Diebold Nixdorf anuncia inovações na EuroShop 2023

Novas tecnologias da empresa apresentadas no evento estarão disponíveis globalmente, inclusive no Brasil

SÃO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em automação, digitalização e transformação da forma como as pessoas fazem compras e transações bancárias, anuncia uma série de inovações na EuroShop da Alemanha e que estarão disponíveis globalmente, inclusive no Brasil. As novidades apresentadas no evento, que é uma das principais feiras do setor, mostram que a tendência é ter soluções tecnológicas para promover experiências memoráveis aos consumidores, tendo mais eficiência e melhor custo para os lojistas.

"Estamos muito felizes em mostrar como nossa tecnologia pode promover mudanças positivas no varejo brasileiro", diz Marcelo Sturn, Líder de Retail da Diebold Nixdorf Brasil.

Uma das principais novidades é o novo membro da família de produtos DN Series EASY. O DN Series EASY ONE é uma nova e moderna plataforma de checkout que se tornará uma referência para soluções de checkout modular para supermercados, lojas em geral, posts de gasolina com suas lojas de conveniência, entre outros segmentos do varejo. Os equipamentos podem ser configurados para um modelo assistido, semiassistido ou de autoatendimento completo para oferecer opções para periféricos do interesse dos lojistas.

Outro lançamento é um modelo de vitrine de checkout habilitado para RFID e que ajuda lojas, principalmente de moda, a acelerarem o processo de identificação de itens para consumidores usando sistemas de autoatendimento.

Além dessas novidades, a Diebold Nixdorf anuncia também Sistemas POS de varejo modulares e multifuncionais preparados para o futuro, oferecendo performance, design e funcionalidade aos clientes, além de alta durabilidade e diminuição do consumo de energia para redução dos custos totais de propriedade.

Para ampliar as ofertas atuais, a empresa oferece a nova Plataforma Vynamic Retail, incluindo três pacotes de software de checkout pré-configurados para postos de gasolina e lojas de conveniência, moda e supermercados. Outras novidades são a poderosa plataforma de Inteligência Artificial (IA) que simplifica as jornadas de checkout de autoatendimento para os varejistas; os serviços de mobilidade gerenciados para apoiar as avançadas jornadas móveis e a experiências de compra dos clientes; e os serviços de instalação, gestão e entrega de postos de carregamento de veículos elétricos.

"Estamos entusiasmados em apresentar nossa linha completa de soluções que oferecem a melhor modularidade, abertura e disponibilidade da categoria para ajudar os comerciantes em suas jornadas de vendas", diz o executivo. Segundo ele, a tecnologia da empresa ajuda a criar lojas e checkouts inovadores, mantendo a flexibilidade necessária para os dias de hoje, com clientes exigentes e varejistas precisando agilizar seus processos e reduzir custos.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

Twitter: @DieboldNixdorf

LinkedIn: www.linkedin.com/company/diebold

Facebook: www.facebook.com/DieboldNixdorf

YouTube: www.youtube.com/dieboldnixdorf

FONTE Diebold Nixdorf

SOURCE Diebold Nixdorf