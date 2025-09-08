L'HoloMax de DIGIERA, le premier système hybride de poche/ordinateur portable 3D sans lunettes du monde, fait ses débuts au salon IFA 2025

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- DIGIERA a dévoilé aujourd'hui l'HoloMax, le premier système hybride de poche/ordinateur portable 3D sans lunettes du monde, au salon IFA 2025. L'HoloMax associe un écran autostéréoscopique immersif de 10,95 pouces, 2,5K et 120 Hz avec suivi oculaire en temps réel à une plateforme de calcul à haute performance pour convertir les titres en 2D standard en titres en 3D stéréoscopique naturelle grâce à un simple bouton, sans même de casque.

Le pipeline 3D autostéréoscopique avec suivi oculaire de l'HoloMax maintient la stabilité d'image dans tous les angles de vue et en dépit des mouvements afin d'offrir une profondeur instantanée pour les jeux, les vidéos et les prévisualisations créatives. L'appareil est conçu pour les expériences les plus exigeantes tout en restant portable. Il combine la puissance de calcul d'une console et des facteurs de forme flexibles : contrôleurs magnétiques détachables, support réglable et clavier magnétique encliquetable pour passer d'un flux de travail de poche à un flux de travail de bureau en quelques secondes.

Conçu pour gérer les contenus AAA modernes, l'HoloMax est alimenté par un processeur AMD AI9 HX370 et une carte graphique Radeon™ 890M, et prend en charge la mémoire LPDDR5 à haute capacité et le stockage NVMe pour équilibrer performances et réactivité. Au salon IFA (hall H20, stand 107), DIGIERA présentera des applications pratiques, notamment avec la démonstration d'un pavé interactif permettant d'effectuer des conversions 2D→3D à l'aide d'un seul bouton. Un programme de financement participatif en vue de la mise sur le marché de prototypes est prévu pour octobre 2025.

« L'HoloMax confirme notre conviction que l'immersion 3D doit être immédiate et sans effort », a déclaré Judy Q. pour DIGIERA. « Nous nous sommes concentrés sur la fabrication d'un système portable qui apporte une profondeur crédible sans matériel supplémentaire pour permettre aux joueurs et aux créateurs d'expérimenter et de produire du contenu stéréoscopique n'importe où. »

À propos de DIGIERA :

DIGIERA est un innovateur dans le domaine des appareils grand public et des solutions de stockage à haute performance. Notre gamme comprend des disques durs à circuits intégrés (SSD) portables, des systèmes de stockage en réseau (NAS) et des appareils de jeu innovants commercialisés sous la marque DIGIERA Gaming, qui se spécialise dans le stockage, le jeu et les ordinateurs personnels de pointe. Grâce à la fabrication de semi-conducteurs en interne et à l'accent mis sur la vitesse, la fiabilité et la confidentialité, DIGIERA associe technologie de pointe et design moderne pour créer des solutions de stockage qui répondent aux exigences du monde d'aujourd'hui, fondé sur les données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.digieraglobal.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765681/DIGIERA_HoloMax_IFA_2025.jpg