Zusammenschluss der nationalen Verbände von Apothekern und pharmazeutischen Wissenschaftlern und steht in offizieller Verbindung mit der Weltgesundheitsorganisation. Durch unsere 146 Mitgliedsorganisationen vertreten wir über vier Millionen Praktiker und Wissenschaftler in der ganzen Welt. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln und pharmazeutischer Versorgung haben. www.fip.org

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(Aussen)-Luftqualität-und-Gesundheit

