La síntesis de proteínas sin células de Sino Biological respalda el estudio de diseño de Tencent

-La síntesis de proteínas sin células de Sino Biological respalda el estudio de diseño de proteínas del laboratorio de IA para ciencias de la vida de Tencent, publicado en Nature Communications

HOUSTON, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Bolsa de Valores de Shenzhen: 301047.SZ) ha anunciado que su flujo de trabajo de síntesis genética y expresión de proteínas sin células se utilizó en un estudio reciente de Tencent AI for Life Sciences Lab, publicado en Nature Communications, lo que permitió la validación rápida de proteínas diseñadas mediante IA con actividad, estabilidad y multifuncionalidad mejoradas.

Uniendo el diseño de proteínas con IA y la validación experimental

La inteligencia artificial ha acelerado el diseño de secuencias de aminoácidos de proteínas; sin embargo, traducir estos diseños computacionales en proteínas funcionales sigue siendo un desafío clave en la ingeniería de proteínas. La actividad, la estabilidad, el plegamiento y la expresión de las proteínas están influenciados por factores estructurales y bioquímicos complejos, lo que a menudo causa discrepancias entre las predicciones in silico y los experimentos.

Para abordar esta brecha, el estudio introdujo un marco de Iteración por Refuerzo de Ontología (ORI), que integra la ontología de proteínas con el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación del laboratorio. Los datos experimentales, incluidos los niveles de expresión de proteínas y la actividad funcional, se retroalimentaron continuamente al modelo, lo que permitió la optimización iterativa de las secuencias de proteínas y una mayor precisión en el diseño.

La síntesis de proteínas sin células acelera el ciclo de diseño de la IA

Posteriormente, los investigadores utilizaron el Sino Biological's XPressMAX™ Cell-Free Protein Synthesis Kit para permitir la expresión rápida de proteínas y el cribado funcional. Las secuencias codificantes de proteínas, clonadas en el vector de expresión del kit e incorporadas al sistema de reacción patentado sin células, facilitaron ciclos rápidos de diseño, construcción y prueba.

Mediante este flujo de trabajo, el equipo diseñó una lisozima con una actividad más de 100 veces superior a la de la enzima natural, desarrolló una quitinasa termoestable que conserva su actividad a 85 °C y expresó enzimas bifuncionales con un rendimiento mejorado en comparación con las enzimas multifuncionales naturales.

Kit de síntesis de proteínas sin células XPressMAX™

Características principales:

Síntesis ultrarrápida: proteínas expresadas en tan solo 3 horas

Alta eficiencia de cribado: optimizada para VHH, scFv y miniproteínas

Soporte flexible de plantillas: compatible con plantillas de plásmidos y ADN lineal

Compatible con enlaces disulfuro: permite la expresión de proteínas complejas con enlaces disulfuro sin potenciadores adicionales

Rendimiento rentable: reduce el tiempo y el coste de operación

Suministro escalable: adecuado para aplicaciones industriales y de alto rendimiento

Acerca de Sino Biological

Sino Biological es un proveedor internacional de reactivos y servicios de CRO especializado en la producción de proteínas recombinantes y el desarrollo de anticuerpos. Con el Centro de Bioprocesamiento (C4B) en Houston (EE. UU.) y SignalChem Biotech (parte de Sino Biological) en Canadá, Sino Biological ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades locales para satisfacer las diversas necesidades de investigación en todo el mundo. La empresa, que presta servicios a investigadores en más de 90 países, mantiene un riguroso sistema de gestión de calidad en todos sus productos.

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