Relatório de Referência de Inteligência Digital de 2021: apesar da queda de crimes no isolamento, as investigações ainda diminuem com as evidências digitais

PETAH TIKVA, Israel, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, o líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) para os setores público e privado, publicou hoje o seu Relatório Anual de Referência de Inteligência Digital para 2021, uma análise das respostas de 2.000 gerentes de agência, investigadores, analistas e examinadores forenses que trabalham em agências de aplicação da lei em 117 países diferentes.

O estudo em ID – que torna os dados digitais acessíveis e acionáveis em investigações legalmente sancionadas – revela que, apesar de uma queda em certos tipos de crimes em algumas das maiores economias do mundo, como resultado do isolamento contra a COVID-19, as agências ainda estão lutando para manter o ritmo, o processo e a análise das evidências digitais de forma rápida e eficaz.

Quase metade da população mundial – 3,9 bilhões de pessoas – estava sob alguma forma de isolamento até a primeira semana de abril de 2020. Um relatório das Nações Unidas baseado em dados de 30 países revelou que o relato de furto, assalto e roubo diminuiu significativamente devido à pandemia, caindo mais de 50% na maioria dos países, com redução maior de medidas de isolamento. Em alguns países, os homicídios também caíram em uma média de 25% durante março/abril de 2020, logo após a pandemia. No entanto, de acordo com um relatório da CNN de abril de 2021, os EUA observaram um aumento significativo no crime violento (33%) nas principais cidades em 2020 e não está diminuindo em 2021.

Apesar dessa queda temporária em determinados crimes, o Relatório de Referência de Inteligência Digital revela que a quantidade de horas extras trabalhadas pelos examinadores em 2020 diminuiu em apenas 3% em comparação com os níveis de 2019. Por outro lado, os investigadores estão passando uma média de 48 horas por semana analisando fotos, vídeos gravados e mensagens de texto de dispositivos, juntamente com vídeos de segurança e CCTV, e criando relatórios. Além disso, os investigadores relataram um tempo médio de resposta de 5 a 7 dias para receber dados e um relatório inicial de examinadores no laboratório.

As implicações de não acelerar o processo de investigação digital para resolver crimes e salvar vidas são significativas porque, de acordo com o estudo, as provas digitais são importantes em quase dois terços (63%) de todas as investigações. Dessas investigações, os smartphones eram uma fonte de evidências em 96%, seguida por computadores Windows (52%), celulares convencionais (45%), tablets (39%) e até mesmo tecnologias emergentes, como vestíveis (8%) e criptomoedas (8%).

Mark Gambill, vice-presidente executivo da Cellebrite comenta: "Pudemos ver que não houve melhoria contra muitos KPIs que nosso setor rastreia, apesar das quedas da taxa criminal que vimos ao longo de 2020. A capacidade das autoridades policiais de acessar legalmente quaisquer dispositivos bloqueados continua a atrasar as investigações. E não ficamos nem um pouco surpresos em ver a importância das evidências digitais para resolver crimes claramente refletidos nos dados, bem como novas tecnologias como criptomoedas e dispositivos vestíveis que desempenham um papel no avanço das investigações. Gerentes de agências, investigadores, analistas e examinadores forenses não tiveram nenhum descanso no ano passado e a situação está prestes a piorar como taxas criminais, particularmente de crimes violentos, que estão crescendo rapidamente em grandes áreas metropolitanas em todo o mundo."

O relatório revela também que os gerentes das agências de aplicação da lei reconhecem que ainda existem grandes ineficiências no ecossistema de investigação. 55% dos gerentes da agência disse que têm uma estratégia de transformação digital deficiente ou inexistente e que provavelmente priorizarão a transformação digital.

O relatório destaca cinco grandes áreas de desenvolvimento que inibem as agências de aplicação da lei de alavancar totalmente suas provas digitais como parte de seu fluxo de trabalho investigativo:

Escassez de pessoal: Apesar dos desafios de recrutamento e retenção que as agências de aplicação da lei estão enfrentando, o Relatório de Referência de Inteligência Digital revelou apenas 7% das agências contratou ou planeja contratar examinadores adicionais para ajudar a processar evidências digitais. Esta crise de recursos está colocando um peso adicional nas agências que estão em sua capacidade de investigação existente ou acima.

Apesar dos desafios de recrutamento e retenção que as agências de aplicação da lei estão enfrentando, o Relatório de Referência de Inteligência Digital revelou apenas 7% das agências contratou ou planeja contratar examinadores adicionais para ajudar a processar evidências digitais. Esta crise de recursos está colocando um peso adicional nas agências que estão em sua capacidade de investigação existente ou acima. Escassez de competências: A maioria das agências de execução da lei ainda não tem experiência suficiente em TI para implementar e operar novas tecnologias digitais para acelerar o fluxo de trabalho investigativo da coleta, análise, gestão e armazenamento de provas digitais. Os investigadores também não possuem o treinamento adicional necessário para usar com eficácia ferramentas como a analítica.

