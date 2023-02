Diebold Nixdorf destaca novas soluções de self-checkout e ePOS

Linha de soluções de frente de caixa e self-checkout conta com recursos para a automação inteligente dos processos de vendas e atendimento de clientes

SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, anuncia novidades em sua linha de soluções de self-checkout e ePOS para a automação dos processos de vendas e de atendimento de clientes no varejo. Os novos equipamentos de autoatendimento e frente de caixas da empresa no Brasil trazem telas sensíveis ao toque de alta precisão, hardware dedicado para garantir alto desempenho durante as transações, sistema de fácil integração com periféricos, além de uma ampla gama de aplicações para gerenciamento de atividades, processos de cobrança, controle de estoque e suporte, entre outros.

"As novas soluções foram desenvolvidas com foco nas demandas dos clientes por mais autonomia e nas necessidades dos varejistas em busca por ambientes mais seguros e ágeis", afirma Marcelo Sturn, Líder de Retail da Diebold Nixdorf Brasil. "Estamos trazendo inovações para simplificar de verdade o atendimento dos consumidores, a escalabilidade das operações e a própria forma como essas máquinas podem ser dispostas nos estabelecimentos, permitindo levar o ponto de venda para pontos estratégicos dentro das lojas."

Com funcionalidades desenvolvidas localmente pelo time de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia no País, as novidades chegam ao mercado para agilizar e otimizar a rotina das varejistas brasileiras, proporcionando uma experiência diferenciada para colaboradores e clientes. "A pandemia acelerou uma série de mudanças, e uma que o consumidor brasileiro certamente tem buscado é o autoatendimento", diz Sturn. "Os lojistas devem olhar com atenção a este ponto, sempre priorizando a satisfação dos consumidores e a rentabilidade. Contar com equipamentos inteligentes, com máxima disponibilidade e eficiência à disposição dos times e clientes, sem dúvida é um diferencial que não pode ser negligenciado."

O executivo destaca que as soluções da companhia foram pensadas para tornar o dia a dia das equipes mais confortável, independente e ágil – não apenas para o autoatendimento dos clientes. Por isso, a nova linha também conta com equipamentos de frente de caixas equipados com telas touchscreen e painéis intuitivos para a operação dos profissionais.

As soluções de self-checkout e ePOS contam, ainda, com opções para integração com balanças, impressoras, scanners e terminais de pagamento móveis. Outros benefícios são a estrutura compacta, que diminui a demanda por espaço nos estabelecimentos, adoção de recursos especiais de segurança digital de alto desempenho e sistema preparado para a integração rápida com programas e plataformas legadas, o que garante flexibilidade, facilidade de uso e precisão para os consumidores e operadores.

"É importante lembrar que os sistemas de self-checkout e de pontos de venda em geral precisam ser seguros e confiáveis para garantir a proteção dos dados dos usuários e evitar fraudes e outros riscos. Por isso, a nova solução foi desenvolvida conforme as melhores práticas de segurança e receberá manutenção constante para se manter atualizada", diz Sturn.

Já disponíveis para projetos em todo o Brasil, a nova linha de soluções para automação do varejo da Diebold Nixdorf apoia os varejistas no atendimento a demanda dos consumidores por conveniência, eficiência e agilidade, com soluções como a linha de self-checkout para manter o varejo automatizado e superando os desafios nas jornadas de compras.

