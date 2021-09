L'initiative scientifique de GSK Consumer Healthcare, le Clean Breathing Institute et la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) mobilisent les pharmaciens pour qu'ils agissent contre les effets de la pollution atmosphérique sur la santé

LONDRES, 11 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'initiative scientifique de GSK, The Clean Breathing Institute (TCBI), ainsi que la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) ont appelé cette semaine les pharmaciens à se mobiliser pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire.

Plus de 91 % de la population mondiale vit dans des endroits où les directives de l'OMS en matière de qualité de l'air ne sont pas respectées1 et il existe un lien évident entre la pollution atmosphérique et plusieurs affections respiratoires, notamment la BPCO, l'asthme et la bronchiolite.

L'appel à la mobilisation a été lancé lors d'une table ronde réunissant des pharmaciens d'officine et des associations de pharmaciens le 7 septembre et fournit des conseils sur la manière de mettre en œuvre les actions par le biais d'un cadre mondial et d'efforts de sensibilisation au niveau national. En tant que professionnels de santé en première ligne en matière de soins primaires, qui ont gagné la confiance des patients au cours de l'année écoulée, les pharmaciens d'officine sont idéalement placés pour s'attaquer au problème de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire de leurs patients.

L'appel à la mobilisation est un résultat direct de l'initiative du TCBI et de la FIP conçue pour mieux comprendre la sensibilisation des pharmaciens à l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire et leur rôle dans l'éducation des patients à ce sujet. En 2020, la FIP a mené la toute première enquête sur la pollution atmosphérique, interrogeant des pharmaciens de 62 pays et territoires sur leur rôle actuel dans les soins respiratoires.

« L'enquête a défini un certain nombre d'obstacles qui doivent être surmontés pour que la profession puisse exercer pleinement son potentiel dans ce domaine, le manque de formation étant le premier. Il est donc nécessaire que les organismes professionnels, dont la FIP, élabore de telles directives pour soutenir cette transformation indispensable de la pratique de la pharmacie d'officine », a déclaré Gonçalo Sousa Pinto, responsable de la FIP pour le développement et la transformation de la pratique et co-auteur du rapport. « Nous avons constaté qu'il était nécessaire de poursuivre les conversations avec les pharmaciens d'officine pour vraiment comprendre comment nous pouvons aider à exercer une influence. »

Pour y remédier, la FIP a organisé plusieurs tables rondes d'experts en collaboration avec le TCBI, afin d'identifier les domaines prioritaires liés aux services pharmaceutiques professionnels, à l'éducation et à la formation nécessaires pour soutenir les pharmaciens d'officine en matière de pollution atmosphérique et de santé respiratoire ; les opportunités et les obstacles qui se présentent au pharmaciens en matière de pollution atmosphérique ; les principaux moteurs et obstacles politiques pour soutenir ces nouveaux rôles des pharmaciens.

« Nous sommes fiers du partenariat en cours entre le TCBI et la FIP et de notre objectif commun de favoriser la sensibilisation et l'éducation autour de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des patients », a déclaré Tess Player, responsable mondiale d'experts chez GSK Consumer Healthcare. « Nous nous engageons à fournir les ressources, les outils et la formation nécessaires pour aider les pharmaciens à mieux aborder ce sujet avec leurs patients et à proposer des solutions pour gérer les effets de la pollution atmosphérique sur leur bien-être. »

La promesse de mieux respirer

Le TCBI et la FIP encouragent les pharmaciens à prendre l'engagement de mieux respirer dans le cadre de l'appel à la mobilisation, qui vise à fournir aux pharmaciens les outils, la formation et le soutien dont ils ont besoin pour devenir des défenseurs de la santé respiratoire dans leurs communautés. La promesse est un engagement significatif que les pharmaciens peuvent prendre pour se concentrer sur la sensibilisation à la pollution atmosphérique, et agir, pour aider les patients à mieux respirer.

À l'avenir, le TCBI et la FIP s'attacheront à sensibiliser les pharmaciens, les autres professionnels de santé et les groupes de patients, ainsi que le public, aux risques sanitaires causés par la pollution atmosphérique et aux interventions sanitaires disponibles pour favoriser de meilleurs soins prodigués aux patients. Les deux organismes s'engagent à co-créer des activités et des événements axés sur les services pharmaceutiques professionnels, l'éducation et la formation des pharmaciens d'officine.

À propos de GSK Consumer Healthcare

GSK Consumer Healthcare combine la science et les connaissances des consommateurs pour créer des marques novatrices de classe mondiale dans le domaine de la santé auxquelles les consommateurs font confiance et que les experts recommandent pour la santé bucco-dentaire, le soulagement de la douleur, les soins respiratoires et le bien-être. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site gsk.com.

À propos du Clean Breathing Institute

Le Clean Breathing Institute associe l'expertise scientifique d'organismes universitaires, institutionnels et internationaux, ainsi que des professionnels de santé et des innovateurs issus du monde des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques (STEM) et du commerce. L'institut a été créé dans le but de développer un réseau qui travaille conjointement pour aider à réduire les effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire et la qualité de vie, en donnant la priorité à la respiration d'air pur. Www.thecleanbreathinginstitute.com

À propos de la FIP

La Fédération internationale pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des associations nationales de pharmaciens et de chercheurs pharmaceutiques, et entretient des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la santé. Par l'intermédiaire de nos 146 organismes membres, nous représentons plus de quatre millions de praticiens et de scientifiques dans le monde. Notre vision est celle d'un monde où chacun bénéficie d'un accès à des médicaments et à des soins pharmaceutiques sans danger, efficaces, de qualité et abordables. www.fip.org

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

Related Links

https://www.gsk.com/

www.emersongroup.com



SOURCE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC