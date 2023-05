Diebold Nixdorf e WMF anunciam parceria para simplificar a compra de café

Os varejistas podem oferecer a opção de autoatendimento para clientes conectando as máquinas de café profissionais da WMF aos sistemas de checkout da Diebold Nixdorf

SÃO PAULO, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder global em inovação em lojas de varejo e caixas eletrônicos, e a WMF Professional Coffee Machines, fornecedora premium alemã líder na oferta de máquinas de café para uso comercial, uniram forças para tornar as compras de café em lojas de varejo mais fáceis e rápidas para os consumidores. Ao conectar as máquinas de café da WMF aos sistemas de ponto de venda (POS) e de autoatendimento da Diebold Nixdorf, os varejistas podem criar uma experiência melhor em torno de um de seus produtos mais populares enquanto atraem novos clientes. "Estamos muito felizes em mostrar como nossa tecnologia pode promover mudanças positivas no varejo brasileiro", diz Marcelo Sturn, Líder de Retail da Diebold Nixdorf Brasil.

Nos postos de gasolina e de conveniência, o café ocupa uma posição de destaque entre os artigos populares não combustíveis, ao passo que nas lojas de roupas ou mercearias, ele pode ajudar a manter os clientes no estabelecimento por mais tempo, induzindo-os a comprar mais produtos. Ao mesmo tempo, a compra de café pode ser morosa, especialmente quando tem de ser encomendado no balcão de vendas e um único atendente é responsável por receber as encomendas, preparar e finalizar os produtos para checkout.

A Diebold Nixdorf e a WMF estão aprimorando esse processo adicionando uma opção de autoatendimento para os clientes. Graças às APIs abertas da plataforma de varejo da Diebold Nixdorf (Vynamic® Retail Platform), nativa em Nuvem, e sua capacidade de se conectar a qualquer dispositivo de Internet das Coisas (IoT), os varejistas podem integrar as máquinas à infraestrutura de TI de sua loja e fornecer vouchers no PDV após o pagamento da bebida. O cliente então escaneia o voucher na máquina para pegar o café. Outra opção é conectar a cafeteira a um sistema de autoatendimento Diebold Nixdorf, permitindo que o cliente faça o processo de forma independente, sem perder tempo na fila.

Benjamin Thurner, vice-presidente digital da WMF Professional Coffee Machines, diz: "A WMF está constantemente desenvolvendo seu portfólio digital para oferecer aos clientes soluções ainda melhores. Ao integrar nossas máquinas de café aos sistemas de checkout da Diebold Nixdorf, oferecemos aos varejistas opções adicionais para tornar seu espaço ainda mais atraente, com foco nos clientes e em suas preferências de checkout e pagamento."

Benedikt Schmidt, diretor da Partner Ecosystem Retail Software, da Diebold Nixdorf, diz: "O café é muito lucrativo para os varejistas e impulsiona o tráfego de clientes. Não mais apenas uma tradição pela manhã ou após o almoço, o serviço de café pode ajudar os varejistas a melhorar seus conceitos de loja e a experiência do cliente. Uma máquina de café conectada também oferece aos varejistas mais controle sobre o processo de compra do café e a oportunidade de se reconectar com os clientes ao convidá-los a participar de um programa de fidelidade."

Sobre a WMF

A WMF, abreviação de Württembergische Metallwarenfabrik, é um fornecedor premium líder de produtos domésticos, máquinas de café profissionais e equipamentos para hotéis. WMF significa inovação baseada na tradição e convence com desenvolvimento e design "Made in Germany". Sob as marcas WMF, Silit e Kaiser, a empresa oferece produtos para preparação, cozimento, alimentos, bebidas e panificação para uso doméstico, enquanto os clientes empresariais, em particular da indústria de restaurantes e hotelaria, podem escolher entre linhas de produtos para a preparação de café, mesa e bufê perfeitamente arrumados sob as marcas WMF, Schaerer, Curtis e Hepp. Os produtos WMF estão disponíveis em mais de 120 países e a empresa possui mais de 6.000 funcionários. Na Alemanha, Áustria e Suíça, mas também no resto da Europa e no mundo, por exemplo na China, a WMF opera um total de cerca de 350 lojas próprias. A empresa foi fundada em Geislingen an der Steige em 1853 e tornou-se parte do grupo francês SEB no final de 2016. Para mais informações, visite www.wmf.com.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br

