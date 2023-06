Diebold Nixdorf lançará Tesoureiro Reciclador de Cédulas inovador na Febraban TECH 2023

Dispositivo será lançado no Brasil com objetivo de otimizar operações, reduzir custos e fortalecer a segurança em transações financeiras nas agências bancárias

SÃO PAULO, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para os segmentos de bancos e varejo, lançará o Tesoureiro Reciclador de Cédulas (TCR) DN600V na Febraban TECH 2023, que acontecerá de 27 a 29 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). A novidade, que estará no estande da empresa (Estande: C105), é um dispositivo que possibilita depósitos e saques rápidos por caixas humanos (Human Teller), apoiando os atendentes com a contagem automática de dinheiro e detecção de cédulas falsas, sem ser preciso realizar conferências manuais. O TCR DN600V substitui cofres de tesouraria e otimiza o fluxo de dinheiro, fornecendo mais segurança ao reduzir a necessidade de abertura do cofre principal da agência ao longo do dia.

O equipamento possui o mesmo mecanismo do DN Series 400, terminal de autoatendimento amplamente reconhecido como o melhor de sua categoria. Isso significa que o TCR DN600V tem abordagem modular, aberta e "always-on" para atender as demandas bancárias. Entre os recursos disponíveis estão reciclador de notas, integração nativa baseada em Internet das Coisas (IoT) All Connect Data Engine (ACDE – monitoração ligada a aprendizado de máquina), segurança aprimorada, entre outros aspectos que proveem ainda mais flexibilidade para melhorar a experiência dos usuários e clientes, enquanto diminui os custos nos bancos relativos a manuseio e operação de numerário. O TCR DN600V ainda traz todos os benefícios dos Flight Records/ACDE, que envolvem melhorias aplicadas pela Diebold Nixdorf em seu portfólio, a partir de dados coletados de terminais instalados no Brasil e no mundo, para ampliar a disponibilidade dos dispositivos e a alta capacidade de desenrosco de cédulas de forma autônoma.

"O TCR DN600V fornece mais agilidade no atendimento e facilita o trabalho de fechamento do caixa, otimizando o fluxo de numerário na agência bancária e permitindo que os funcionários possam se dedicar a outras operações da instituição financeira", afirma Matheus Neto, gerente de soluções de hardware da Diebold Nixdorf. Segundo o executivo, a segurança é outro diferencial do equipamento. "Esses terminais trazem o que há de mais moderno na gestão de numerário e segurança, com soluções antifraude de última geração, resistindo a ameaças físicas, lógicas e cibernéticas, para proteção aos dados e às transações realizadas. Além disso, com um Tesoureiro Reciclador de Cédulas na agência, a necessidade de abrir o cofre principal várias vezes durante o dia acaba e o dinheiro é mantido à disposição do caixa de forma mais segura. Isso reduz a exposição e minimiza os riscos de roubos".

O equipamento tem embarcado um módulo de reciclagem de 4ª geração (RM4), com a maior capacidade de armazenamento do mercado. Com o dispositivo, é possível realizar o intercâmbio de cassetes (locais de armazenamento das cédulas) entre o TCR e terminais de autoatendimento ATMR4500 e DN Series 400 que utilizem o mesmo mecanismo reciclador. O TCR DN600V tem cinco posições de cassetes com capacidades de até 3.500 cédulas novas. No caso de um cassete duplo, a capacidade é de 1.000 e 1.500 cédulas em cada compartimento, totalizando 2.500 cédulas novas. O dispositivo pode ser configurado com diversas opções de cassetes para reciclagem de até oito denominações diferentes. Ainda, pode possuir o cassete de reciclagem duplo que reutiliza duas denominações distintas no mesmo cassete. Essa ampla capacidade reduz o número de visitas de empresas de transporte de valores (CIT) às agências, o que contribui para a sustentabilidade e métricas de ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance, no inglês), a partir da redução de emissão de CO 2 nos transportes de numerário.

Focado em user experience, o TCR DN600V tem interface intuitiva com tela de LCD sensível ao toque, design compacto e versátil. Todas as operações podem ser realizadas facilmente, tornando a experiência dos usuários mais agradável e simplificada e o atendimento ao cliente mais ágil.

Visitantes do estande da Diebold Nixdorf na Febraban TECH poderão ver como o Tesoureiro Reciclador de Cédulas DN600V levará impactos positivos significativos para as transações bancárias ao melhorar a experiência do cliente (CX) e a usabilidade (UX), com eficiência na gestão do numerário, segurança e atendimento de ponta, fatores essenciais para a competitividade e evolução do setor financeiro.