A maioria das agências de execução da lei ainda não tem experiência suficiente em TI para implementar e operar novas tecnologias digitais para acelerar o fluxo de trabalho investigativo da coleta, análise, gestão e armazenamento de provas digitais. Os investigadores também não possuem o treinamento adicional necessário para usar com eficácia ferramentas como a analítica. Ferramentas e tecnologias: 97% dos investigadores sentem falta ou perda de evidências importantes ao analisar os dados digitais e 47% dos examinadores sentem falta de quantidades significativas de dados de exames de dispositivos. Eles concordaram que, com tanto tempo e energia gasta na análise dos dados digitais, são necessárias ferramentas mais eficazes para acelerar a obtenção de evidências.

97% dos investigadores sentem falta ou perda de evidências importantes ao analisar os dados digitais e 47% dos examinadores sentem falta de quantidades significativas de dados de exames de dispositivos. Eles concordaram que, com tanto tempo e energia gasta na análise dos dados digitais, são necessárias ferramentas mais eficazes para acelerar a obtenção de evidências. Silos de interagência e intra-agência: As evidências digitais de vários dispositivos frequentemente precisam ser comparadas, contrastadas e investigadas junto com outras fontes de dados, como nuvem, CDRs, dados de RMS e bancos de dados internos da polícia. No entanto, devido à localização de silos entre diferentes departamentos e sistemas de TI e do armazenamento de evidências na mídia removível em vez de um sistema de gestão de provas centralizado, leva mais tempo do que deveria para revelar evidências e indicações. O relatório afirmou que 1 em cada 3 gerentes de agência não estão satisfeitos com as capacidades de colaboração dentro de sua agência e com os parceiros da agência.

As evidências digitais de vários dispositivos frequentemente precisam ser comparadas, contrastadas e investigadas junto com outras fontes de dados, como nuvem, CDRs, dados de RMS e bancos de dados internos da polícia. No entanto, devido à localização de silos entre diferentes departamentos e sistemas de TI e do armazenamento de evidências na mídia removível em vez de um sistema de gestão de provas centralizado, leva mais tempo do que deveria para revelar evidências e indicações. O relatório afirmou que 1 em cada 3 gerentes de agência não estão satisfeitos com as capacidades de colaboração dentro de sua agência e com os parceiros da agência. Estratégia e prospectiva de ID: 55% dos gerentes de agência disseram que têm uma estratégia de transformação digital deficiente ou inexistente e que provavelmente priorizarão a transformação digital. Um admirável terço (34%) dos gerentes de agência relatou que estava insatisfeito com a estratégia de coleta, preservação, gestão e proteção das evidências digitais de sua agência e 35% disse que estava insatisfeito com a estratégia de processamento e análise de provas digitais.

O Relatório de Referência de Inteligência Digital também faz uma série de recomendações de como as agências podem retomar o caminho certo:

Avaliando as lacunas e delineando uma estratégia de ID sólida para garantir o mapeamento do seu caminho para o policiamento digital. Ao longo do caminho, você certamente precisará corrigir o curso, mas definir a direção é fundamental.

sólida para garantir o mapeamento do seu caminho para o policiamento digital. Ao longo do caminho, você certamente precisará corrigir o curso, mas definir a direção é fundamental. Recrutando talentos com mentalidade tecnológica que são tão essenciais para o futuro do policiamento, mudando as abordagens tradicionais para contratar e criar carreiras atrativas para trabalhadores qualificados de tecnologia.

que são tão essenciais para o futuro do policiamento, mudando as abordagens tradicionais para contratar e criar carreiras atrativas para trabalhadores qualificados de tecnologia. Investindo em novas tecnologias e treinamento que permitam aos investigadores coletar e analisar com eficiência as evidências de qualquer dispositivo ou origem e aceleram a análise dessa evidência para solucionar crimes mais rapidamente.

e treinamento que permitam aos investigadores coletar e analisar com eficiência as evidências de qualquer dispositivo ou origem e aceleram a análise dessa evidência para solucionar crimes mais rapidamente. Dividindo os silos de informações dentro da agência e entre agências, por meio da construção de uma cultura de colaboração por meio de fluxo de trabalho investigativo de primeira classe para a era digital – operações, sistemas, pessoal e processos.

O relatório completo pode ser baixado em: https://www.cellebrite.com/en/industry-report/

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade nas comunidades em todo o mundo. A Cellebrite é líder global em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas por meio da simplificação dos processos de inteligência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, avaliam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com e https://www.cellebrite.com/en/investors/.

Contatos

Mídia

Adam Jaffe

vice-presidente de comunicações globais

+1 973 206 7643

[email protected]

- ou -

[email protected]

Investidores

Anat Earon-Heilborn

vice-presidente de relações com investidores

+972 73 394 8440

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

FONTE Cellebrite

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite