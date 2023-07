Diebold Nixdorf oferece curso de automação industrial em parceria com a FPFtech

Projeto promove formação profissional para pessoas da região norte do Brasil

SÃO PAULO, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio para as indústrias de bancos e varejo, anuncia parceria com a FPFtech, um dos maiores centros de inovação tecnológica do norte do Brasil, para capacitar pessoas da região, além de funcionários, na área de automação industrial. Esse projeto tem como principal objetivo oferecer uma oportunidade para maior capacitação, fomentando o conhecimento local e oferecendo formação técnica para quem deseja se especializar na área de tecnologia para automação industrial.

A parceria surgiu a partir da necessidade de incentivar o desenvolvimento dos profissionais da região norte, mostrando que é possível levar inovação para além do eixo sul-sudeste do Brasil. A FPFtech, que já atua na educação há 24 anos e tem um papel importante no setor, juntamente com a Diebold Nixdorf, que enxerga a necessidade de investimento na educação tecnológica, vai oferecer um curso completo de 18 meses abordando desde os fundamentos até as mais avançadas aplicações de automação industrial. A jornada de aprendizado proposta foi elaborada para atender às necessidades do mercado atual e, por isso, vai explorar as mais recentes tecnologias e práticas da indústria.

As aulas são totalmente presenciais e os alunos serão imersos em um ambiente de aprendizado prático, no qual terão a oportunidade de aplicar teoria e conceitos em projetos reais. "Por meio da educação, todo mundo tem condições de evoluir", afirma Marcelo Pagnam, Diretor da Diebold Nixdorf, destacando que esse curso vai além da questão profissional por ter a missão de ajudar as pessoas a se qualificarem e a melhorarem suas vidas por meio do aprendizado. O curso técnico abre portas para o início de uma carreira e, para muitos, pode ser a diferença entre ter um emprego e ter uma profissão. "Vamos juntos com Diebold Nixdorf impactar positivamente e economicamente o Norte do Brasil", diz Luís Braga, Diretor Executivo da FPFtech.

Após o curso, os alunos receberão certificado de curso técnico reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e estarão prontos para serem reconhecidos como profissionais preparados para lidar com os desafios e a nova dinâmica de trabalho do Brasil. Diebold Nixdorf e FPFTech reconhecem que a automação industrial é um setor estratégico da indústria brasileira por impulsionar a eficiência operacional e a produtividade das empresas, gerando um impacto positivo na economia e um crescimento sustentável. Ao investir na qualificação de pessoas, a inclusão social e o desenvolvimento tecnológico também são incentivados.

A carga horária do curso é projetada para oferecer aos alunos uma formação completa e profunda nas principais áreas da automação industrial, como eletricidade, essencial para entender e trabalhar com sistemas; desenho técnico aplicado à automação para interpretar e criar projetos, utilizando símbolos e convenções adequadas; eletrônica analógica e digital, fundamental para realizar a manutenção de sistemas eletrônicos; linguagem de programação voltada a microcontroladores, para promover o aprendizado de linguagens específicas que controlam sistemas e dispositivos, entre outras disciplinas que trazem todas as competências necessárias aos alunos.

A Diebold Nixdorf e o FPFtech reconhecem a educação como um meio de promover a igualdade de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. "A importância desse curso vai além das aplicações técnicas. Estamos criando mais oportunidades de crescimento regional por meio da capacitação técnica, fundamental para o desenvolvimento de nosso País", diz Luís Braga, Diretor Executivo da FPFtech, reforçando a importância da educação para o desenvolvimento social.

Sobre a Diebold Nixdorf

A Diebold Nixdorf é líder mundial no desenvolvimento de comércio conectado. A empresa automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Parceira de algumas das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 23.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.

FONTE Diebold Nixdorf

SOURCE Diebold Nixdorf