Diebold Nixdorf registra crescimento no Brasil com expansão de ofertas para bancos, cooperativas de crédito e varejistas

Mercado procura pelos lançamentos e ofertas da empresa para otimizarem suas operações

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias financeira e varejo, comemora os resultados obtidos no Brasil durante 2023. Impulsionada por lançamentos de novas tecnologias e ofertas de modernas soluções, a empresa amplia sua liderança de mercado como parceira estratégica preferencial de varejistas, cooperativas de crédito e instituições financeiras.

"Estamos encerrando um ano excepcional para a Diebold Nixdorf no Brasil. O lançamento de novas ofertas e a aceitação pelo mercado de tecnologias que foram recentemente introduzidas no País mostram nosso compromisso com excelência e inovação", afirma Elias Rogério da Silva, Presidente da Diebold Nixdorf no Brasil.

Para o ano de 2024, o executivo vislumbra um ambiente favorável para os negócios. "Estamos comprometidos em continuar aprimorando nossas soluções e serviços para antecipar as necessidades do mercado e superar as expectativas dos clientes. Vamos intensificar parcerias estratégicas, ampliar nossa presença nacional e continuar enfatizando as iniciativas de responsabilidade social que já realizamos", afirma.

Os resultados de 2023 refletem a satisfação dos clientes. Por meio de uma pesquisa interna, a empresa constatou um índice notável de satisfação (Net Promoter Score - NPS 83), o que atesta o foco em nossos clientes.

2023: um ano de novidades

Novas soluções ajudaram a alavancaram os resultados da empresa. Para o segmento financeiro, a Diebold Nixdorf lançou o Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR). O DN600V é um dispositivo que oferece segurança e eficiência ao automatizar processos relacionados a numerário em instituições financeiras. A solução possibilita depósitos e saques rápidos por caixas humanos, além de fazer contagem automática de dinheiro e detecção de cédulas falsas. Fornece, ainda, mais segurança ao reduzir a necessidade de abertura do cofre principal da agência ao longo do dia graças à sua capacidade de autoalimentação para reutilizar inclusive notas depositadas. Com isso, o TCR diminui as visitas de empresas de transporte de valores às agências, aumentando a segurança física e contribuindo para a redução de emissão de CO 2 nos transportes de numerário.

Para o varejo, o destaque do ano foi o lançamento de uma linha de soluções de frente de caixa e de self-checkout com recursos para a automação inteligente dos processos de vendas e de atendimento dos clientes. As soluções possuem funcionalidades desenvolvidas especialmente para o Brasil pelo time de Pesquisa e Desenvolvimento local. São equipados com telas sensíveis ao toque de alta precisão, hardware dedicado para garantir alto desempenho durante as transações, sistema de fácil integração com periféricos, além de uma ampla gama de aplicações para agilizar as vendas, gerenciar atividades, fazer cobrança, controlar estoques e acionar o suporte técnico.

"As novidades da Diebold Nixdorf foram pensadas para tornar o cotidiano de clientes do segmento de finanças e varejo mais confortável, independente e ágil. As novas soluções permitem mais autonomia, escalabilidade e segurança", comemora o executivo.

Consolidação do DN Series 400

O ano de 2023 também marca a consolidação do DN Series 400 no mercado local. A solução de autoatendimento traz como diferencial uma abordagem modular, aberta e always-on para atender as novas demandas bancárias no mundo digital. O DN Series 400 fornece máquinas recicladoras com recursos como biometria, reconhecimento facial, depósitos inteligentes sem envelope e saques de cédulas. Faz a leitura de códigos de barras, QR Code (1D e 2D) e cartão Smartcard, além de trabalhar sem contato (contactless). Outro diferencial importante é o recurso antifraude, desenvolvido para tornar o equipamento resistente a ameaças físicas, lógicas e cibernéticas. Importantes instituições financeiras estão utilizando o DN Series 400 para expandir as opções de atendimento aos seus consumidores.

A Diebold Nixdorf está fortemente posicionada em grandes bancos e é parceira preferencial para a modernização do parque de autoatendimento, com modernas soluções. Principalmente ao longo dos últimos dois anos, fortaleceu sua presença no varejo brasileiro. A jornada junto a cooperativas de crédito tem crescido significativamente, posicionando a marca com grande destaque também neste segmento.

Foco em ESG

Na Diebold Nixdorf, as práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) são um pilar muito importante. A empresa mantém o programa "Planet, People, and Performance" para cuidar da sustentabilidade, com atenção especial para o meio ambiente, os funcionários e as comunidades nas quais atua. O conceito de ESG está também no centro do desenvolvimento de equipamentos e soluções para propiciar a redução de consumo de energia, reaproveitamento de materiais e maximizar a disponibilidade das máquinas.

No Brasil, a empresa atua com parcerias estratégicas para levar impactos positivos para a sociedade. Entre as diversas iniciativas pode-se citar a capacitação de pessoas em conjunto com a FPFtech, um importante centro de inovação tecnológica localizado no norte do Brasil. Por meio do projeto é oferecido um curso completo de 18 meses para estimular o desenvolvimento e preparar profissionais para atuarem no segmento de automação industrial.

A Diebold Nixdorf tem ampliado o número de ações dedicadas ao bem-estar de seus colaboradores, com iniciativas em mentoria, desenvolvimento psicológico e suporte às famílias. O trabalho diferenciado faz com que a Diebold Nixdorf seja reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW).

"Acreditamos que nosso impacto vai além dos produtos e serviços que oferecemos já em conformidade com os mais modernos princípios de sustentabilidade. É motivo de alegria poder colaborar ativamente com diversas iniciativas educacionais e ambientais para ajudar na construção de um país melhor, mais sustentável e igualitário", afirma o Presidente.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf