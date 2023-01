Diebold Nixdorf apresenta novidades na NRF 2023

Empresa destaca novas soluções de hardware, software e serviços específicos para o Varejo, com recursos pensados para otimizar a experiência de consumidores e lojistas

SÃO PAULO, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em automação, digitalização e transformação da forma como as pessoas fazem transações bancárias e compras, anuncia sua participação na NRF 2023, a principal feira da indústria de varejo, organizada pela National Retail Federation, que acontece de 15 a 17 de janeiro de 2023, em Nova Iorque (Estados Unidos). Durante o evento, a empresa apresentará suas principais soluções para ajudar os varejistas a enfrentarem os desafios atuais do setor, oferecendo melhores experiências aos consumidores e equipes, além de apoiar na otimização da eficiência das lojas e na redução de custos.

"Estamos muito animados em participar de mais uma edição da NRF, levando soluções inovadoras, com produtos e serviços pensados para atender às necessidades dos lojistas por meio de ferramentas que entregam mais agilidade, inteligência e praticidade à rotina das pessoas", afirma Antonio Castilho, Diretor de Varejo da Diebold Nixdorf Brasil. "Nosso time de pesquisa e desenvolvimento está sempre à procura de inovações que agreguem valor aos usuários. Dentro do Brasil, por exemplo, temos levado muitas novidades para dentro das lojas, construindo o futuro do varejo brasileiro. Esses recursos serão alguns dos destaques que mostraremos neste evento que reúne o melhor do varejo global."

Na NRF, a Diebold Nixdorf apresentará ferramentas projetadas para ajudar os varejistas a simplificarem as etapas de checkout, assim como seus processos operacionais, reduzindo os possíveis pontos de atrito para consumidores e colaboradores. Destaque para as novas soluções DN Series EASY, oferta modular de autoatendimento para supermercados, merchandising em geral, lojas de conveniência, moda e postos de combustível, entre outros.

Outro destaque da companhia é a expansão da poderosa plataforma de DN AllConnect Services, com o novo Managed Services que permitirá o monitoramento inteligente de cada ponto instalado, incluindo os sistemas de autoatendimento ou de dispositivos móveis embarcados na automação das lojas, garantindo disponibilidade de alto nível e máxima performance dos ativos.

Além disso, a companhia mostrará toda sua gama de aplicações em Nuvem da plataforma Vynamic Retail Platform para varejo e seu portfólio de software, apresentando o Vynamic Smart Vision, plataforma de Inteligência Artificial que oferece suporte para reduzir pontos de atrito nos caixas e acelerar as jornadas dos consumidores e colaboradores.

"Estamos entusiasmados por voltar à NRF para apresentar nossa linha completa de soluções líderes de mercado. O conceito modular, aberto e de máxima disponibilidade de nossa tecnologia permite que os varejistas criem a melhor experiência para compradores e colaboradores", diz Ilhami Cantadurucu, Vice-Presidente Executiva de Varejo Global da Diebold Nixdorf. "Nosso portfólio principal está bem-posicionado para clientes em todas as regiões geográficas e segmentos de varejo. Por isso, esperamos muitas interações e conversas envolventes durante o evento."

Arvin Jawa, Vice-Presidente de Estratégia e Marketing de Varejo Global e Vice-Presidente Regional de Varejo para as Américas da Diebold Nixdorf destaca que a companhia vem trabalhando para atender os varejistas, que, hoje, estão dispostos a criar jornadas relevantes que melhor atendam às necessidades de seus clientes. "Os varejistas inovadores precisam de soluções flexíveis, fáceis de adaptar e capazes de crescer com seus negócios", destaca. "Ao desenvolver nossas soluções, sempre olhamos para o processo de compra de forma holística — ou seja, cada etapa, ponto de contato e potencial motivador de atrito de uma jornada específica — para torná-lo melhor. Como resultado, não apenas ajudamos os varejistas a criar experiências de compras agradáveis e memoráveis para os consumidores, mas também a liberar seus times nas lojas para, assim, permitir que eles agreguem mais valor — aumentando a eficiência dos processos operacionais e o retorno geral do investimento para os varejistas".

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

Twitter: @DieboldNixdorf

LinkedIn: www.linkedin.com/company/diebold

Facebook: www.facebook.com/DieboldNixdorf

YouTube: www.youtube.com/dieboldnixdorf

FONTE Diebold Nixdorf

SOURCE Diebold Nixdorf