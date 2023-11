Diebold Nixdorf participa do BB Digital Week 2023 apresentando inovações tecnológicas para o mercado

Empresa mostrará soluções para bancos e varejos que buscam segurança e eficiência

SAO PAULO, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, participará com várias novidades do BB Digital Week 2023, evento de tecnologia do Banco do Brasil, que acontecerá de 21 a 23 de novembro, em Brasília (DF).

Em sua segunda edição, a semana tecnológica reunirá profissionais, especialistas e entusiastas de todo o Brasil para discutir tendências, cibersegurança, proteção de dados, desenvolvimento, inteligência artificial, análise de dados, experiência do cliente e inovações.

"Participar do BB Digital Week é uma maneira de demonstrar nosso compromisso com a inovação e com os nossos clientes", diz Jean Carlo Bob, Diretor Comercial da Diebold Nixdorf Brasil. O executivo destaca que as soluções a serem apresentadas no evento estão entre as mais modernas do mundo por revolucionarem a forma como o dinheiro é gerenciado no setor financeiro e como as pessoas fazem compras. "Estamos empolgados em compartilhar essas inovações com um público tão influente e visionário", diz.

Entre os destaques da Diebold Nixdorf no evento estão soluções como Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR), máquinas de self-checkout, serviços capazes de conectar caixas eletrônicos a distância e sistemas para aumento de performance tanto do setor financeiro como dos varejistas:

- Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR) DN600V - O novo dispositivo da Diebold Nixdorf oferece segurança e agilidade no atendimento ao automatizar os processos que envolvem numerário de instituições financeiras, recebendo depósitos e permitindo saques com alta velocidade nos caixas. Realiza a contagem automática de dinheiro, identifica cédulas falsas e elimina conferências manuais por atendentes. Atua como um substituto ao cofre de tesouraria para facilitar as tarefas das agências, otimizando o fluxo de dinheiro. A segurança é ponto alto da solução, que possui diversos recursos de proteção, além de possibilitar a diminuição da abertura do cofre principal nas agências durante o dia.

- Self-checkout - A linha de soluções de self-checkout da Diebold Nixdorf é focada na automação dos processos de vendas e de atendimento de clientes no varejo. Os equipamentos de self-checkout estão equipados com telas sensíveis ao toque de alta precisão, hardware dedicado para alto desempenho, sistema de fácil integração com periféricos, além de uma ampla gama de aplicações para gerenciamento de atividades, processos de cobrança, controle de estoque e suporte, entre outros. Pode ser integrada a balanças, impressoras, scanners e terminais de pagamento móveis. Tem estrutura compacta, recursos especiais de segurança digital e sistema preparado para a integração rápida com programas e plataformas legadas.

- Chatbot para manutenção - O serviço agiliza a resolução de ocorrências em ATMs. Com o apoio da Inteligência Artificial, técnicos de agências bancárias e de empresas que possuem autorização para manusear os caixas eletrônicos podem solucionar eventuais problemas como cédulas presas, ajustes de encaixes, posicionamento de módulos e abastecimento de máquinas sem a necessidade de abertura de chamados. Estima-se que essa abordagem inovadora possa resolver a distância de 20% a 30% das ocorrências, permitindo a solução de eventuais questões por meio mensagens e vídeos explicativos por chatbot.

- Suite Vynamic - Dividido em módulos, o conjunto de software da família Vynamic, da Diebold Nixdorf, faz monitoramento de caixas eletrônicos, digitalização de transações, gestão de numerário, segurança para evitar ataques cibernéticos, customização e engajamento de serviços, análise de operações de marketing e muito mais. Três módulos serão apresentados no BB Digital Week:

- Vynamic View - Otimiza a visibilidade completa sobre a performance das máquinas, indicando possíveis falhas no módulo dispensador de dinheiro, falta de papel para impressão, disponibilidade das ferramentas, entre outros indicadores.

- Vynamics Security - Apoia bancos e financeiras a terem maior segurança em seu parque de caixas eletrônicos, com abordagem multicamadas e uma série de funções e tecnologias avançadas para mitigar riscos de roubo de dados, fraude, invasão física ou por ataque cibernético. Combina ferramentas de proteção física e lógica, e oferece módulo de controle de acessos multinível, além de criptografia de dados.

- Vynamic Cash Management - Simplifica o gerenciamento de numerário em ATMs e agências bancárias, reduzindo o custo e a complexidade de operação. Para isso, oferece recursos inteligentes para otimizar o acompanhamento, a visibilidade e o controle das instituições bancárias em tempo real sobre seus processos e pontos de circulação de dinheiro, inclusive criando previsões de abastecimento baseadas nos dados históricos da operação para manter numerário sempre disponível aos usuários.

O evento é uma oportunidade única de aprendizado, compartilhamento de conhecimento e de conexão com os principais influenciadores do setor. Acontece de 21 a 23 de novembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, localizado em Brasília (DF).

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf no BB Digital Week 2023

Data: 21 a 23 de novembro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Brasília - DF).

Estande: E09

Agenda de painéis com Matheus Neto, Gerente de Soluções de Hardware da Diebold Nixdorf:

21/11 - 11h20 - Da administração à governança de dados

22/11 - 14h10 - Produtos de dados

23/11 - 16h - Desafios e oportunidades das moedas digitais

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

FONTE Diebold Nixdorf