La synthèse protéique acellulaire de Sino Biological appuie l'étude de conception protéique du Tencent AI for Life Sciences Lab publiée dans Nature Communications

HOUSTON, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Bourse de Shenzhen : 301047.SZ) a annoncé que son processus de synthèse génétique et d'expression protéique acellulaire a été utilisé dans une récente étude du Tencent AI for Life Sciences Lab publiée dans Nature Communications, permettant une validation rapide de protéines conçues par IA présentant une activité, une stabilité et une multifonctionnalité accrues.

Faire le lien entre la conception de protéines par IA et la validation expérimentale

L'intelligence artificielle a accéléré la conception de séquences d'acides aminés. Toutefois, la conversion de ces modèles informatiques en protéines fonctionnelles reste un défi majeur en ingénierie protéique. L'activité, la stabilité, le repliement et l'expression des protéines sont influencés par des facteurs structurels et biochimiques complexes, ce qui entraîne souvent des divergences entre les prédictions in silico et les résultats expérimentaux.

Pour combler cette lacune, l'étude a introduit un cadre d'itération par renforcement d'ontologie (ORI - Ontology Reinforcement Iteration), intégrant l'ontologie protéique à l'apprentissage par renforcement issu des retours d'expérience en laboratoire expérimental. Les données expérimentales, incluant les niveaux d'expression protéique et l'activité fonctionnelle, ont été continuellement réinjectées dans le modèle, permettant une optimisation itérative des séquences protéiques et une précision de conception accrue.

La synthèse protéique acellulaire accélère la boucle de conception par IA

Les chercheurs ont ensuite utilisé le kit de synthèse protéique acellulaire XPressMAX™ de Sino Biological pour permettre une expression protéique et un criblage fonctionnel rapides. Les séquences de codage protéique clonées dans le vecteur d'expression du kit et ajoutées au système de réaction acellulaire propriétaire ont favorisé des cycles rapides de conception-construction-test.

Grâce à ce processus, l'équipe a mis au point un lysozyme présentant une activité plus de 100 fois supérieure à celle de l'enzyme naturelle, développé une chitinase thermostable conservant son activité à 85 °C, et exprimé des enzymes bifonctionnelles aux performances améliorées par rapport aux enzymes multifonctionnelles naturelles.

Kit de synthèse protéique acellulaire XPressMAX™

Principales caractéristiques :

Synthèse ultra-rapide : protéines exprimées en seulement 3 heures

Efficacité de criblage élevée : optimisé pour les VHH, les scFv et les miniprotéines

Prise en charge flexible des modèles : compatible avec les matrices d'ADN plasmidique et linéaire

Adapté aux liaisons disulfures : permet l'expression de protéines complexes à liaisons disulfures sans activateurs supplémentaires

Performance rentable : réduction de la durée d'exploitation et des coûts.

Approvisionnement évolutif : dapté aux applications à haut débit et industrielles.

À propos de Sino Biological

Sino Biological est un fournisseur international de réactifs et un prestataire de services CRO spécialisé dans la production de protéines recombinantes et le développement d'anticorps. Avec le Center for Bioprocessing (C4B) basé à Houston aux États-Unis et SignalChem Biotech (qui fait partie de Sino Biological) au Canada, Sino Biological propose des solutions sur mesure et localisées pour répondre aux divers besoins de la recherche dans le monde entier. Au service des chercheurs de plus de 90 pays, l'entreprise applique un système rigoureux de gestion de la qualité à tous ses produits.

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