Digital Intelligence Benchmark Report 2021: ondanks lockdowngerelateerde daling in criminaliteit, vertraagt digitaal bewijs nog steeds het onderzoek

PETAH TIKVA, Israël, 15 juli 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite, de wereldwijde leider in Digital Intelligence (DI)-oplossingen voor de publieke en private sector, publiceerde vandaag zijn jaarlijkse Digital Intelligence Benchmark Report voor 2021. Dit steunt op een analyse van antwoorden van 2.000 agentschapsmanagers, rechercheurs, analisten en forensische onderzoekers die werkzaam zijn bij wetshandhavingsinstanties in 117 verschillende landen.

Uit het onderzoek naar DI - dat digitale gegevens toegankelijk en bruikbaar maakt in wettelijk erkende onderzoeken - blijkt dat ondanks een daling van bepaalde vormen van criminaliteit in een aantal van 's werelds grootste economieën als gevolg van de COVID-19-lockdown, agentschappen nog steeds moeite hebben met het snel verwerken en analyseren van digitaal bewijs.

Bijna de helft van de wereldbevolking - 3,9 miljard mensen - kreeg in de eerste week van april 2020 te maken met een of andere vorm van lockdown. Een rapport van de Verenigde Naties op basis van gegevens uit 30 landen gaf aan dat het aantal gemelde overvallen, diefstallen en inbraken aanzienlijk daalde als gevolg van de pandemie, in de meeste landen met meer dan 50%, met grotere dalingen in de landen waar strengere lockdownmaatregelen golden. In bepaalde landen is het aantal moorden in maart/april 2020, de periode onmiddellijk na de pandemie, eveneens met gemiddeld 25% gedaald. Volgens een CNN-rapport van april 2021 zagen de VS in 2020 echter een aanzienlijke stijging van geweldsmisdrijven (33%) in grote steden en in 2021 wordt het niet beter.

Ondanks deze tijdelijke dip in bepaalde misdrijven, blijkt uit het Digital Intelligence Benchmark Report dat het aantal overuren van onderzoekers in 2020 met slechts 3 procent is gedaald ten opzichte van 2019. Anderzijds besteden rechercheurs gemiddeld 48 uur per week aan het bekijken van foto's, video-opnamen en sms-berichten, CCTV- en beveiligingsvideo's, en aan het opstellen van verslagen. Bovendien meldden de rechercheurs een gemiddelde doorlooptijd van 5 tot 7 dagen om gegevens en een eerste verslag van laboratoriumonderzoeken te ontvangen.

De gevolgen van het niet versnellen van het digitale onderzoeksproces voor het oplossen van misdrijven en het redden van levens zijn aanzienlijk. Volgens de studie speelt digitaal bewijsmateriaal immers een rol in bijna twee derde (63%) van alle onderzoeken. Van die onderzoeken waren smartphones in 96% een bewijsbron, gevolgd door Windows-computers (52%), gewone telefoons (45%), tablets (39%) en zelfs opkomende technologieën zoals wearables (8%) en cryptomunten (8%).

Mark Gambill, EVP bij Cellebrite: "We konden zien dat er geen verbetering was voor veel KPI's in onze sector, ondanks de vastgestelde daling van de criminaliteit in 2020. Legale toegang krijgen tot vergrendelde toestellen door de rechtshandhavingsinstanties blijft een rem op vele onderzoeken. Het verbaasde ons helemaal niet dat het belang van digitaal bewijs voor het oplossen van misdrijven duidelijk uit de gegevens naar voren kwam. En evenmin dat nieuwe technologieën zoals crypto en wearables onderzoeken vooruit kunnen helpen. Agentschapsmanagers, rechercheurs, analisten en forensisch onderzoekers kregen vorig jaar geen respijt. De situatie zal zelfs nog verslechteren nu de misdaadcijfers, vooral de geweldsdelicten, in grote stedelijke gebieden over de hele wereld snel toenemen."

Uit het rapport blijkt ook dat managers binnen rechtshandhavingsinstanties erkennen dat er nog steeds hiaten bestaan in de efficiëntie van het onderzoeksecosysteem. 55% van de agentschapsmanagers zegt dat ze een slechte of geen digitale transformatiestrategie hebben en waarschijnlijk prioriteiten zullen stellen in de digitale transformatie.

In het rapport worden vijf belangrijke ontwikkelingsgebieden belicht die rechtshandhavingsinstanties ervan weerhouden hun digitale bewijsmateriaal ten volle te benutten als onderdeel van hun onderzoekswerkstroom:

Personeelstekort: Ondanks de uitdagingen op het gebied van personeelsrekrutering en -behoud waarmee rechtshandhavingsinstanties worstelen, bleek uit het Digital Intelligence Benchmark Report dat slechts 7% van de agentschappen extra onderzoekers in dienst nam of dat van plan is, om te helpen bij de verwerking van digitaal bewijsmateriaal. Deze schaarste aan middelen betekent een extra last voor agentschappen die hun maximale onderzoekscapaciteit hebben bereikt of overschreden.

In het Digital Intelligence Benchmark Report wordt ook een reeks aanbevelingen gedaan voor de manier waarop agentschappen weer kunnen bijbenen:

Evalueer de hiaten en teken een solide DI-strategie uit om ervoor te zorgen dat uw weg naar digitaal politiewerk is uitgestippeld. Gaandeweg zult u uw koers zeker moeten bijstellen, maar de richting bepalen is al van het grootste belang.

uit om ervoor te zorgen dat uw weg naar digitaal politiewerk is uitgestippeld. Gaandeweg zult u uw koers zeker moeten bijstellen, maar de richting bepalen is al van het grootste belang. Werf technologisch talent aan dat zo belangrijk is voor de toekomst van de politie. Dat kan door de traditionele aanwervingsmethoden te veranderen en loopbaantrajecten te creëren die aantrekkelijk zijn voor geschoolde technologiewerkers.

aan dat zo belangrijk is voor de toekomst van de politie. Dat kan door de traditionele aanwervingsmethoden te veranderen en loopbaantrajecten te creëren die aantrekkelijk zijn voor geschoolde technologiewerkers. Investeer in nieuwe technologieën en opleiding waarmee rechercheurs efficiënt bewijsmateriaal van elk apparaat of elke bron kunnen verzamelen en beoordelen en dat bewijsmateriaal sneller kunnen analyseren om misdrijven sneller op te lossen.

en opleiding waarmee rechercheurs efficiënt bewijsmateriaal van elk apparaat of elke bron kunnen verzamelen en beoordelen en dat bewijsmateriaal sneller kunnen analyseren om misdrijven sneller op te lossen. Doorbreek de informatiesilo's binnen en tussen agentschappen door een samenwerkingscultuur op te bouwen via een eersteklas onderzoeksworkflow voor het digitale tijdperk - operaties, systemen, personeel en processen.

