Die zellfreie Proteinsynthese von Sino Biological unterstützt die in Nature Communications veröffentlichte Protein-Design-Studie des Tencent AI for Life Sciences Lab

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Sino Biological, Inc.

May 29, 2026, 13:49 ET

HOUSTON, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ) hat bekannt gegeben, dass sein Arbeitsablauf für die Gensynthese und zellfreie Proteinexpression in einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie des Tencent AI for Life Sciences Lab verwendet wurde, die eine schnelle Validierung von KI-entwickelten Proteinen mit verbesserter Aktivität, Stabilität und Multifunktionalität ermöglicht.

Brückenschlag zwischen AI-Protein-Design und experimenteller Validierung

Künstliche Intelligenz hat das Design von Protein-Aminosäuresequenzen beschleunigt; die Umsetzung der computergestützten Entwürfe in funktionelle Proteine bleibt jedoch eine zentrale Herausforderung in der Proteinentwicklung. Aktivität, Stabilität, Faltung und Expression von Proteinen werden durch komplexe strukturelle und biochemische Faktoren beeinflusst, was häufig zu Diskrepanzen zwischen In-silico-Vorhersagen und Experimenten führt.

Um diese Lücke zu schließen, wurde in der Studie ein Ontology Reinforcement Iteration (ORI)-Rahmen eingeführt, der die Protein-Ontologie mit dem Reinforcement Learning aus dem Wet-Lab-Feedback verbindet. Experimentelle Daten, einschließlich Proteinexpressionsniveaus und funktioneller Aktivität, wurden kontinuierlich in das Modell zurückgeführt, was eine iterative Optimierung der Proteinsequenzen und eine verbesserte Designgenauigkeit ermöglichte.

Zellfreie Proteinsynthese beschleunigt die AI-Designschleife

Die Forscher verwendeten anschließend das  XPressMAX™ Cell-Free Protein Synthesis Kit von Sino Biological, um eine schnelle Proteinexpression und ein funktionelles Screening zu ermöglichen. Protein-kodierende Sequenzen, die in den Expressionsvektor des Kits kloniert und dem proprietären zellfreien Reaktionssystem hinzugefügt wurden, unterstützten schnelle Design-Build-Test-Zyklen.

Mit Hilfe dieses Arbeitsablaufs entwickelte das Team ein Lysozym mit einer mehr als 100-fach höheren Aktivität als das natürliche Enzym, eine thermostabile Chitinase, die ihre Aktivität bei 85 °C beibehält, und bifunktionelle Enzyme mit einer verbesserten Leistung im Vergleich zu natürlich vorkommenden multifunktionellen Enzymen.

XPressMAX™Kit für zellfreie Proteinsynthese

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

  • Ultraschnelle Synthese: Expression von Proteinen in nur 3 Stunden
  • Hohe Siebeffizienz: optimiert für VHH, scFv und Miniproteine
  • Flexible Template-Unterstützung: kompatibel mit Plasmid- und linearen DNA-Templates
  • Disulfidbindungsfreundlich: ermöglicht die Expression komplexer disulfidgebundener Proteine ohne zusätzliche Enhancer
  • Kostengünstige Performance: reduzierte Betriebszeit und -kosten
  • Skalierbares Angebot: geeignet für Hochdurchsatz- und Industrieanwendungen

Informationen zu Sino Biological

Sino Biological ist ein internationaler Reagenzienlieferant und CRO-Dienstleister, der sich auf die Herstellung rekombinanter Proteine und die Antikörperentwicklung spezialisiert hat. Mit dem in den USA ansässigen Center for Bioprocessing (C4B) in Houston und SignalChem Biotech (Teil von Sino Biological) in Kanada bietet Sino Biological maßgeschneiderte, lokal angepasste Lösungen für vielfältige Forschungsanforderungen weltweit. Das Unternehmen, das Forscher in über 90 Ländern beliefert, unterhält ein strenges Qualitätsmanagementsystem für alle Produkte.

Für Medienanfragen oder Kooperationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an:
Sino Biological, Inc.
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www.sinobiological.com

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