Diebold Nixdorf anuncia Dalyana Zampoli como nova Líder de Varejo

Reforço estratégico será automatizar, digitalizar e transformar a experiência das empresas de Retail e dos seus consumidores

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, anuncia a nomeação de Dalyana Zampoli como sua nova Líder de Varejo. Com mais de 15 anos de atuação em vendas, incluindo onze anos na Oracle, Dalyana tem larga experiência no setor de tecnologia, acumulada em diversas multinacionais.

"Estou entusiasmada em ingressar na Diebold Nixdorf para liderar a divisão de varejo, cujo foco está nas principais empresas nacionais de Retail, experiência dos consumidores e eficiência das lojas. Mundialmente e aqui no Brasil, nós impulsionamos a inovação e ajudamos a construir um ecossistema perfeito, aonde voltamos nosso olhar para um trabalho de parceria estratégica que gerencia transformações tecnológicas e os desafios do setor", destaca a executiva.

Com experiência diversificada, possui habilidade única para criar conexões. Possui MBA em Marketing na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), cursos de liderança e gestão em instituições como Dalton College e na University of Adelaide, ambas na Austrália. Sua trajetória demonstra que ela está preparada para impulsionar o setor varejista da Diebold. Sua proficiência em idiomas também a coloca em vantagem para estabelecer pontes interculturais e construir relações sólidas com parceiros e clientes ao redor do mundo. Seu comprometimento com a aprendizagem contínua, como evidenciado pelas certificações da FIAP e da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com sua certificação em Key Account Management (KAM) pela ESPM, demonstra sua capacidade de gerenciar relacionamentos estratégicos de alto nível, tornando-a uma líder promissora para a empresa.

A diretoria liderada por Dalyana atuará em quatro frentes estratégicas: digitalização de lojas voltada ao autoatendimento, consumidor no centro sincronizando o mundo online e offline, alta conectividade e a disponibilidade da loja como serviço. Esse trabalho destacará ainda mais os diferenciais da Diebold Nixdorf no mercado e intensificará a oferta de novas soluções para os clientes, ampliando a presença no setor.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf

SOURCE Diebold Nixdorf