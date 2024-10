Digital Turbine y ONE Store amplían su asociación para globalizar el crecimiento de aplicaciones alternativas

- Digital Turbine traerá un conjunto de soluciones de crecimiento de aplicaciones para Android e iOS, incluido el mercado de aplicaciones alternativas líder en el mercado de ONE Store, a Norteamérica, la UE y LATAM

AUSTIN, Texas y SEÚL, Corea del Sur, 31 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Digital Turbine, el líder mundial en soluciones de crecimiento para el ecosistema móvil, y ONE Store, el mercado de aplicaciones alternativo líder en Corea del Sur, anuncian hoy que Digital Turbine adquirirá ONE Store International, una filial de ONE Store enfocada en la expansión global.

Esta adquisición marca la siguiente fase en la asociación estratégica entre las dos empresas, cuyo objetivo es permitir a los desarrolladores de aplicaciones hacer crecer su negocio a nivel mundial más allá de las tiendas de aplicaciones tradicionales.

En febrero de 2024, DT tomó una posición accionaria en ONE Store, estableciendo una asociación estratégica centrada en introducir las soluciones de adquisición de usuarios de Digital Turbine, incluido SingleTap, en Corea del Sur, donde ONE Store es la segunda tienda de aplicaciones más grande.

La adquisición de ONE Store International amplía la asociación entre las empresas al llevar la probada y sólida tienda de aplicaciones alternativa de ONE Store a mercados clave en crecimiento de aplicaciones en América del Norte, la UE y LATAM. Las empresas aprovecharán el espacio del dispositivo de Digital Turbine y la tecnología SingleTap para permitir instalaciones de aplicaciones sin fricciones para los desarrolladores que publican sus aplicaciones en ONE Store, que ya cuenta con 38 millones de usuarios y casi mil millones de dólares en transacciones anuales.

Las empresas también están colaborando en nuevas tecnologías y capacidades de distribución para llevar esta experiencia ampliada de la tienda de aplicaciones a dispositivos iOS en un futuro próximo. A medida que la asociación crece, Digital Turbine y ONE Store se comprometen a crear un ecosistema integral y competitivo más allá del modelo tradicional de tienda de aplicaciones, ofreciendo mayor valor a los desarrolladores y consumidores, y creando nuevas oportunidades para que los operadores móviles contribuyan al crecimiento del ecosistema.

"La economía de las aplicaciones ha estado sujeta a tarifas elevadas, políticas rígidas, opciones limitadas para los consumidores y una falta general de control de los desarrolladores sobre cómo hacer crecer su negocio", afirmó Bill Stone, consejero delegado de Digital Turbine. "Esto es más que una simple expansión de la tienda de aplicaciones, es un paso importante hacia un ecosistema móvil más justo y abierto donde los desarrolladores tengan las herramientas que necesitan para crear una verdadera ruta alternativa para el crecimiento de las aplicaciones. Esta adquisición nos permitirá tener una oferta más escalable para aprovechar la Ley de Mercados Digitales en la UE y nuestras ofertas en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica".

Peter Chun, consejero delegado de ONE Store, destacó: "Estamos entusiasmados de asociarnos con el líder mundial Digital Turbine para proporcionar a los usuarios móviles en los mercados mundiales un mejor mercado de aplicaciones alternativo. A través de esta asociación, nuestro objetivo es crear una feria y un ecosistema abierto que apoya el éxito de los desarrolladores y promueve una competencia sana".

Habiendo lanzado y ampliado su negocio en Corea al asociarse y llegar a los usuarios de los operadores móviles más grandes del país, ONE Store ha crecido hasta convertirse en el segundo mercado de aplicaciones más grande en Corea del Sur con más de 38 millones de usuarios y casi mil millones de dólares en transacciones anuales. El modelo ONE Store ha demostrado que los desarrolladores pueden tener éxito fuera del duopolio establecido de las tiendas de aplicaciones. Con la presencia global en dispositivos de Digital Turbine y el éxito comprobado de ONE Store, las compañías crearán un nuevo motor de crecimiento para operadores y desarrolladores móviles en todo el mundo.

Acerca de ONE Store

ONE Store es el mercado de aplicaciones líder en Corea y ofrece una amplia gama de contenido digital que incluye juegos, aplicaciones y multimedia. Con más de 10 años de experiencia exitosa en el mercado de aplicaciones, ONE Store ahora se aventura en el mercado global. Los principales accionistas incluyen SK Square, Naver, Microsoft, Krafton, KT y LGU+.

Acerca de Digital Turbine

Digital Turbine (NASDAQ: APPS) impulsa experiencias y resultados superiores para los consumidores móviles para las principales empresas de telecomunicaciones, anunciantes y editores del mundo. Su plataforma de extremo a extremo simplifica la capacidad de los socios para mejorar el conocimiento, la adquisición y la monetización, conectándolos con más consumidores a través de más dispositivos. Digital Turbine tiene su sede en Norteamérica y oficinas en todo el mundo. Visite [www.digitalturbine.com] si desea más información.

