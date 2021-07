Rapport de référence 2021 sur l'intelligence numérique : malgré la baisse de la criminalité pendant le confinement, les enquêtes sont toujours ralenties par les preuves numériques

PETAH TIKVA, Israël, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite, le leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a publié aujourd'hui son rapport annuel de référence sur l'intelligence numérique pour 2021, une analyse des réponses de 2 000 directeurs d'agence, enquêteurs, analystes et examinateurs médico-légaux travaillant dans des organismes chargés de l'application de la loi dans 117 pays différents.

L'étude sur l'intelligence numérique, qui rend les données numériques accessibles et exploitables dans les enquêtes menées par la loi, révèle que malgré une baisse de certains types de crimes dans certaines des plus grandes économies du monde en raison du confinement lié à la COVID-19, les agences ont toujours du mal à suivre le rythme, le processus et à analyser les preuves numériques rapidement et efficacement.

Près de la moitié de la population mondiale, 3,9 milliards de personnes, était sous une forme ou une autre de confinement dès la première semaine d'avril 2020. Un rapport des Nations Unies , sur la base des données de 30 pays, a révélé que les vols et les cambriolages signalés ont considérablement diminué en raison de la pandémie, chutant de plus de 50 % dans la plupart des pays, avec des baisses plus importantes là où les mesures de confinement étaient les plus strictes. Dans certains pays, les homicides ont également diminué de 25 % en moyenne en mars/avril 2020 au lendemain de la pandémie. Cependant, selon un rapport de CNN d'avril 2021 , les États-Unis ont enregistré une augmentation significative des crimes violents (33 %) dans les grandes villes en 2020 et ne baissent pas en 2021.

Malgré cette baisse temporaire de certains délits, le rapport de référence sur l'intelligence numérique révèle que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les examinateurs en 2020 n'a diminué que de 3 % par rapport aux niveaux de 2019. D'un autre côté, les enquêteurs passent en moyenne 48 heures par semaine à examiner des photos, des vidéos enregistrées et des messages à partir d'appareils, ainsi que des vidéos de vidéosurveillance et de sécurité, et à créer des rapports. De plus, les enquêteurs ont signalé un délai moyen de 5 à 7 jours pour recevoir les données et un rapport initial des examinateurs des laboratoires.

Les implications de ne pas accélérer le processus d'enquête numérique pour résoudre des crimes et sauver des vies sont importantes car, selon l'étude, les preuves numériques jouent un rôle dans près des deux tiers (63 %) de toutes les enquêtes. Parmi ces enquêtes, les smartphones étaient une source de preuves dans 96 %, suivis des ordinateurs Windows (52 %), des téléphones multifonctions (45 %), des tablettes (39 %) et même des technologies émergentes comme les vêtements (8 %) et les cryptomonnaies (8 %).

Mark Gambill, Vice-président exécutif de Cellebrite, commente : « Nous avons pu constater qu'il n'y avait aucune amélioration par rapport à de nombreux indicateurs de performance clés que notre industrie suit malgré les baisses de la criminalité que nous avons observées tout au long de 2020. La capacité des forces de l'ordre à accéder légalement aux appareils verrouillés continue de ralentir les enquêtes. Et nous n'avons pas du tout été surpris de voir l'importance des preuves numériques pour résoudre les crimes clairement reflétée dans les données, ainsi que les nouvelles technologies telles que la cryptographie et les appareils portables jouant un rôle dans l'avancement des enquêtes. Les directeurs d'agence, les enquêteurs, les analystes et les examinateurs n'ont eu aucun répit l'année dernière et la situation est sur le point de s'aggraver alors que les taux de criminalité, en particulier les crimes violents, augmentent rapidement dans les principales régions métropolitaines du monde. »

Le rapport révèle également que les gestionnaires des organismes chargés de l'application de la loi reconnaissent qu'il existe encore des inefficacités majeures dans l'écosystème d'enquête. 55 % des directeurs d'agence ont déclaré avoir une stratégie de transformation numérique médiocre ou inexistante et sont susceptibles de donner la priorité à la transformation numérique.

Le rapport met en évidence cinq domaines de développement majeurs qui empêchent les organismes chargés de l'application de la loi d'exploiter pleinement leurs preuves numériques dans le cadre de leur travail d'enquête :

Pénuries de personnel : Malgré les problèmes de recrutement et de rétention auxquels les forces de l'ordre sont confrontées, le rapport de référence sur l'intelligence numérique a révélé que seulement 7 % des agences ont embauché ou envisagent d'embaucher des examinateurs supplémentaires pour aider à traiter les preuves numériques. Cette pénurie de ressources impose un fardeau supplémentaire aux agences qui sont au niveau ou au-dessus de leur capacité d'enquête existante.

Le rapport de référence sur l'intelligence numérique fait également une série de recommandations sur la manière dont les agences peuvent revenir sur le devant de la scène :

Évaluez les lacunes et définissez une stratégie d'intelligence numérique solide pour vous assurer que votre transformation vers une police numérique est en bonne voie. En cours de route, vous devrez sûrement corriger certains éléments mais définir une direction est primordial.

solide pour vous assurer que votre transformation vers une police numérique est en bonne voie. En cours de route, vous devrez sûrement corriger certains éléments mais définir une direction est primordial. Recrutez des talents technophiles qui font partie intégrante de l'avenir de la police en modifiant les approches traditionnelles d'embauche et en créant des parcours de carrière attrayants pour les travailleurs informatiques qualifiés.

qui font partie intégrante de l'avenir de la police en modifiant les approches traditionnelles d'embauche et en créant des parcours de carrière attrayants pour les travailleurs informatiques qualifiés. Investissez dans les nouvelles technologies et la formation qui permettent aux enquêteurs de collecter et d'examiner efficacement les preuves à partir de n'importe quel appareil ou source et d'accélérer l'analyse de ces preuves pour résoudre les crimes plus rapidement.

et la formation qui permettent aux enquêteurs de collecter et d'examiner efficacement les preuves à partir de n'importe quel appareil ou source et d'accélérer l'analyse de ces preuves pour résoudre les crimes plus rapidement. Éliminez les silos d'informations au sein de l'agence et entre les agences en créant une culture de collaboration grâce à un flux de travail d'enquête de première classe pour l'ère numérique : opérations, systèmes, personnel et processus.

Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.cellebrite.com/en/industry-report/

