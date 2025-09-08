DIGIERA presenta HoloMax, el primer híbrido portátil 3D sin gafas del mundo, que debutará en IFA 2025

BERLIN, 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- DIGIERA presentó hoy HoloMax, el primer híbrido portátil 3D sin gafas del mundo, en IFA 2025. HoloMax combina una pantalla autoestereoscópica inmersiva de 10,95" 2,5 K y 120 Hz con seguimiento ocular en tiempo real y una plataforma informática de alto rendimiento para convertir títulos 2D estándares en 3D estereoscópico natural con un solo botón, sin necesidad de gafas.

DIGIERA HoloMax at IFA 2025

El flujo de trabajo 3D autoestereoscópico de HoloMax con seguimiento ocular mantiene la estabilidad visual en todos los ángulos de visión y movimientos, ofreciendo profundidad instantánea para juegos, vídeos y previsualizaciones creativas. El dispositivo está diseñado para experiencias exigentes sin sacrificar la portabilidad: combina la capacidad de procesamiento de una consola con formatos flexibles: controladores magnéticos desmontables, un soporte ajustable y un teclado magnético de fácil montaje para alternar entre dispositivos portátiles y de escritorio en segundos.

Diseñado para gestionar contenido AAA moderno, HoloMax cuenta con un procesador AMD AI9 HX370 y gráficos Radeon™ 890M, además de ser compatible con memoria LPDDR5 de alta capacidad y almacenamiento NVMe para lograr un rendimiento equilibrado y una alta capacidad de respuesta. En IFA (Pabellón H20, Stand 107), DIGIERA presentará demostraciones prácticas, incluyendo un panel interactivo para conversiones 2D→3D con un solo botón. Se prevé un programa de financiación colectiva para la comercialización de prototipos en octubre de 2025.

"HoloMax es nuestra promesa de que la inmersión en 3D debe ser inmediata y sin esfuerzo", afirmó Judy Q., gerente general de DIGIERA. "Nos centramos en crear un sistema portátil que ofrezca una profundidad creíble sin hardware adicional, lo que permite a los jugadores y creadores experimentar y producir contenido estereoscópico en cualquier lugar".

Acerca de DIGIERA:

DIGIERA es una empresa innovadora en dispositivos de consumo de alto rendimiento y soluciones de almacenamiento. Nuestro portafolio abarca SSD portátiles, sistemas NAS y dispositivos de gaming de vanguardia bajo la marca DIGIERA Gaming, abarcando innovación en almacenamiento, gaming y PC. Con fabricación propia de semiconductores y un enfoque en la velocidad, fiabilidad y privacidad, DIGIERA combina tecnología de vanguardia con un diseño moderno para crear soluciones de almacenamiento que satisfacen las demandas del mundo actual, impulsado por los datos. Más información en: https://www.digieraglobal.com.

