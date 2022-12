Diebold Nixdorf apresenta suas soluções de autoatendimento DN Series™ 400 no Sicoob Coopmix 2022

Serão expostos terminais com recursos que proporcionam mais visibilidade dos processos, mantém a disponibilidade dos serviços e contam com integração nativa baseada em Internet das Coisas

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, anuncia sua participação no Sicoob Coopmix 2022 , evento realizado pelo Sicoob Central Crediminas, que acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, no Tauá Resort Caeté, em Caeté, Minas Gerais. Durante o encontro, a empresa destacará o DN Series™ 400, solução de autoatendimento que traz como diferencial sua abordagem modular, aberta e always-on, pensada para atender as diferentes demandas bancárias no mundo digital. Entre os recursos disponíveis estão leitor biométrico, reciclador de notas de nova geração e integração nativa com recursos de Internet das Coisas (IoT), por meio da All Connect Data Engine, plataforma de gerenciamento inteligente que ajuda a otimizar a disponibilidade, eficiência e experiência dos consumidores em cada operação no terminal.

"Estamos muito felizes em trazer nossa solução de autoatendimento para o Sicoob Coopmix 2022. Esperamos mostrar como nossa tecnologia pode ajudar a oferecer serviços mais seguros e eficientes para os consumidores, valorizando também o trabalho dos operadores. As soluções DN Series™ 400 são flexíveis, modulares e podem se adaptar aos ambientes com facilidade, enquanto possibilita um ponto de serviços com alta performance", afirma Elias Rogério da Silva, Presidente da Diebold Nixdorf do Brasil. "Outros diferenciais importantes são a otimização dos parques de ATMs com redução de custos, garantia de disponibilidade e conectividade".

O Sicoob Coopmix 2022 é uma realização do Sicoob Sistema Crediminas, central presente em 600 munícipios e com mais de 1 milhão de cooperados. Em sua nona edição, o evento de 2022 marca a retomada do encontro em seu formato presencial. A expectativa é receber mais de 1.000 visitantes durante os três dias de programação, que terá como tema "Cooperativismo Phygital e humanizado para todos", com direito a debates, apresentações e mesas-redondas lideradas por grandes nomes de diversas áreas relacionadas ao mercado financeiro e bancário.

A Diebold Nixdorf marcará presença com seu time de especialistas e a apresentação de todo seu portfólio de serviços. "As soluções da DN Series™ 400 são um marco, pois revoluciona o que entendemos como ATM. Estamos falando do terminal, mas também de todas as ferramentas que a Diebold Nixdorf oferece, incluindo recursos de criptografia de ponta a ponta, gestão preditiva para manutenção, o que reduz chamados e otimiza os atendimentos, sistemas de reabastecimento e reciclador de notas que diminuem a demanda em relação ao gerenciamento de numerário, e muito mais", diz o presidente, ressaltando, ainda, os diferenciais de segurança das soluções. As máquinas da Diebold Nixdorf dispõem de sistemas antifraude e criptografia completa para proteger os clientes e bancos de ameaças que possam comprometer seus dados e operações.

Outro ponto importante é o cuidado com a sustentabilidade, nos pilares de viabilidade ambiental, social e corporativo do conceito de ESG. Os terminais da família DN Series™ 400 possuem estruturas mais leves, mais resistentes e mais sustentáveis, sendo confeccionados, por exemplo, com a utilização de materiais reciclados e recicláveis, em estruturas, em média, 25% mais leves do que a maioria dos equipamentos tradicionais – o que ajuda a reduzir as emissões de CO2 na fabricação, no processamento e até no transporte de componentes e terminais. "Além do mais, nossa solução oferece uma capacidade integrada de reciclagem das cédulas, reduzindo também a frequência de reabastecimento das máquinas, os gastos com o transporte e manuseio de dinheiro, assim como as emissões de carbono. Tudo isso ajuda a tornar essas máquinas em um novo paradigma para os caixas eletrônicos", observa.

FONTE Diebold Nixdorf

